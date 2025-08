AERO-LIFT präsentiert neues FORCE-LIFT . 2 auf FACHPACK Nürnberg Messe

Zwischen dem 23. und 25. September 2025 stellt die AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH auf der FACHPACK in Nürnberg ihr vielfältiges Schlauchheber-Portfolio der FORCE-LIFT-Reihe vor. Besucher finden das Unternehmen in Halle 7 an Stand 7-773, wo die neue FORCE-LIFT . 2 mit integriertem VUSS-Flächengreifer und vollelektrischer Schwenkeinheit ebenso zu sehen ist wie das kompakte Einhandmodell FORCE-LIFT(R). Beide Systeme bieten durch modulare Bauweise und Schnellwechselkupplung optimierte Ergonomie, Materialschonung und Prozess-Effizienz in Logistik und Verpackungsbereichen.



AERO-LIFT präsentiert vom 23. bis 25. September neue Schlauchheberlösungen

Die AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH stellt vom 23. bis 25. September 2025 auf der FACHPACK in Nürnberg ihre neuesten Schlauchheberlösungen vor. Am Stand 7-773 in Halle 7 präsentiert das Unternehmen aus Baden-Württemberg das komplette FORCE-LIFT-Portfolio inklusive des erweiterten Modells FORCE-LIFT . 2 und des kompakten Einhandhebers FORCE-LIFT(R). Besucher profitieren von Live-Demonstrationen, modularen Aufbauten und Schnellwechselkupplungen, die Effizienz und Ergonomie in Logistik- und Verpackungsprozessen deutlich steigern. Maximale Kontrolle und Materialschonung direkt inklusive.

FORCE-LIFT . 2 VUSS-Flächengreifer: Sichere Handhabung asymmetrischer Werkstücke garantiert

Der VUSS-Flächengreifer des FORCE-LIFT . 2 lässt sich nahtlos integrieren und gewährleistet ein besonders sicheres Handling von Werkstücken mit Ausschnitten oder unregelmäßigen Oberflächen. Durch die gleichmäßige Verteilung des Unterdrucks auf die gesamte Kontaktfläche können empfindliche Materialien schonend und präzise bewegt werden. Gerade im Holz- und Möbelbau sowie bei dekorativen Verpackungen profitieren Anwender von der hohen Zuverlässigkeit und der Fähigkeit, asymmetrisch geformte Lasten ohne Verrutschen oder Beschädigung aufzunehmen. Und garantiert effiziente Prozesse.

Vollelektrische Schweneinheit gewährleistet sanfte präzise Bewegungsführung und maximale Kontrolle

Die neue vollelektrische Schwenkeinheit gewährleistet eine sanfte und präzise Führung beim Schwenken von Lasten, indem sie motorisch gesteuert Bewegungsabläufe kontrolliert. Anwender können die Schwenkbewegung punktgenau stoppen, um Werkstücke sicher zu positionieren. Diese Technik reduziert mechanische Belastungen an sensiblen Oberflächen, minimiert Verschleiß und erhöht die Arbeitspräzision. Ergonomisch optimiert entlastet das System Mitarbeiter und steigert Effizienz in internen Materialflüssen sowie in anspruchsvollen Verpackungsprozessen durch Bedienung, durch konstante Druckregelung und zuverlässige Steuerung.

Besucher erleben FORCE-LIFT-Serie live bei Demonstrationen für 75-300 kg

Auf dem Messestand haben Besucher die Möglichkeit, sämtliche Modelle der FORCE-LIFT-Serie live zu begutachten und in Aktion zu erleben. Dabei reicht das Portfolio vom kraftvollen FORCE-LIFT . 2, der Lasten bis zu 300 kg sicher hebt, bis zum handlichen Einhandgerät FORCE-LIFT(R) mit einer Tragfähigkeit von bis zu 75 kg. Die Live-Demonstrationen zeigen anschaulich unterschiedliche Anwendungsfälle in der Verpackungsindustrie und der Logistik, darunter Kartonhandling, Fasstransport und Kanistermanipulation. Zudem erhalten Interessenten Einblicke in innovative Bedienkonzept.

Modulare Schlauchheber mit Schnellwechselkupplung passen sich Lasten flexibel an

Dank der modularen Konstruktion lassen sich Baugruppen flexibel austauschen, während die robuste Schnellwechselkupplung einen werkzeugfreien Umbau ermöglicht. Die intuitive Bedienoberfläche führt Anwender rasch durch Umrüstprozesse und verringert Einarbeitungszeiten. Auf diese Weise passt sich das Hebesystem mühelos an unterschiedlichste Lasten an – von Kartonagen und Fässern bis hin zu Kanistern. Die daraus resultierende Vielseitigkeit trägt zu reibungslosen, betriebsinternen Materialbewegungen bei und steigert die Effizienz erheblich in Logistik, Intralogistik sowie der Lagerverwaltungsprozesse.

AERO-LIFT FORCE-LIFT-Reihe präsentiert ergonomische Hebelösungen auf FACHPACK Nürnberg 2025

Die FORCE-LIFT-Produktreihe von AERO-LIFT präsentiert sich auf der FACHPACK als anwenderorientierte Lösung für Logistik- und Verpackungsaufgaben. Ergonomisch optimierte Hebevorrichtungen reduzieren körperliche Belastungen und erlauben flexible Handhabung unterschiedlichster Lasten. Durch den integrierten VUSS-Flächengreifer lassen sich unregelmäßige oder empfindliche Werkstücke sicher greifen. Die neue vollelektrische Schwenkeinheit ermöglicht präzise, sanfte Bewegungsabläufe. Modularer Aufbau und Schnellwechselkupplung erlauben schnelle Anpassung und steigern Effizienz, Materialschonung und Bedienkomfort in innerbetrieblichen Prozessen sowie robuste Konstruktion und intuitive Steuerung.