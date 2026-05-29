30 Experten diskutieren Digitalisierung, KI und Hebelösungen im Hive

Ende April 2026 kamen etwa 30 Fachleute der Carl Stahl GmbH und der IT-Kompass GmbH im Hive auf dem Boehringer-Areal in Göppingen zusammen und diskutierten Zukunftsanwendungen. Im Mittelpunkt standen die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz sowie aktuelle Markt- und Technologietrends. In interaktiven Workshops wurden Grundlagen für robuste Datennutzung erarbeitet, im Hackathon erste Prototypen agentischer Systeme entwickelt und in moderierten Runden nachhaltige Konzepte für sichere, effiziente Hebe- und Prozesslösungen entworfen.



Interdisziplinäre Zukunftskonferenz im Hive analysiert Trends, Marktanforderungen und Entwicklungen

Am 15. und 16. April 2026 trafen sich Fachleute der Carl Stahl GmbH und der IT-Kompass GmbH im Innovationszentrum Hive auf dem Boehringer-Areal in Göppingen. Unter Leitung erfahrener Führungskräfte und Branchenexperten wurden aktuelle Zukunftstrends, Marktanforderungen sowie technologische Entwicklungen eingehend analysiert. Ziel war es, durch den interdisziplinären Austausch konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung sicherer und effizienter Hebe- und Prozesslösungen zu erarbeiten, um langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern und praktikable Pilotprojekte zu initiieren.

Seit 1880 Hebelösungen: Carl Stahl verbindet Ingenieurkunst mit Digitalisierung

Seit seiner Gründung im Jahr 1880 entwickelt Carl Stahl innovative Lösungen für das sichere Heben, Bewegen und Sichern von Lasten und Personen. Eine lange Tradition ingenieurtechnischer Expertise verbindet sich heute mit umfassender Digitalkompetenz und wegweisenden Eigenentwicklungen. So wurde etwa der Universalgreifer CSFR G2 150 im Jahr 2025 mit dem renommierten Red Dot Award geehrt. Dieses Produkt ist ideal geeignet, um automatisierte Abläufe in modernen Logistik- und Industrieprozessen effizient skalierbar umzusetzen.

Teilnehmer fokussieren Daten, Mindset, Skills und Tools in Workshops

Am Auftakt der Veranstaltung widmeten sich die Teilnehmern den vier zentralen Säulen der Künstlichen Intelligenz: Daten, Mindset, Skills und Tools. In interaktiven Workshops wurden Methoden für den Aufbau einer belastbaren Datenbasis erarbeitet sowie erforderliche Kompetenzen für erfolgreiche KI-Projekte definiert. Darüber hinaus analysierten die Teilnehmern in einem speziellen Wissensmanagement-Seminar die Anforderungen zur strukturierten Aufbereitung von Fachwissen und Best Practices für eine nachhaltige Implementierung von KI-Lösungen und optimierten Prozesse für den Unternehmenseinsatz.

Multidisziplinärer Hackathon entwickelt agentische Systeme basierend auf identifizierten Megatrends

Am Nachmittag begann ein Hackathon, in dem multidisziplinäre Teams agentische Systeme entwickelten. Anhand zuvor identifizierter Megatrends wurden funktionsfähige Prototypen erstellt, die am zweiten Veranstaltungstag in detaillierten Zukunftsszenarien weiterentwickelt und kritisch hinterfragt wurden. Das praxisnahe Umfeld ermöglichte kurze Entwicklungszyklen, förderte kreatives Ausprobieren und Teamarbeit und bildete die Grundlage für konkrete Pilotprojekte im Unternehmen. Die intensive Zusammenarbeit verstärkte den Wissenstransfer und unterstützte den Transfer der Ergebnisse in reale Anwendungen und sichtbare Synergieeffekte.

Hive-Innovationszentrum auf Boehringer-Areal fördert KI-Kollaboration, Ideen und nachhaltige Netzwerke

Das Hive auf dem Boehringer-Areal in Göppingen schafft eine offene Plattform für bereichsübergreifende Zusammenarbeit und den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz. Seit seiner Eröffnung im September 2025 hat sich der Standort als Innovationsmotor etabliert, der mit moderner Infrastruktur, flexiblen Raumkonzepten und neuesten Technologieangeboten produktive Diskussionen, kreative Ideensprints und nachhaltige Netzwerke für künftige Projektvorhaben ermöglicht. Teilnehmer profitieren von interaktiven Workshops, kollaborativen Formaten und einem inspirierenden Umfeld, das den Austausch kontinuierlich intensiviert ermöglicht.

Strategische Vorausschau, technologische Experimente und Austausch sichern wertvolle Impulse

Teilnehmer hoben hervor, dass die Verbindung aus langfristiger strategischer Planung, experimentellen Technologieansätzen und bereichsübergreifender Zusammenarbeit entscheidende Impulse für Entwicklungen lieferte. Für Weiterbildungsexperten bot die Veranstaltung zudem praxisbezogene Einblicke in agile Projektmethoden und KI-gestützte Automatisierungslösungen. Der unmittelbare Dialog mit Fachleuten sowie der direkte Zugang zu innovativen Software- und Hardwaretools stärkten methodisches und technisches Know-how, beschleunigten Projektabläufe und optimierten Prozesse in verschiedenen Branchen und ermöglichten den Transfer von Best Practices im Unternehmensumfeld.

Die Konferenz ermöglichte eine systematische Identifikation aufkommender Technologien bereits in frühen Phasen, gleichzeitig wurden fachübergreifende Fähigkeiten durch gezielte Zusammenarbeit gestärkt. Anwendungsorientierte Workshops vermittelten praxisrelevantes Wissen in realitätsnahen Szenarien. Das inspirierende Umfeld im Hive förderte Kreativität und intensive Vernetzung unter den Teilnehmern. Dank des erweiterten Netzwerks ergaben sich neue Kooperationsmöglichkeiten. Trainingsinteressierte erhielten optimale Rahmenbedingungen, um ihre Fach- und Methodenkompetenzen nachhaltig zu vertiefen und praxisorientierte Lösungsansätze zu entwickeln.