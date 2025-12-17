Weltgarten feiert 25 Jahre Verbindung von Natur, Architektur, Kunst

Der Weltgarten am WITTENSTEIN-Hauptsitz in Igersheim-Harthausen verbindet seit einem Vierteljahrhundert gekonnt Natur, Architektur und Kunst. Auf der Anlage mit über 500 Gehölzen aus aller Welt sind Skulpturen harmonisch in das natürliche Gelände integriert. Die mehrfache Auszeichnung als „Ausgewählter Ort“ und „Garten des Jahres 2025/2026“ spiegelt die internationale Ausrichtung und die gelebten Unternehmenswerte wider. Interessierte können nach Anmeldung zwischen eigenständigen Besuchen oder geführten Rundgängen mit Kuratorin Dr. Susanne Böll wählen.



WITTENSTEIN Hauptsitz bewahrt seit 25 Jahren unverändert natürliche Hanglage

Seit einem Vierteljahrhundert folgt die Architektur am Hauptsitz von WITTENSTEIN in Igersheim-Harthausen dem natürlichen Geländeprofil und verzichtet auf große Betonflächen. Stattdessen prägt eine vielfältige Vegetation aus Bäumen, Sträuchern und Blumen das Areal. Kunstvolle Skulpturen setzen Akzente in der grünen Umgebung, während der Weltgarten als integratives Gesamtkonzept Natur, Architektur und Kunst verbindet. Besucher sind eingeladen, diese symbiotische Landschaft in Ruhe zu erkunden und Erholung zu genießen.

Weltgarten von WITTENSTEIN verbindet globale Werte mit nachhaltiger Gartenarchitektur

Der Weltgarten visualisiert die weltweite Vernetzung von WITTENSTEIN und integriert zentrale Unternehmenswerte wie Verantwortung, Vertrauen, Offenheit, Innovation und Wandel in eine lebendige Grünlandschaft. In diesem Gartendesign ist die Philosophie des Familienunternehmens klar erkennbar: Nachhaltiges Denken und gegenseitiges Vertrauen prägen die Anlage. Besucher erleben anhand der Pflanzen- und Skulpturenwahl, wie Prinzipien praktisch verwirklicht werden. Der Garten bietet Einblicke in die Organisationskultur und fördert das Verständnis für verantwortungsbewusstes, zukunftsorientiertes Handeln sowie Impulse.

Über 500 Gehölze repräsentieren Wittsteins globale Präsenz und Verantwortung

Der Garten beherbergt über 500 verschiedene Gehölze, die aus den Nationen stammen, in denen WITTENSTEIN aktiv ist. Jede Baum- und Strauchart repräsentiert einen internationalen Standort oder eine Partnerschaft und vermittelt so globale Verbundenheit. Dank einer nachhaltigen Pflegeplanung und passgenauer Bepflanzungsstrategien wird die ökologische Balance gefördert. Dieser verantwortungsbewusste Umgang mit der Pflanzenvielfalt stärkt Biodiversität vor Ort und verdeutlicht das Umweltengagement des Unternehmens in der Praxis. Langfristige Konzepte sichern die Gesundheit langfristig.

Weltgarten als Ausgewählter Ort durch „Land der Ideen“ 2006

Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ zeichnete den Weltgarten bereits im Jahr 2006 als Ausgewählten Ort aus. Fast zwei Jahrzehnte später, bei den Fürstlichen Gartentagen in Langenburg 2025, wurde er außerdem zum „Garten des Jahres 2025/2026“ gekürt. Die Jury würdigte dabei das ganzheitliche Konzept, in dem Natur, künstlerische Elemente und gemeinschaftliche Aktivitäten harmonisch miteinander verschmelzen. Durch diese Anerkennungen wurde der Weltgarten zu einem herausragenden Beispiel zeitgemäßer Gartenarchitektur in Deutschland.

WITTENSTEIN veröffentlicht Jubiläumsfilm zu Unternehmertum Natur Ästhetik und Technik

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums produzierten die Verantwortlichen bei WITTENSTEIN einen Film, der das Zusammenspiel von unternehmerischem Denken, naturnaher Ästhetik und moderner Technik detailliert darstellt. Ab sofort steht der Clip auf dem offiziellen YouTube-Kanal der WITTENSTEIN gruppe (@WITTENSTEIN_group) bereit und lädt Interessierte ein, den Weltgarten als authentischen Begegnungsraum kennen zu lernen. Er bietet Einblicke in die Verbindung von Innovation, Nachhaltigkeit und kreativer Gestaltung und regt zu Reflexionen an und Inspiration. Gedankenaustausch.

Eigenständige Erkundung des Weltgartens nach Anmeldung am Empfang möglich

Besucher haben die Möglichkeit, den Weltgarten nach vorheriger Anmeldung am Empfang selbstständig zu entdecken und sich dabei Zeit für individuelle Beobachtungen zu nehmen. Zusätzlich werden thematische Führungen unter der Leitung von Dr. Susanne Böll, der offiziellen Kuratorin des Gartens, angeboten. Für Buchungen und weitergehende Anfragen steht die E-Mail-Adresse weltgarten@wittenstein.de zur Verfügung, über die Interessierte exklusive Einblicke erhalten und vertiefende Hintergrundinformationen zum Entstehungsprozess, den botanischen Besonderheiten und ortsspezifischen Details anfragen können.

WITTENSTEIN-Weltgarten verbindet Natur, Kunst und Technik auf inspirierende Weise

Der WITTENSTEIN-Weltgarten vereint auf einzigartige Weise Natur, Kunst und Technologie und schafft damit ein Umfeld, das internationale Vernetzung und gelebte Unternehmenswerte eindrucksvoll präsentiert. Auszeichnungen wie „Garten des Jahres“ und der eigens produzierte Jubiläumsfilm verstärken den inspirierenden Charakter für Besucher und Fachleute gleichermaßen. Mit über fünfhundert Gehölzen aus aller Welt veranschaulicht der Garten nachhaltiges Handeln. Kunstinstallationen, technische Exponate und naturnahe Gestaltung laden zu Entdeckungstouren und Reflexion über Zukunftskonzepte ein. Vielfältige Erlebnisse.