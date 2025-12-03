Advantech präsentiert leistungsstarke COM-Module mit integrierter KI und Bildverarbeitung

Die neuen COM-Module AOM-2521 und AOM-5521 von Advantech basieren auf dem NXP i.MX 95 Prozessor mit bis zu sechs ARM Cortex-A55 Kernen. Ein integrierter ISP und die eIQ Neutron NPU beschleunigen KI und Bildverarbeitung direkt am Edge und reduzieren Latenzen. Umfangreiche Schnittstellen wie PCIe, USB 3.0, Gigabit Ethernet und MIPI-CSI ermöglichen flexible Konnektivität. Erweiterte Sicherheitsmechanismen und 16-nm-Technologie gewährleisten hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen für Machine-Vision-Systeme und Automatisierung robust.



Die Advantech COM-Module AOM-2521 und AOM-5521 setzen auf die NXP i.MX 95 Plattform mit bis zu sechs ARM Cortex-A55 Kernen. Diese Architektur ermöglicht energieeffiziente Verarbeitung von Sensordaten und komplexen Algorithmen in Echtzeit direkt am Edge. Dank integriertem Image Signal Processor (ISP) und eIQ Neutron NPU beschleunigen sie anspruchsvolle KI- und Bildverarbeitungsaufgaben bei minimalem Stromverbrauch und reduzieren Latenzzeiten durch lokale Ausführung ohne ständige Cloud-Anbindung und steigern die Systemeffizienz messbar im Dauerbetrieb.

ISP und eIQ Neutron NPU für leistungsstarke effiziente Edge-KI-Implementierung

Der integrierte Image Signal Processor (ISP) und der eIQ Neutron NPU-Beschleuniger erzielen außergewöhnliche Leistung bei Machine Vision, Objekterkennung und Szeneninterpretation. Dank des energieeffizienten Low-Power-Designs können komplexe KI-Algorithmen direkt am Netzwerkrand ausgeführt werden, wodurch Latenzzeiten minimiert und der Datenverkehr zum Cloud-Backend reduziert wird. Diese Architektur verbessert Reaktionszeiten, senkt Bandbreitenbedarf und ermöglicht autonome Bildverarbeitungslösungen in IoT-Anwendungen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen ohne Kompromisse bei Genauigkeit und Effizienz. Die modulare Konzeption unterstützt flexible Integration.

Konnektivität und Sicherheit: PCIe, USB3, Ethernet und MIPI-CSI integriert

Die kompakten COM-Module bieten eine vielseitige Verbindungsausstattung mit PCIe-Slots, USB 3.0-Ports, Gigabit-Ethernet-Anschlüssen und MIPI-CSI-Interfaces für hochauflösende Kameras, ergänzt durch optionales WLAN und Bluetooth für Netzwerke. Die integrierte Sicherheitsarchitektur der NXP i.MX 95 Plattform gewährleistet einen sicheren, vertrauenswürdigen Systemstart, schützt sensible Daten vor unautorisiertem Zugriff und manipulationssicheren Betrieb. Diese Eigenschaften prädestinieren die Module für anspruchsvolle industrielle IoT- und Automatisierungsanwendungen, bei denen höchste Sicherheitsstandards gefordert werden und gewährleisten langfristigen Betrieb im Dauereinsatz.

16 nm-Prozesstechnologie liefert hohe Effizienz und zuverlässigen Dauerbetrieb unter Extrembedingungen

Die Nutzung einer fortschrittlichen 16-nm-Fertigung ermöglicht eine ideale Abstimmung von Rechenleistung und Energieeffizienz. Dadurch arbeiten die Module ressourcenschonend und verlängern die Betriebsdauer in batteriebetriebenen Anwendungen. Die ausgelegten Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C sichern den Einsatz in extremen Umgebungen. Bei starken Temperaturschwankungen bleibt die Leistung stabil und zuverlässig. Diese Eigenschaft prädestiniert die Systeme für thermisch anspruchsvolle Industrieanwendungen, bei denen Dauerbetrieb entscheidend ist. maximaler lückenloser durchgängiger Schutz vor Überhitzung Störungsfreiheit.

OSM Size-L und SMARC Module erfüllen Industriestandards, beschleunigen Integration

Die AOM-Module im OSM Size-L-Format (AOM-2521) und gemäß SMARC 2.1.1 (AOM-5521) entsprechen etablierten industriellen Spezifikationen und gewährleisten Kompatibilität zu marktüblichen Erweiterungskarten. Durch die vorkonfigurierten Carrier-Boards lassen sich Hardware-Integrationsprozesse deutlich beschleunigen. Das umfassende Software Development Kit unterstützt Entwickler bei Treiberintegration, Betriebssystemanpassung und Firmware-Updates. Zusätzlich stellen die optionalen Support-Tools von Advantech umfangreiche Diagnose- und Debugging-Funktionen bereit, wodurch Entwicklungsaufwände und Kosten minimiert werden. Die modulare Bauweise erleichtert spätere Funktionserweiterungen, Versionierung und Individualisierung effizient.

Kompakte KI-Module für skalierbare, robuste Automation in vielfältigen Industrieanwendungen

Die kompakten, energieeffizienten und KI-fähigen Module überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und Robustheit in zahlreichen Anwendungsfeldern. Sie bieten leistungsstarke Verarbeitungskapazitäten, um Machine-Vision-Systeme mit niedrigen Latenzzeiten zu realisieren, unterstützen Edge-AI-Funktionen für Datenanalyse direkt vor Ort und gewährleisten zuverlässige Medizintechnik-Lösungen. Darüber hinaus ermöglichen sie transparente Transportüberwachung, optimieren Energieverwaltungsprozesse und fördern intelligente Smart-City-Infrastrukturen. Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit stehen im Zentrum, sodass sich industrielle Automatisierungsprojekte effizient und flexibel umsetzen lassen und reduzieren gleichzeitig Betriebskosten deutlich nachhaltig.

