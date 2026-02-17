ABO Energy sichert EEG-Zuschläge für drei Solarparks 50 MWp

ABO Energy erhielt in der jüngsten EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur Zuschläge für drei Solarparks mit insgesamt 50 Megawatt Leistung. Das Wiesbadener Unternehmen war damit in allen drei Bieterrunden des Jahres 2025 erfolgreich, nachdem es zuvor fünf Projekte mit 57 Megawatt gesichert hatte. Die Standorte in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sollen im Herbst 2026 errichtet werden. Für 2027 ist die Ausstattung aller Anlagen mit Batteriespeichern geplant, um Flexibilität und Effizienz zu erhöhen.



ABO Energy gewinnt drei EEG-Zuschläge für 50 MWp Solarparks

ABO Energy erzielte in der jüngsten EEG-Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur Zuschläge für drei neue Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund fünfzig Megawatt Peak und unterstreicht damit seine starke Marktposition im Bereich erneuerbarer Energien. Damit gelang dem Unternehmen bereits in allen drei Bieterrunden des Jahres 2025 der Zuschlagserfolg, nachdem zuvor in den ersten beiden Runden insgesamt fünf weitere Projekte mit zusammen knapp siebenundfünfzig Megawatt Peak gesichert worden waren. Die Umsetzung erfolgt planmäßig.

Solarparks in Schlangenbad, Ober-Olm und Schieder-Schwalenberg starten Herbst 2026

Die Projekte werden in Schlangenbad mit einer Leistung von 20 MWp, in Ober-Olm mit 18,9 MWp und in Schieder-Schwalenberg mit 10,55 MWp realisiert. Der Baubeginn ist für Herbst 2026 vorgesehen. Im darauf folgenden Jahr erfolgt die Installation von Batteriespeichern an allen Anlagen, um die Stromerzeugung zeitlich zu optimieren, Netzschwankungen auszugleichen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Dadurch können Einspeisezeiten flexibel an Nachfrage und Netzanforderungen angepasst werden sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen deutlich verbessern.

Acht Hybridprojekte vereinen 100 MWp Photovoltaik und 80 Batteriespeicher

Die drei neuen Standorte erweitern das Portfolio auf acht Hybridprojekte mit einer Gesamtleistung von einhundert Megawatt Peak Photovoltaik und rund achtzig Megawatt Batteriespeicher. Drei Anlagen befinden sich bereits in der Bauphase oder kurz vor Baubeginn und sollen zeitnah ans Netz gehen. ABO Energy führt derzeit intensive Gespräche mit potenziellen Investoren, um einen strategischen Verkauf des gesamten Portfolios zu prüfen und damit zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu sichern sowie operative Synergien zu nutzen.

Projekte mit Batteriespeicher ermöglichen zeitversetzte Einspeisung und steigern Wirtschaftlichkeit

Amaya Hilpert erläutert, dass sämtliche Anlagen mit Batteriespeichern ausgestattet werden, um überschüssigen Solarstrom zeitlich versetzt ins Netz einzuspeisen und so Erträge zu maximieren. Dieses Konzept erhöht die Flexibilität bei Lastspitzen und trägt zur Systemeffizienz bei. Ergänzend wird ein 45-MW-Graustromspeicher genutzt, der bei Netzüberlastung elektrische Energie aus dem öffentlichen Stromnetz bevorratet und so Kostenstrukturen nachhaltig finanziell optimiert.

Jüngste EEG-Ausschreibung überzeichnet: 5.247 MW Gebote auf 2.328 MW

Die jüngste EEG-Ausschreibung verzeichnete im Vergleich zum verfügbaren Kontingent von 2.328 MW eine erhebliche Nachfrage mit insgesamt 5.247 MW eingereichten Geboten. Dieses hohe Volumen verdeutlicht das wachsende Interesse an erneuerbaren Energien und an Fördermöglichkeiten. Von den insgesamt 5.247 MW-Bewerbungen wurden 262 Gebote mit einem durchschnittlichen Zuschlagswert von 5,00 Cent pro Kilowattstunde berücksichtigt. Dieser Wert liegt geringfügig über dem Preisniveau der vorherigen Vergaberunde. Eine detaillierte umfassende Analyse durch Fachleute folgt zeitnah.

ABO Energy sichert EEG-Zuschläge und stärkt Solar Speicher Kompetenz

ABO Energy demonstriert mit den jüngsten EEG-Zuschlägen und seinem eindrucksvollen Hybridportfolio ausgeprägte Kompetenz in der Entwicklung von Solar- und Speicherlösungen. Die konsequente Kombination von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern eröffnet Vertriebsteams den Zugang zu stark nachgefragten Projekten, stabilen Einnahmeströmen durch zeitversetzte Einspeisung sowie planbaren EEG-Tarifen. Zusätzlich bieten attraktive Exit-Perspektiven für Investoren langfristige Wachstumschancen. Das Gesamtpaket stärkt die Marktposition nachhaltig und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit signifikant und garantiert einen effizienten sowie zukunftsorientierten Ressourceneinsatz maximal.