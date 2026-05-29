DB und MAN schließen zehnjährigen Kartellstreit außergerichtlich mit Erfolg

Nach fast zehnjährigem Rechtsstreit haben die Deutsche Bahn und der Lkw-Hersteller MAN eine außergerichtliche Einigung über Schadensersatzzahlungen aus dem Kartellverfahren erzielt. Neben der DB profitieren auch die Bundeswehr, Flughäfen und rund vierzig weitere Unternehmen über die eigens gegründete DB Competition Claims GmbH. Das Verfahren gegen Iveco läuft jedoch vor dem Landgericht München I weiter, die nächste Verhandlung ist für April 2026 anberaumt, die Höhe der Ausgleichszahlung bleibt vertraulich. Formal abgeschlossen.



Deutsche Bahn und MAN einigen sich außergerichtlich auf Entschädigung

Deutsche Bahn und MAN haben den langjährigen Rechtsstreit wegen illegaler Preisabsprachen im Lkw-Kartell außergerichtlich beigelegt und eine Schadensersatzzahlung vereinbart. Die zwischen 1997 und 2011 koordinierten Kartellabsprachen verzögerten emissionsmindernde Technologien und verursachten Mehrkosten bei Flottenkunden. Der Vergleich reduziert Prozessrisiken und -kosten, ermöglicht schnelle Entschädigungen und sichert Planungsstabilität für alle Beteiligten. DB-Personalvorstand Martin Seiler nannte das Ergebnis nach intensiven Verhandlungen eine ausgewogene Lösung für beide Parteien. Schafft solide Grundlagen für künftige Kooperationen.

DB und MAN beenden zehnjährigen Rechtsstreit durch vertraulichen Vergleich

Die Deutsche Bahn und MAN haben nach intensiven Monaten eine außergerichtliche Vereinbarung getroffen und damit ihren Beistreit um Kartellvorwürfe beendet. Die genaue Höhe der ausgetauschten Vergleichszahlung bleibt geheim. Personalvorstand Martin Seiler lobte die Verhandlungsergebnisse als ausgewogen und partnerschaftlich. Durch die Einigung entfallen kostspielige Gerichtsverfahren, und beide Seiten erzielen Rechtssicherheit ohne langwierige Prozesse. Dies sichert nicht nur finanzielle Entlastung, sondern ermöglicht eine strategische Neuausrichtung beider Unternehmen. Alle betroffenen Partner profitieren unmittelbar davon.

Deutsche Bahn gründet DB Competition Claims GmbH zur Kartellentschädigung

Die Deutsche Bahn gründete die DB Competition Claims GmbH, um Entschädigungsansprüche im Lkw-Kartellverfahren zentral zu bündeln und effektiv durchzusetzen. In dieser spezialisierten Einheit werden Forderungen gegen mehrere beteiligte Hersteller gebündelt, um Schadensersatzzahlungen schneller zu realisieren. Neben der Deutschen Bahn profitieren auch die Bundeswehr, diverse Flughäfen sowie rund vierzig weitere Unternehmen. Durch diese Organisationsstruktur lassen sich Verfahrensabläufe wirtschaftlich und rechtlich effizient optimieren, Ressourcen bündeln und Verhandlungspositionen gegenüber den Kartellmitgliedern deutlich stärken.

Einigung mit MAN ermöglicht Bundeswehr, Flughäfen und Spediteuren Entschädigungen

Die außergerichtliche Einigung mit MAN ermöglicht es, dass alle beteiligten Partner, einschließlich Bundeswehr, Flughäfen wie Hamburg und München sowie zahlreiche Speditions- und Logistikunternehmen, nun Schadensersatzzahlungen erhalten. Durch die Abwicklung der Forderungen über die DB Competition Claims GmbH werden individuelle Ansprüche gebündelt und zügig bearbeitet. Dieser abgestimmte Ansatz sorgt für eine planbare Liquidität, minimiert rechtliche Risiken und stärkt die wirtschaftliche Grundlage der Betroffenen.

Iveco bleibt letzter Beklagter, DB fordert siebzig Millionen Euro

Im Anschluss an die außergerichtliche Klärung mit MAN verbleibt im Rechtsstreit vor dem Landgericht München I ausschließlich der Hersteller Iveco als Beklagter. Die Deutsche Bahn verfolgt hier weiterhin Forderungen in einer Gesamthöhe von etwa siebzig Millionen Euro. Die nächste Verhandlung ist terminiert auf den zwanzigsten April zweitausendsechsundzwanzig. Ein konkreter Termin für ein abschließendes Urteil steht bislang nicht fest. Vorbereitungsschriften wurden bereits eingereicht, um die Verhandlung vorzubereiten und Fristen sind festgelegt.

EU-Kommission deckt Lkw-Kartell auf, verhängt 3,8 Milliarden Euro Bußgeld

Die EU-Kommission deckte in 2016 und 2017 illegale Preisabsprachen zwischen den Lkw-Herstellern DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault und Scania auf. Zwischen 1997 und 2011 tauschten die Unternehmen Bruttopreislisten aus und verzögerten gezielt emissionsmindernde Technologien. Brüssel verhängte daraufhin Bußgelder in Höhe von insgesamt 3,8 Milliarden Euro gegen alle beteiligten Konzerne, um den fairen Wettbewerb zu schützen und Marktintegrität wiederherzustellen. Die Strafen sollen wirksam abschreckend wirken und künftige kartellrechtliche Verstöße konsequent verhindern.

Die außergerichtliche Einigung zwischen Deutscher Bahn und dem Hersteller MAN schafft die Grundlage für zeitnahe Entschädigungsleistungen und mindert gleichzeitig Risiken sowie finanzielle Belastungen durch langwierige Gerichtsverfahren. Partnerorganisationen wie die Bundeswehr und bedeutende Flughäfen erhalten dadurch verlässliche Planungssicherheit und können ihre Budgets effizienter einsetzen. Gleichzeitig bleibt das Verfahren gegen Iveco weiterhin anhängig. Es bietet eine Aussicht auf abschließende Klärung offener Forderungen, was die wirtschaftliche Situation aller beteiligten Parteien stabilisiert und dauerhaft.