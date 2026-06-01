BWE fordert EEG-Novelle vor Sommerpause und Wegfall des Redispatch-Vorbehalts

Nach dem erneuten politischen Bekenntnis von CDU/CSU und SPD zum deutlichen Ausbau erneuerbarer Energien fordert BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek unverzüglich erhebliche Fortschritte. Sie verlangt die Verabschiedung einer EEG-Novelle vor der parlamentarischen Sommerpause. Gleichzeitig soll der geplante Redispatch-Vorbehalt im Netzpaket gestrichen werden, um Investitionshemmnisse abzubauen. Wesentliche Maßnahmen umfassen den zügigen Ausbau der Stromnetze, beschleunigte Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land und eine konsequente Stärkung der Windkraft als zuverlässiges und nachhaltiges Rückgrat der Energieversorgung.



Heidebroek verlangt EEG-Novelle vor Sommerpause und Abschaffung des Redispatch-Vorbehalts

Nach dem erneuten Bekenntnis von CDU/CSU und SPD zum beschleunigten Ausbau Erneuerbarer Energien fordert Bärbel Heidebroek von der Bundesregierung umgehende Maßnahmen. Sie verlangt die Vorlage einer EEG-Novelle noch vor der parlamentarischen Sommerpause, um Investitionssicherheit zu gewährleisten und Planungsprozesse zu beschleunigen. Gleichzeitig fordert sie den Verzicht auf den Redispatch-Vorbehalt im geplanten Netzpaket, damit bürokratische Hürden abgebaut und der Aufbau neuer Windenergieprojekte nicht länger verzögert wird. Dieser Schritt gilt als unverzichtbares Sofortsignal.

EEG-Novelle vor Sommerpause gefordert schafft stabile Investitionsbedingungen für Windenergie

Die sofortige Verabschiedung der EEG-Novelle vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause schafft verbindliche und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Beteiligten. Dadurch lassen sich Investitionsentscheidungen zügig realisieren, Genehmigungsverfahren für die Errichtung neuer Windenergieanlagen werden deutlich beschleunigt. Eine eindeutige gesetzliche Grundlage reduziert Planungsaufwände, beschleunigt Behördenprozesse und erhöht die Planungssicherheit. Projektentwickler erhalten dadurch das erforderliche Vertrauen in die langfristige Rechtssicherheit und können Projekte effektiver umsetzen. Gleichzeitig ermöglicht die klare Regulierung eine effizientere Fortschrittskontrolle sowie Erfolgsvoraussetzungen.

Heidebroek kritisiert Redispatch-Vorbehalt im Netzpaket als Investitionshemmnis, fordert Ausbau

Der im Entwurf des Netzpakets verankerte Redispatch-Vorbehalt erschwert gezielt die Netzstabilität und hemmt Investitionen in erneuerbare Erzeugungskapazitäten. Diese zusätzliche bürokratische Hürde erhöht Planungsunsicherheit und verlängert Genehmigungsprozesse erheblich, was potenzielle Investoren abschreckt und Verzögerungen bei der Netzanbindung neuer Windenergieanlagen provoziert. Eine Abkehr vom Redispatch-Vorbehalt kombiniert mit klaren gesetzlichen Vorgaben würde dagegen den beschleunigten Ausbau der Stromnetze fördern und die Inbetriebnahme moderner Windkraftprojekte deutlich beschleunigen und so die Versorgungssicherheit langfristig stärken. effektiv.

Windkraft bereits heute zentrales Rückgrat effizienter Energieversorgung und Stabilität

Die Windenergie an Land bildet gegenwärtig eine zentrale Säule der Stromversorgung und überzeugt durch besonders niedrige Erzeugungskosten. Bereits heute sichert sie einen stabilen Leistungsbeitrag und entlastet Netze in Zeiten hoher Nachfrage. Mit einer Beschleunigung behördlicher Genehmigungen können Onshore-Anlagen kurzfristig deutlich mehr Kapazität bereitstellen, um Versorgungslücken zu schließen. Gleichzeitig mildern sie Preisspitzen, da kostengünstiger Windstrom dynamisch schwankende Marktpreise abfedert und so Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit verbessert. Dadurch entsteht verlässliche Planungssicherheit für Betreiber.

BWE fordert Ausbau netze, Speicher, Wasserstoff und flexible Liefermodelle

Die Beschleunigungsagenda des Bundesverbandes WindEnergie benennt detaillierte Schritte zum raschen Ausbau der Stromnetze, um wachsende Erzeugungskapazitäten aufzunehmen. Gleichzeitig fordert Bärbel Heidebroek verbesserte Speicherlösungen, den zügigen Ausbau der Wasserstoffwirtschaft sowie weitere Flexibilitätsoptionen im Energiesystem. Darüber hinaus sollen Erzeuger und industrielle Abnehmer direkt miteinander verbunden werden, beispielsweise über dedizierte Leitungen oder Power Purchase Agreements, um Lieferketten zu verkürzen und Vertragsklarheit zu schaffen. Diese Initiative soll Hemmnisse abbauen und Planungssicherheit für Investoren gewährleisten.

Bundesregierung plant bis 2030 zwölf Gigawatt Onshore-Windenergieleistung ans Netz

Die Bundesregierung hat das Ziel formuliert, bis 2030 eine zusätzliche Leistung von zwölf Gigawatt Onshore-Windenergie ans Stromnetz anzuschließen. Um dieses Ausbauziel zuverlässig zu erreichen, müssen die entsprechenden Projekte spätestens 2027 eine Bezuschussung erhalten. Nach Angaben der BWE-Präsidentin besteht weder ein Mangel an Investitionsbereitschaft noch an bereits genehmigten Vorhaben. Ein signifikanter Ausbau der erneuerbaren Windkapazitäten wirkt sich positiv auf Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Unabhängigkeit von fossilen Importen aus und fördert den Klimaschutz.

Eine umfassende Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der Wegfall hemmender Redispatch-Vorgaben und ein zügiger Ausbau der Netzinfrastruktur eröffnen Anhängern der Windkraft vielfältige Vorteile. Sie ermöglichen eine Senkung der Strompreise durch höhere Windstrommengen, sorgen für erhöhte Versorgungssicherheit dank stabilerer netzdienlicher Kapazitäten und verringern die Abhängigkeit von fossilen Einfuhren. In Kombination mit der Ausweitung von Speicher- und Wasserstofftechnologien sowie flexiblen Beschaffungsmodellen wird der Wirtschaftsstandort langfristig wirtschaftlich attraktiver gestaltet und den Energiewechsel dauerhaft erheblich vorangebracht.