Princess Cruises bestellt drei neue Voyager Class-Schiffe bei Fincantieri

Princess Cruises hat einen Auftrag über drei Neubauten der Voyager Class bei der italienischen Werft Fincantieri erteilt, die auf der bestehenden Sphere Class-Plattform weiterentwickelt werden. Jedes Schiff weist eine Bruttoraumzahl von 183.000 auf und bietet Platz für rund 4.700 Passagiere. Die Auslieferungen sind für Ende 2035, 2038 und 2039 vorgesehen. Ein integriertes LNG-Dual-Fuel-Antriebssystem reduziert Emissionen. Weitere technische Details und Innenausstattungen werden in Kürze bekanntgegeben. Optimierte Energie- Umweltkonzepte gewährleisten nachhaltigen Schiffsbetrieb.



Princess Cruises bestellt drei Voyager Class-Schiffe bei Fincantieri 2035-39

Princess Cruises hat bei der italienischen Werft Fincantieri den Auftrag für drei Neubauten der Voyager Class erteilt, die auf der weiterentwickelten Plattform der bisherigen Sphere Class basieren. Die drei Schiffe mit 183.000 BRZ und rund 4.700 Gästebetten sollen planmäßig Ende 2035, 2038 und 2039 ausgeliefert werden. Mit dieser strategischen Bestellung stärkt die Carnival-Tochter ihre Flottenkapazität und festigt ihre Marktposition im globalen Kreuzfahrtgeschäft nachhaltig. Gleichzeitig unterstreicht sie Innovationskraft und Wachstumspotenzial kräftig.

Neue Voyager Class-Schiffe mit 183000 BRZ setzen neue Kapazitätsmaßstäbe

Die neuen Einheiten der Voyager Class verfügen über 183.000 Bruttoraumzahl und gehören damit zu den größten Schiffen in der Flotte von Princess Cruises. Jeder der großzügig dimensionierten Cruiser bietet Platz für etwa 4.700 Passagiere und realisiert so eine hervorragende Raumausnutzung. Fortschrittliche technische Lösungen gewährleisten einen energieeffizienten Betrieb, optimieren den Treibstoffverbrauch und stabilisieren den Schiffsbetrieb auch bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen oder rauer See ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort und Zuverlässigkeit maximal.

Design vereint Sphere Class-Elemente mit großzügigen Außendecks und Piazza-Bereichen

Das Schiffdesign integriert bewährte Strukturelemente der Sphere Class und erweitert diese um großzügige Außendecks, die für mehr Freiraum sorgen. Die Kabinenlayouts wurden umfassend modernisiert und bieten flexible Situationen für unterschiedliche Gästebedürfnisse. Im zentralen Piazza-Bereich laden neue Gastro- und Loungemodule zum Verweilen ein. Passagiere profitieren von modernen Relaxzonen, vielfältigen Speisebereichen und optionalen Ruhezonen. Detaillierte Informationen zu Ausstattung und Innendesign folgen in einer späteren offiziellen Ankündigung. Umfangreichen Visualisierungen und Materialbeschreibungen in Kürze.

Modernste Technik an Bord optimiert Komfort und Umwelteffizienz gleichzeitig

An Bord integriert das neue Kreuzfahrtschiff ein umfassendes System intelligenter Energiesteuerung, das Verbrauchsdaten kontinuierlich erfasst und optimiert. Parallel sorgt ein fortschrittliches Wassermanagement dafür, Ressourcen zielgerichtet einzusparen und Rückgewinnungskreisläufe effizient zu nutzen. Interaktive Unterhaltungseinheiten in Kabinen und öffentlichen Bereichen bieten individuelle Medienauswahl und Aktivitätssteuerung. Zusätzlich ermöglichen personalisierte Serviceplattformen automatisierte Buchungen und Echtzeit-Kommunikation. Die digitale Vernetzung sämtlicher Systeme sorgt für reibungslose Abläufe und erhöht den Komfort an Bord signifikant sofort deutlich spürbar.

Princess Cruises integriert Voyager Class LNG-Dual-Fuel für geringere Emissionen

Princess Cruises integriert beim Bau der Voyager Class, analog zu den Neubauten Sun Princess (2024) und Star Princess (2025), ein Dual-Fuel-Antriebssystem, das neben konventionellem Schweröl vor allem verflüssigtes Erdgas (LNG) als Hauptkraftstoff verwendet. Durch die Beimischung und den primären Einsatz von LNG wird der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert und der Ausstoß von CO2, Stickoxiden sowie Schwefeloxiden signifikant gesenkt. Mit den drei neuen Einheiten steigt die LNG-Flotte auf insgesamt 21 Schiffe.

Die Voyager Class-Schiffe von Princess Cruises überzeugen durch ihre erhöhte Kapazität, die moderne technische Ausstattung und das innovative Designkonzept, das großzügige Gästebereiche ermöglicht. Mit dem Einsatz eines LNG-Dual-Fuel-Antriebs wird eine Reduktion von Treibhausgasen und Luftschadstoffen erreicht und gleichzeitig der Energieverbrauch optimiert. Digitale Service-Tools und intelligente Systeme für Wasser- und Energiemanagement gewährleisten einen effizienten Betrieb. Passagiere profitieren von flexiblen Rückzugsorten und einem komfortablen, umweltbewussten Borderlebnis, hochwertigen Freizeitangeboten, multimedialem Entertainment, personalisierten Services.