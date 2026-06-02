RMOD4000 Wandler: 180-950 VDC Eingang, 4 kW galvanisch getrennt

Die RMOD4000-Serie von RECOM verarbeitet Traktionsbatterie-Eingangsspannungen zwischen 180 und 950 VDC und erzeugt galvanisch getrennte Ausgänge mit 14 V, 28 V oder 56 VDC. Effizienzwerte von bis zu 95 Prozent reduzieren Energieverluste und Wärmeentwicklung erheblich. Zur Wahl stehen Grundplatten- oder Flüssigkeitskühlung für stabilen Dauerbetrieb. Integrierte Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Kurzschluss sowie eine CAN-J1939-Schnittstelle im IP67-Aluminiumgehäuse ermöglichen einfache Integration. Eine ORing-Diode erlaubt redundanten Parallelbetrieb und gewährleistet dauerhafte maximale Verfügbarkeit.



RMOD4000-Serie liefert bis zu vier Kilowatt Ausgangsleistung äußerst effizient

Die RMOD4000-Serie liefert in Abhängigkeit von gewählter Ausführung und Eingangsspannung eine Ausgangsleistung von bis zu vier Kilowatt. Dabei erzeugt sie galvanisch isolierte Gleichspannungen mit 14, 28 oder 56 Volt aus Hochvolt-Eingangsbereichen zwischen 180 und 950 Volt DC. Mit Wirkungsgraden von bis zu 95 Prozent sinken Energieverluste deutlich, wodurch die Wärmeentwicklung minimiert und die Systemzuverlässigkeit verbessert werden. Diese Effizienz trägt zur längeren Lebensdauer der Komponenten bei und unterstützt nachhaltige effiziente Mobilitätslösungen.

Umfassender Schutz: Strombegrenzung, Überspannungsschutz und Temperaturüberwachung inklusive HVIL CAN-J1939

Der geregelte Ausgang bietet umfassende Schutzmechanismen gegen Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse. Am Eingang sorgen Unterspannungs- und Überspannungsabschaltung sowie eine aktive Einschaltstrombegrenzung für sicheren Betrieb. Die galvanisch getrennte CAN-J1939-Schnittstelle ermöglicht ferngesteuerte Spannungsanpassung, Statusüberwachung und Datenkommunikation mit Steuergeräten. Eine unabhängige Hardware-Ein-/Aussteuerung vervollständigt das Sicherheitskonzept. Darüber hinaus sorgt die integrierte HVIL-Funktion für zuverlässige Überwachung von Hochvoltverbindungen und erhöht die Betriebssicherheit in anspruchsvollen mobilen Anwendungen und gewährleistet stabile Systemperformance auch unter extremen Bedingungen.

Strapazierfähiges IP67-Aluminiumgehäuse mit Grundplatten- und Wasserkühlung für extreme Anwendungen

Das wasser- und staubdichte Gehäuse aus Aluminiumguss mit Schutzklasse IP67 misst kompakte 316 × 254 × 83 Millimeter. Es verfügt über integrierte Anschlüsse für Kühlmittel, wodurch eine flexible Wahl zwischen Grundplattenkühlung und flüssigkeitsbasierter Wasserkühlung möglich ist. Der weite Betriebstemperaturbereich von minus 40 bis plus 85 Grad Celsius wird ohne Leistungsanpassung (Derating) eingehalten, sodass das System auch unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeitet. Abmessungen und Kühloptionen erleichtern die Integration in raue Industrieanwendungen.

Verstärkte Isolierung erfüllt IEC 62477-1 und ISO 6469-3 Standards

Die verstärkte Isolierung erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 62477-1 vollständig und gewährleistet somit eine sichere Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Zusätzlich entsprechen alle relevanten Fahrzeug-Richtlinien ISO 6469-3 und ISO 7637, um Betriebstauglichkeit unter rauen Bedingungen zu garantieren. Die EMV-Konformität nach ECE R10 Revision 4 mit zugehörigem E-Prüfzeichen bestätigt die robuste Störfestigkeit in mobilen Einsatzbereichen und sichert beständig störungsfreien Dauerbetrieb. Diese umfassenden Zertifizierungen erhöhen das Vertrauen von Entwicklern, Betreibern und Endanwendern gleichermaßen.

RMOD4000-Serie optimiert elektrische Flotten von Gabelstaplern bis zu Schiffen

Die RMOD4000-Serie unterstützt eine breite Palette batteriebetriebener Fahrzeuge wie Gabelstapler, Golf Carts, AGVs und Traktoren, ebenso wie Flughafen- und Baustellenfahrzeuge. Ihre Plug-and-Play-Architektur ermöglicht eine schnelle Installation ohne aufwendige Anpassungen, vereinfacht Inbetriebnahme und reduziert Stillstandzeiten. Darüber hinaus eignet sie sich für People-Mover, Material-Handling-Systeme sowie Schiffs- und Bootsanwendungen. Die universelle Kompatibilität und hohe Leistungsfähigkeit bieten Mobilitätsanbietern eine zuverlässige und flexible Lösung zur Integration in verschiedene Einsatzszenarien und gewährleisten stabile und zuverlässige Performance.

Marco Kuhn lobt Benutzerfreundlichkeit und Leistung in kompaktem Gehäuse

Diese Geräte zeichnen sich durch eine besonders einfache Handhabung aus, wie Marco Kuhn, Produktmanager DC/DC Plug & Play bei RECOM, betont. Sie erfüllen sämtliche relevanten Umweltvorgaben für anspruchsvolle Mobilitätsanwendungen und bieten dabei hochwertige elektrische Leistungen in einem kompakten Gehäuse. Intuitive Schnittstellen und robuste Komponenten sorgen für reibungslose Integration und nachhaltige Betriebssicherheit. Dank effizienter Konstruktion minimieren sie Installationsaufwand und Wartungsintervalle, während flexible Anwendungsmöglichkeiten in verschiedensten On- und Off-Highway-Bereichen Optionen eröffnen.

Die RMOD4000-Serie kombiniert galvanische Trennung, hohe Effizienz und umfassende Schutzfunktionen und aktive Schutzmechanismen in einem robusten IP67-Aluminiumgehäuse. Mit bis zu 4 kW Ausgangsleistung und Wirkungsgraden bis 95 % reduzieren die Wandler Energieverluste und Abwärme. Flexible Kühloptionen über Grundplatte oder Flüssigkeit ermöglichen individuelles Wärmemanagement. Galvanisch getrennte CAN-J1939-Schnittstelle unterstützt Steuerung und Datenkommunikation, während IEC 62477-1, ISO 6469-3 und ECE R10-Zertifizierungen Zuverlässigkeit im mobilen Einsatz garantieren. Plug-and-play-Design vereinfacht Integration in On- und Off-Highway-Anwendungen, die Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit steigern.