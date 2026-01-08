Amtsgericht Heilbronn genehmigt Schutzschirmverfahren für EFS Hebe- und Handhabungstechnik

Das Amtsgericht Heilbronn hat den Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens für die EFS Gesellschaft für Hebe- und Handhabungstechnik mbH in Nordheim bewilligt. Unter dem Schutzschirm führt der Automatisierungsspezialist seinen Betrieb uneingeschränkt weiter. Dirk Eichelbaum von dhmp Restrukturierung übernimmt als Generalbevollmächtigter die strategische Neuausrichtung. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen rechtlich geschützt innovative Lösungen abseits der Automobilindustrie. Rechtsanwalt Dr. Dietmar Haffa wahrt als Sachwalter die Interessen der Gläubiger und stärkt Partnerschaften aktiv.



EFS bearbeitet alle Aufträge kontinuierlich und sichert lückenlosen Servicebetrieb

Unter dem Schutzschirmverfahren sichert EFS die lückenlose Abarbeitung aller bestehenden Aufträge in den kommenden Wochen, ohne jegliche Reduktionen in Service und Qualität zu akzeptieren. Geschäftsführer Albert Ebert betont gegenüber Mitarbeiter und Kunden die uneingeschränkte Fortführung des operativen Geschäfts. Parallel dazu garantieren die Gesellschafter durch ihre umfassende Unterstützung des Verfahrens den Schutz laufender Projekte und ermöglichen Investitionssicherheit für zukünftige Wachstumsinitiativen. Diese Maßnahme schafft Planungssicherheit und festigt die langfristige Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

EFS nutzt Schutzschirmverfahren für rechtliche Sicherheit und ungestörte Geschäftstätigkeit

Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens erhält EFS Entscheidenden Handlungsspielraum und umfassenden rechtlichen Schutz, um interne Strukturen zu optimieren und zukunftsorientierte Strategien zu entwickeln. Die Unternehmensleitung kann unbeeinträchtigt operative Entscheidungen treffen und den Geschäftsbetrieb fortführen. Unter der Leitung von Dirk Eichelbaum werden innovative Handhabungs- und Automatisierungslösungen konzipiert, die über traditionelle Automobilanwendungen hinausgehen. Ziel ist eine Diversifizierung des Portfolios, um neue Märkte zu erschließen und langfristiges Wachstum zu sichern. Ressourcen werden gezielt umgeschichtet.

Geschäftsführung kompensiert rückläufige Auftragseingänge durch umfassende Kostenstruktur-Analyse vor Verfahren

Vor Beginn des Schutzschirmverfahrens analysierte die Unternehmensleitung detailliert sämtliche Kostenblöcke und identifizierte Einsparpotenziale, um den Rückgang bei Auftragseingängen auszugleichen. Dafür wurden alternative Struktur- und Prozessdesigns gegenübergestellt, um die Effizienz in allen Geschäftsbereichen zu steigern. Parallel entwickelten Verantwortliche unterschiedliche Neuausrichtungsmodelle für zukünftige Geschäftsfelder. Ziel war es, durch gezielte Allokation von Ressourcen in vielversprechende Segmente die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig Wachstumsmöglichkeiten auszubauen.

Dr. Dietmar Haffa als vorläufiger Sachwalter für Gläubigerinteressen bestellt

Dr. Dietmar Haffa wurde von der Kanzlei Schultze & Braun zum vorläufigen Sachwalter bestellt. In dieser Rolle überwacht er sämtliche Verfahrensschritte und wahrt die Interessen aller Gläubiger gleichermaßen. Durch seine umfassende Expertise in komplexen Eigenverwaltungsverfahren gewährleistet er die rechtliche und operative Integrität des Prozesses. Er agiert als neutrale Instanz zwischen Gericht, Schuldner und Gläubigern, stellt Transparenz her und trägt entscheidend dazu bei, dass das Verfahren reibungslos, effizient und planmäßig abläuft.

EFS seit 1996 Pionier in ergonomischer Handhabungstechnik und Automatisierungssystemen

EFS verfügt seit der Firmengründung im Jahr 1996 über umfassende Fachkompetenz in der Handhabungstechnik, der Automatisierung und der ergonomischen Prozessgestaltung. Mit seinen spezialisierten Maschinenlösungen ermöglicht das Unternehmen die sichere und präzise Handhabung schwerer Bauteile in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem die Montage von Türen und Karosserien in der Automobilproduktion sowie anspruchsvolle industrietechnische Applikationen, bei denen Wirtschaftlichkeit und Ergonomie gleichermaßen eine zentrale Rolle spielen, unter Berücksichtigung höchster Qualitätsansprüche.

EFS steigert Präzision und Sicherheit mit innovativen ergonomischen Handlingslösungen

Als Technologieführer entwickelt das Unternehmen ergonomische Handhabungsgeräte und kollaborative Systeme, die die körperliche Belastung deutlich verringern. Durch präzise Steuerung und intelligente Sensorik erhöhen die Lösungen die Fertigungssicherheit und ermöglichen gleichbleibend hohe Qualität. Flexible Module lassen sich einfach in bestehende Produktionslinien integrieren, um Arbeitsprozesse zu optimieren und gleichzeitig Ausfallzeiten zu minimieren. Die Kombination aus Ergonomie, Präzision und Sicherheit unterstützt Unternehmen dabei, Effizienzsteigerungen und nachhaltige Prozessverbesserungen zu realisieren und nachhaltig steigenden Produktionsvolumen.

EFS beliefert OEMs, Automobilzulieferer, E-Mobilität und weitere innovative Hightech-Branchen

Die Hauptabnehmer des Unternehmens sind Erstausrüster (OEMs) sowie Zulieferer aus der Automobilindustrie, die präzise Handhabungs- und Automatisierungslösungen benötigen. Darüber hinaus richtet sich das Angebot an Hersteller in der E-Mobilität, insbesondere an Firmen aus der Batterieproduktion und Fertigung von elektrischen Antriebssystemen. Ergänzend versorgt das Unternehmen anspruchsvolle Branchen wie die Luft- und Raumfahrt sowie das Gesundheitswesen mit spezialisierten, ergonomischen Systemen für sichere und effiziente Produktionsabläufe und bietet zudem umfassende Serviceleistungen für Wartung.

Dirk Eichelbaum gewährleistet operative Kontinuität mit Dr. Dietmar Haffa

Dirk Eichelbaum begleitet als Generalbevollmächtigter das Unternehmen und stellt eine reibungslose Geschäftsabwicklung sicher. Durch seine umfassende Expertise in Insolvenz- und Sanierungsverfahren gewährleistet er stabilen Betrieb und verlässliche Abläufe. Rechtsanwalt Dr. Dietmar Haffa repräsentiert als Fachanwalt für Insolvenzrecht die Gläubigerinteressen und überwacht die faire Behandlung aller Parteien. Im Zusammenspiel schaffen beide Experten belastbare, rechtliche Rahmenbedingungen und agieren als neutrale Schnittstelle zwischen Management, Gericht und Kapitalgebern, um einen ausgewogenen Dialog zu ermöglichen.

Schutzschirmverfahren ermöglicht EFS Flexibilität und Rechtssicherheit für nachhaltiges Wachstum

Durch die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens profitiert EFS von erhöhter Flexibilität und rechtlicher Absicherung. Die bestehenden Kundenbeziehungen werden stabil gehalten, während neue Geschäftsfelder außerhalb der Automobilbranche systematisch erschlossen werden. Im Verfahren verbleibt die operative Handlungsfähigkeit uneingeschränkt erhalten. Die Zusammenarbeit mit dhmp Restrukturierung und Schultze & Braun bietet zuverlässige Begleitung. Ein motiviertes Team treibt kontinuierliches Wachstum voran, das auf Innovation, effizienten Prozessen und nachhaltiger Belastbarkeit der Unternehmensstruktur basiert sowie langfristiger Stabilität gesichert.