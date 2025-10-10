ACHEMA Middle East 2026 neues Leitevent für Prozessindustrie vorgestellt

Am 18. September 2025 wurde im Rahmen eines hochkarätig besetzten Executive Launch Events in Riad die ACHEMA Middle East 2026 als neues Leitevent der Prozessindustrie im Nahen und Mittleren Osten offiziell vorgestellt. Die dreitägige Fachmesse, veranstaltet von DECHEMA und Messe Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem saudischen Ministerium für Industrie und Bodenschätze, findet vom 26. bis 28. Oktober 2026 im Riyadh International Convention and Exhibition Center (RICEC) statt mit globalen Partnern.



Launch Event vereint Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unter Vision2030

Bei dem Executive Launch Event trafen führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um einen Austausch über Prozessindustrie und Innovationen zu führen. Im Rahmen der Veranstaltung präsentierten DECHEMA und Messe Frankfurt ihre Partnerschaft, mit der sie weltweite Fachkompetenz auf die Entwicklungsziele Saudi-Arabiens gemäß Vision 2030 ausrichten. Die Schirmherrschaft durch das saudische Ministerium für Industrie und Bodenschätze verdeutlicht die nationale Relevanz und untermauert die Bedeutung dieses Branchentreffpunkts für die Region.

Motto „Accelerating Process Innovation“: Experten diskutieren industrielle Transformation, Investitionsstrategien

Unter dem Motto „Accelerating Process Innovation“ bot die halbtägige Veranstaltung Keynotes zur industriellen Transformation, Paneldiskussionen zu Standortentwicklung, Innovation und Investitionen sowie interaktive Formate zu regionalen Herausforderungen und globalen Chancen. Branchenführer aus Chemie- und Pharmatechnik, Biotechnologie, Wasserstofftechnik und industriellem Wassermanagement präsentierten praxisnahe Lösungsansätze für effiziente, nachhaltige Prozessoptimierung. Expertise, networking und future-oriented strategies enhanced collaborative pathways.

ACHEMA Middle East kombiniert globale Innovation mit regionalem Infrastrukturwachstum

Die ACHEMA Middle East übertrifft eine bloße regionale Adaption der Frankfurter Leitmesse, indem sie erprobte globale Konzepte der Prozessindustrie mit den zukunftsorientierten Ausbauplänen und massiven Infrastrukturinvestitionen im Nahen und Mittleren Osten verknüpft. Organisiert von DECHEMA und Messe Frankfurt unter Schirmherrschaft des saudischen Ministeriums für Industrie und Bodenschätze, bietet das Event eine zentrale Plattform zur Förderung von Partnerschaften zwischen internationalen Technologieanbietern und lokalen Entwicklungsprojekten, um innovative Lösungen an regionale Anforderungen anzupassen.

Messe Frankfurt Kooperation stärkt ACHEMA Middle East lokale Expertise

Die Kooperation mit der Messe Frankfurt verschafft der ACHEMA Middle East Zugang zu umfangreichen lokalen Netzwerken, die seit Jahren in der saudi-arabischen Prozessindustrie etabliert sind. Darüber hinaus kommt die tiefgreifende operative Erfahrung der Messe Frankfurt in Organisation, Logistik und Ausstellerbetreuung zum Tragen. Azzan Mohammed unterstreicht, wie diese internationale Zusammenarbeit nicht nur den Austausch von Fachwissen wesentlich optimiert, sondern auch Riad als strategischen Knotenpunkt für industrielle Entwicklungen im gesamten MENA-Raum positioniert.

Sechs Innovationsthemen im RICEC mit über 400 Ausstellern präsentiert

Im Riyadh International Convention and Exhibition Center (RICEC) werden sechs zentrale Innovationsbereiche vorgestellt: Process Innovation, Pharma Innovation, Lab Innovation, Digital Innovation, Green Innovation sowie Energy Innovation einschließlich Wasserstofftechnologien. Mehr als 400 Aussteller Unternehmen präsentieren in Fachvorträgen, Praxisberichten, Live-Demonstrationen und Podiumsdiskussionen ihre neuesten Technologien, Lösungsansätze und Best Practices. Dabei decken sie alle Phasen der Wertschöpfungskette ab, vom Konzept über Entwicklung und Produktion bis hin zu Anwendung und Optimierung gemäß internationalen Standards.

ACHEMA Middle East fördert Wissenstransfer und Investitionspartnerschaften für Nachhaltigkeit

Die ACHEMA Middle East trägt entscheidend zu einem intensiven Wissenstransfer bei und fördert gezielt Technologie- sowie Investitionspartnerschaften zwischen internationalen und regionalen Akteuren. Im Einklang mit Saudi-Arabiens Vision 2030 orientiert sich die Veranstaltung an Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und globalen Nachhaltigkeitszielen. Sie schafft ein praxisnahes Umfeld, in dem Unternehmen aus den Bereichen Energie, Chemie, Fertigung und Logistik ihre Projekte vorantreiben können, indem sie innovative Lösungen präsentieren und langfristige Kooperationen initiieren und wirken nachhaltig.

ACHEMA Middle East 2026 stärkt Prozessinnovation und regionale Wirtschaftskooperation

Im Oktober 2026 bringt die ACHEMA Middle East führende Fachleute aus aller Welt und regionale Experten zusammen, um gezielt auf die Anforderungen der Prozessindustrie in der MENA-Region einzugehen. Durch thematische Schwerpunkte wie digitale Transformation, nachhaltige Produktion und Wasserstofftechnologien werden Innovationszyklen verkürzt, Lieferketten optimiert und Investitionsmöglichkeiten geschaffen. Die Veranstaltung fördert den Austausch bewährter Verfahren, ermöglicht strategische Partnerschaften und ebnet den Weg für eine zukunftsfähige, wissensbasierte Wirtschaftsentwicklung durch Forschung und internationale Kollaboration.