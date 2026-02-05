ADLATUS Robotics zeigt auf LogiMAT autonome Roboter für Lagerreinigung

ADLATUS Robotics stellt auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart autonome Reinigungsroboter der Modelle CR700C und CR700D sowie den kompakten Kehrsaugroboter SR1300 vor. Mithilfe kamerofreier Lidar-Navigation arbeiten die Systeme präzise und zuverlässig, steigern die Flächenleistung und minimieren manuelle Eingriffe. In Lager- und Industrieumgebungen garantieren sie erhöhte Arbeitssicherheit. Digitale Dokumentation von Reinigungszyklen und der ressourcenschonende Wasser- und Reinigungsmitteldosierprozess ermöglichen eine effiziente Integration in bestehende Betriebsabläufe bzw. transparente Prozessverfolgung inklusive Verbrauchsauswertung ermöglichen.



ADLATUS Robotics zeigt CR700C/D und SR1300 auf LogiMAT Stuttgart

Auf der LogiMAT in Stuttgart präsentiert ADLATUS Robotics den CR700C/D und den Kehrsaugroboter SR1300 am Stand 10C58 in Halle 10. Fachbesucher erhalten praxisorientierte Einblicke in Installation, Bedienung und Integration der autonomen Reinigungslösungen. Während der Live-Demonstrationen werden großflächige Lager- und Distributionsbereiche in Echtzeit gereinigt, um Effizienz, Zuverlässigkeit und Planbarkeit zu veranschaulichen. Die Vorführung zeigt klare Abläufe und Bedienervorteile für moderne Logistik- und Produktionsumgebungen sowie umfassende Dokumentation und detaillierte Analysen zu Reinigungszyklen.

Autonom navigierende Reinigungsroboter steigern Flächenleistung und Arbeitssicherheit auditierbar dokumentiert

Die autonomen Reinigungsroboter erfassen Hallenumgebungen durch hochpräzise Sensormodule und bewegen sich ohne menschliches Zutun sicher in komplexen Lagerbereichen. Sie übernehmen anspruchsvolle Bodenreinigungsprozesse effizient, wodurch zeitaufwendige manuelle Tätigkeiten entfallen. Mittels ausgeklügelter Routenalgorithmen optimieren CR700C/D und SR1300 kontinuierlich Wegführungen, steigern die gereinigte Fläche pro Zeiteinheit erheblich und reduzieren Risiken für Bedienpersonal. Vollständig protokollierte Reinigungsläufe gewährleisten eine lückenlose Dokumentation und ermöglichen eine lückenlose Nachweisführung gegenüber Prüforganisationen dauerhaft.

Lidar statt Kameras: präzise Umfelddaten ohne Videoaufzeichnung und Datenschutz

Die Reinigungsroboter nutzen Lidar-Sensorik anstelle von optischen Kameras, um Umgebungen mit hoher Präzision zu erfassen. Durch den Verzicht auf Bildaufzeichnungen werden keine sensiblen Daten gespeichert, wodurch strenge Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Insbesondere in produktionsnahen Bereichen und Logistikhallen bietet dieser kamerafreie Ansatz maximale Rechtssicherheit. Unternehmen erhalten automatisierte Reinigungslösungen, die zuverlässig navigieren und gleichzeitig mögliche juristische Risiken bezüglich Videoüberwachung vollständig ausschließen. Die Integration in vorhandene Prozesse gestaltet sich unkompliziert und steigert die Betriebssicherheit.

Integrierte Software liefert digitale Reinigungsreports zur Analyse und Prozessoptimierung

Die integrierte Software erstellt detaillierte digitale Berichte über Reinigungsleistung, gefahrene Routen und Verbrauchsmengen. Dadurch erhalten Facility Manager umfassende Einblicke in anstehende Reinigungszyklen und können Abläufe gezielt analysieren. Optimierungspotenziale werden transparent nachvollziehbar, sodass Prozesse effizienter gestaltet und Ressourcenverbrauch nachgewiesen wird. Über standardisierte Schnittstellen lassen sich die autonomen Systeme nahtlos in bestehende Betriebsstrukturen und Schichtpläne integrieren. So ist eine flexible sowie skalierbare Implementierung in wachsenden Lager- und Distributionshallen gewährleistet. Revisionssichere Archivierung inklusive.

Automatische Dosiersysteme für ressourcenschonenden Reinigungsmittel- und Wasserverbrauch nach Flächenbedarf

Die intelligenten Dosiersysteme passen den Einsatz von Wasser und Reinigungsmitteln präzise an den tatsächlichen Bedarf der gereinigten Fläche an. Durch diese automatisierte Anpassung werden Verbrauch und Abfall minimiert, was zu einer deutlichen Einsparung an Ressourcen führt. Gleichzeitig sinken die Betriebskosten langfristig durch optimierten Materialeinsatz. Der Fokus auf sparsame Dosierung trägt aktiv zum Umweltschutz bei und verdeutlicht den nachhaltigen, ökologischen Ansatz von ADLATUS Robotics. Dies fördert langfristig ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsziele.

Robuste Reinigungsroboter von ADLATUS für Logistik, Industrie und Produktionsunternehmen

ADLATUS Robotics stellt mit seinen autonomen Reinigungsrobotern CR700C/D und SR1300 eine spezialisierte Lösung für Betreiber großer Logistik-, Industrie- und Produktionshallen bereit. Durch die robuste Bauweise meistern die Modelle anspruchsvolle Reinigungsaufgaben unter hoher Last. Wartungsfreundliche Komponenten und modulare Software ermöglichen einfache Integration in bestehende Betriebsabläufe. Wirtschaftliche Einsatzkonzepte sparen Zeit und Kosten, während die intuitive Bedienoberfläche Facility Managern den täglichen Betrieb erleichtert und langfristig die Infrastruktur schützt.

