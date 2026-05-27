TÜV Rheinland eröffnet hochmodernes ACT Lab in Manesar, Indien

Das kürzlich eingeweihte Automotive Component Testing Laboratory (ACT Lab) in Manesar erweitert die Prüfkapazitäten von TÜV Rheinland im wachsenden indischen Automobilmarkt. Hersteller profitieren von der Möglichkeit, Bauteile strukturell, mechanisch und materialtechnisch umfangreichen Tests zu unterziehen. Korrosionsprüfungen, Umweltbelastungssimulationen und Lebensdauertests gewährleisten umfassende Bewertung unter realen Bedingungen. Durch die Nähe zu bedeutenden Fertigungszentren werden Entwicklungszyklen verkürzt, regulatorische Vorschriften erfüllt und somit Innovationsprozesse beschleunigt. Zeit-, und kostenoptimiert für internationale Zulassungen und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt.



TÜV Rheinland eröffnet ACT Lab in Manesar zur Komponentenprüfung

Das ACT Lab in Manesar reagiert auf die dynamisch wachsende Nachfrage im indischen Automobilmarkt. Es stellt lokale und internationale Hersteller umfassenden Prüfservices zur Verfügung, die strukturelle, chemische und umweltbezogene Tests einschließen. Durch die Nähe zu bedeutenden Automobilstandorten profitieren Entwickler von verkürzten Testzyklen. Das Angebot umfasst moderne Korrosionsprüfungen, Ermüdungsanalysen und Materialcharakterisierungen. Zusammen mit zuverlässigen Prüfberichten unterstützt das Labor die Beschleunigung von Produktzulassungen und erhöht die Sicherheit. Markteinführungszeiten sind wesentlich spürbar reduziert.

ACT Lab nutzt international moderne Top-Prüfsysteme für präzise Materialanalysen

Im ACT Lab kommen modernste Prüfsysteme renommierter Hersteller zum Einsatz, die eine präzise Erfassung mechanischer Belastung und materialtypischer Eigenschaften ermöglichen. Die Prüfdienstleistungen umfassen strukturmechanische Analysen, Korrosionsbewertungen, vielfältige Umweltsimulationen sowie lebensdauerspezifische Ermüdungstests. Darüber hinaus bieten detaillierte Materialanalysen für Metalle und Polymere verlässliche Erkenntnisse über das Verhalten unter realen Einsatzbedingungen. Globale Akkreditierungen garantieren standardisierte Abläufe und hochwertige Ergebnisse für Hersteller und Entwickler weltweit. Diese Testpalette fördert die Optimierung von Bauteilsicherheit sowie Lebensdauer.

Alles aus einer Hand: Prüfen, Inspektion und Zertifizierung integriert

Hersteller profitieren von einem umfassenden Konzept, das Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen unter einem Dach vereint. Modern ausgestattete Labore ermöglichen die präzise Simulation verschiedener Betriebsbedingungen nach internationalen OEM-Richtlinien. Kunden erhalten lückenlose, rückverfolgbare Messergebnisse und detaillierte Berichte, die alle relevanten gesetzlichen und normativen Anforderungen erfüllen. Durch diese nahtlos integrierte Servicekette lassen sich Entwicklungszyklen deutlich spürbar verkürzen, Risiken frühzeitig identifizieren und minimieren sowie höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards während des gesamten Produktlebenszyklus kosteneffizient gewährleisten.

Strategische Investition: TÜV Rheinland unterstreicht Engagement in Indiens Wachstumsmarkt

Dr. Matthias Schubert, Executive Vice President Mobility bei TÜV Rheinland, betont, dass die Errichtung des Automotive Component Testing Laboratory in Manesar das nachhaltige strategische Engagement des Unternehmens im indischen Wachstumsmarkt unterstreicht. Durch diese Investition erhalten Automobilhersteller hochmoderne Testkapazitäten, die eine lückenlose Einhaltung gesetzlicher und branchenspezifischer Vorschriften gewährleisten. Gleichzeitig trägt das Labor dazu bei, Innovationszyklen deutlich zu verkürzen, Sicherheitsstandards zu erhöhen und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und weiterhin zu sichern.

TÜV Rheinland stärkt Indiens Mobilitätsinnovation mit neuem, hochmodernem Innovationslabor

Thomas Quernheim hebt hervor, dass Indien sich als einer der dynamischsten Wachstumsmärkte im globalen Mobilitätsportfolio etabliert hat. Die Investition verfolgt das Ziel, belastbare, zukunftsorientierte Kompetenzen für die Automobilindustrie aufzubauen und aktiv an der Definition künftiger Standards des Mobilitätsökosystems mitzuwirken. Rajendra Kisanrao Bandal erläutert, dass das neue Labor als Plattform für internationale Kooperationen dient und durch die Verbindung globaler Expertise mit lokalen Marktkenntnissen die Position Indiens in der weltweiten Automobilbranche stärkt.

In Manesar bietet das neue Automotive Component Testing Laboratory von TÜV Rheinland Herstellerunternehmen Zugang zu hochpräzisen Prüfverfahren, die modernste Sensorik und Automatisierung vereinen. Hier erfolgen Korrosions-, Umwelt- und Lebensdauertests nach internationalen Standards. Durch die Kombination global anerkannter Zertifizierungsprozesse mit tiefgreifender regionaler Marktkenntnis können Entwicklungszyklen verkürzt, regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllt und Produktinnovationen weiter vorangetrieben werden. So gewinnen Automobilzulieferer im indischen Wachstumsmarkt einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung und stärken ihre globale Wettbewerbsfähigkeit effizient deutlich.