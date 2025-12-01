Advantech ARK Box PCs optimieren dezentrales sicheres Edge Computing

Edge Computing spielt in der Digitalisierung eine zentrale Rolle, weil nicht nur das Volumen der Daten, sondern vor allem der Ort ihrer Auswertung entscheidend ist. Die neue ARK Serie von Advantech bietet robuste Embedded Box PCs, die Datenanalyse und Steuerung direkt an Maschinen realisieren. Dabei ermöglicht Aaronn Electronic als Premier Channel Partner in Deutschland und Europa eine umfassende Unterstützung bei Konzeption, Integration und Industrialisierung von maßgeschneiderten Edge-Lösungen bis zur Serienreife.



Robuste ARK Box PCs ohne Lüfter für anspruchsvolle Industrieumgebungen

Die ARK Serie präsentiert lüfterlose, vibrationsresistente Box PCs, die für ununterbrochenen 24/7-Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert sind. Dank einer vollständig passiven Kühlung ohne bewegliche Komponenten gelingt ein effizientes Wärmemanagement selbst bei extremen Temperaturen. Die robuste Konstruktion absorbiert Vibrationen und Stöße zuverlässig und sorgt für stabile Betriebsbedingungen in Fertigungslinien, Energieerzeugungsanlagen oder Logistikzentren. Kompakte Maße und energieeffiziente Prozessoren erlauben eine einfache Integration in Schaltschränke und beengte Maschinenumgebungen und reduzieren gleichzeitig den Energieverbrauch.

Mit DeviceOn zentral verwalten, OTA-Updates und Echtzeitwarnungen reduzieren Ausfallzeiten

Die vollständig integrierten Fernverwaltungsfunktionen erlauben eine zentrale Steuerung und Aktualisierung aller ARK Systeme über die DeviceOn-Plattform. Software-Updates werden drahtlos über die Luftschnittstelle (OTA) verteilt, während Statusinformationen und Warnmeldungen jederzeit in Echtzeit zur Verfügung stehen. Durch dieses zentrale Onlinemanagement lassen sich Serviceeinsätze optimieren, Wartungskosten minimieren und Anlagenverfügbarkeiten in dezentralen Industrieumgebungen nachhaltig steigern. Planbare Betriebsabläufe helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Effizienzpotenziale effektiv auszuschöpfen. Die permanenten Überwachungsfunktionen sichern eine lückenlose Dokumentation und Transparenz.

ARK Box PCs mit TPM 2.0 und IEC 62443

Die ARK Box PCs integrieren TPM 2.0, um kryptografische Schlüssel sicher zu speichern und Hardware-Root-of-Trust zu etablieren. Sie erfüllen die strengen IEC 62443-Anforderungen für industrielle Cybersecurity und gewährleisten eine durchgängige Authentizität. Verschlüsselte Kommunikation schützt Produktionsdaten vor Manipulation und Abhören, während flexible Zugriffsrechteverwaltung Berechtigungen granular steuert. So profitieren Anwender heute von robusten Sicherheitsarchitekturen, die Industrie 4.0- und iIoT-Anwendungen absichern und gleichzeitig künftigen Compliance-Vorgaben entsprechen. Diese Plattform unterstützt nachhaltige Automatisierungskonzepte mit Datenintegrität.

Drei ARK-Modelle bieten eine skalierbare Basis für heterogene Edge-Anwendungen

Die ARK Serie umfasst drei spezialisierte Modelle, um diverse Edge-Szenarien optimal abzudecken. Das kompakte ARK-1125H überzeugt durch geringen Energieverbrauch und eignet sich ideal für grundlegende Steuerungsaufgaben in beengten Umgebungen. Im flexiblen DIN-Rail-Gehäuse präsentiert sich das ARK-1251 mit integrierter KI-Beschleunigung, die Predictive Maintenance sowie intelligentes Energiemanagement ermöglicht. Das leistungsstarke ARK-3534 liefert hohe Rechenkapazitäten für Smart Manufacturing und Machine Vision. Zusammen bilden sie eine skalierbare Systemplattform. Sie lassen sich modular passgenau anpassen.

EdgeBMC ermöglicht Out-of-Band Zugriff bei Systemausfall und sofortiger Wiederherstellung

EdgeBMC ermöglicht eine unabhängige Out-of-Band-Verbindung selbst bei eingefrorenem Betriebssystem oder Stromausfall und gewährleistet so schnelle Systemwiederherstellung. Administratoren erhalten vollen Fernzugriff auf BIOS- und Firmware-Einstellungen und können Konfigurationen anpassen, Neustarts erzwingen oder umfangreiche Diagnosen durchführen. Durch diese zusätzliche Ebene der Gerätemanagementkontrolle lassen sich Ausfallzeiten deutlich reduzieren, Verwaltungsaufgaben zentralisieren und die IT-Resilienz in kritischen Industrie- und Produktionsumgebungen erhöhen, während Integrität und Verfügbarkeit der Infrastruktur dauerhaft sichergestellt werden. Wichtige Serviceeingriffe lassen sich ferngesteuert initiieren.

Aaronn Electronic liefert Hardware und umfassendes Know-how für Edge-Lösungen

Die Partnerschaft mit Advantech als Premier Channel Partner ermöglicht Aaronn Electronic, Unternehmen in Deutschland und Europa umfassend zu unterstützen. Dabei übernimmt das Team nicht nur die Lieferung hochwertiger Embedded-Hardware, sondern bringt tiefgehendes Fachwissen in allen Phasen ein. Vom maßgeschneiderten Hardware-Design über präzise Firmware-Anpassungen bis hin zu nahtloser Serienintegration gewährleistet Aaronn eine lückenlose Betreuung. So entstehen hochperformante Edge-Lösungen, die exakt den aktuellen Anforderungen von Industrie-4.0- und IIoT-Anwendungen entsprechen sowie individuelle Supportleistungen.

Advantech ARK Serie liefert robuste, lüfterlose Edge-Computing-Lösungen für Industrie

Die Advantech ARK Serie stellt eine lüfterlose Embedded-PC-Plattform bereit, die speziell für anspruchsvolles Edge Computing entwickelt wurde. Dank robustem, vibrations- und temperaturresistentem Design ermöglichen die Systeme hohe Verfügbarkeit in industriellen Umgebungen. Die Kombination aus DeviceOn für zentrales Management, EdgeBMC für Out-of-Band-Zugriff, TPM 2.0 und IEC 62443-Zertifizierung gewährleistet umfassenden Schutz und effiziente Wartungsabläufe. Skalierbare Modelle sowie Unterstützung durch Aaronn Electronic ermöglichen individuelle IoT-Projekte von erster Planung bis zur Serienfertigung in Deutschland und Europa.