Agile Wing und NUM präsentieren hochpräzise Multitasking-Rundschleifmaschine Flexium+68 Steuerung

Agile Wing aus Taichung City hat in Partnerschaft mit NUM eine neue Multitasking-Rundschleifmaschine entwickelt, gesteuert vom Flexium+ 68-CNC-System und der NUMgrind-Software. Sie erlaubt hochpräzises Außen-, Gewinde- und Profilschleifen. Eine intuitive HMI und ein integrierter Werkzeugwechsler reduzieren Rüstzeiten deutlich. Auch kleine Chargen profitieren von hoher Flexibilität. Dank Swiss-Engineering und der engen Unterstützung durch NUM erfolgte die termingerechte Inbetriebnahme zur CIMT in Peking. Die Maschine verbindet Präzision und Effizienz maximaler Effizienz.



Agile Wing startet mit NUM CNC-Partnerschaft neue hochpräziser Schleifmaschinen-Generation

Seit der Gründung im Jahr 2019 hat Agile Wing in Taichung City kontinuierlich spezialisierte Schleifmaschinen entwickelt, die mit innovativen Konzepten und hohem Automatisierungsgrad bestehende Industriestandards neu definieren. Dank intensiver Erfahrungen über das Schwesterunternehmen Speed Tiger verfügte das Unternehmen bereits über fundierte Kenntnisse der NUM?CNC?Technologie. Deshalb wurde die gemeinsame Entwicklung einer neuen Generation von Multitasking?Rundschleifmaschinen als logische Weiterentwicklung angesehen und zielt auf noch höhere Präzision und Effizienz durch optimierte Prozesse.

Moderne Fertigung erfordert präzises Gewindeschleifen, Aussenrundschleifen und unrunder Profile

Moderne Produktionsumgebungen erfordern das hochpräzise Gewindeschleifen, Aussenrundschleifen und Schleifen komplex geformter Profile auf kleinstmöglicher Standfläche. Dabei muss die Mensch-Maschine-Schnittstelle intuitiv bedienbar sein und den Programmieraufwand erheblich reduzieren. Die Kombination dieser Anforderungen stellt zahlreiche Systeme vor erhebliche Herausforderungen, da sie sowohl Präzision als auch Benutzerfreundlichkeit abverlangt. Nach umfassenden Praxistests entschied sich Agile Wing für die NUM-Lösung, weil sie alle Kriterien optimal erfüllt. Diese Entscheidung führt zu messbar gesteigerter Effizienz und Zuverlässigkeit.

Flexium+ 68-CNC-System mit sieben MDLUX-Achsen und NUMgrind-Software kombiniert Präzision

Im Zentrum der Multitaskingmaschine steht das Flexium+ 68-CNC-System von NUM, das mit sieben MDLUX-Achsen ausgestattet ist und durch die Integration der NUMgrind-Software vervollständigt wird. Diese Kombination ermöglicht den stufenlosen Wechsel zwischen Außenrund-, Unrund- und Gewindeschleifprozessen, ohne Unterbrechungen im Programmablauf. Anwender profitieren so von hoher Prozessstabilität, exakter Wiederholgenauigkeit und dem Potenzial, komplexe Schleifschemaparameter flexibel anzupassen. Dabei reduziert sich die Rüstzeit während gleichzeitig anspruchsvolle Oberflächenqualitäten reproduzierbar realisiert werden können, selbst bei Werkstückkonturen.

Intuitives HMI steuert Touch-Spindelwechsel ohne Code für permanente Fertigung

Eigens konzipierte Bedienoberfläche ermöglicht eine intuitive Touch-Steuerung für die Zweispindelanordnung von Agile Wing. Anwender können mühelos zwischen den beiden Spindeln wechseln oder Werkzeuge tauschen, ohne Programmieraufwand. Das integrierte Schleifscheibenmagazin mit automatischem Werkzeugwechsler sorgt für unterbrechungsfreien Betrieb rund um die Uhr. Diese Maschine eignet sich besonders für Fertigungsumgebungen mit kleinen Losgrößen und hoher Variantenvielfalt, weil sie maximale Flexibilität und minimale Rüstzeiten kombiniert. Prozessabläufe werden beschleunigt und Stillstandzeiten reduziert, messbar und effizient.

Pünktliche termingerechte Fertigstellung der ersten NUM-gesteuerten Schleifmaschine zur CIMT-Peking

Im Vorfeld der CIMT in Peking setzte das Projektteam alles daran, die erste CNC-Schleifmaschine mit der neuen NUM-Steuerung termingerecht fertigzustellen. Durch präzise Projektplanung und intensives Testing während der Inbetriebnahme konnte das System nahezu fehlerfrei in Betrieb genommen werden. NUM-Ingenieure unterstützten vor Ort und stellten sicher, dass sämtliche Funktionen wie programmiert arbeiteten. Trotz eng bemessener Fristen wurden keine Abstriche an Qualität oder Funktionalität gemacht, sodass die pünktliche Auslieferung erfolgte.

Partnerschaft optimiert Schleifprozesse und reduziert Entwicklungszyklen für Bediener weltweit

Die Kooperation zwischen Agile Wing und NUM beschränkt sich nicht auf eine klassische Lieferantenbeziehung, sondern etabliert eine Ergebnisorientierung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Schleifmaschinensteuerung. Das NUM-System integriert optimierte Prozessfunktionen bereits in frühen Entwicklungsphasen, wodurch die Entwicklungszyklen verkürzt werden und die Bediener schneller eingearbeitet sind. Parallel dazu nutzt Agile Wing diese Innovation, um die Technologie für anspruchsvolle Anwendungen in der Halbleiterfertigung anzupassen und hat weltweit Schutzrechte angemeldet und baut Know-how kontinuierlich aus.

Agile Wing und NUM entwickeln smarte Maschinen für Schleifprozesse

Agile Wing und NUM entwickeln kontinuierlich eng verzahnte Hardware- und Softwarelösungen und fördern dadurch neue Innovationsprozesse zur Produktdifferenzierung. Durch die konsequente Kombination mechanischer Komponenten und intelligenter Steuerungssoftware entstehen multifunktionale Schleifmaschinen mit hoher Anpassungsfähigkeit. Dieses partnerschaftliche Vorgehen ermöglicht flexible Fertigungskonzepte, die sich dynamisch an wechselnde Anforderungen anpassen lassen, und ebnet den Weg zu einer smarten, datengesteuerten Produktionsumgebung, die Effizienz, Präzision und Zukunftsfähigkeit vereint und unterstützt gleichzeitig nachhaltige Ressourcenoptimierung in industriellen Abläufen. Maßnahmen.

Agile Wing und NUM zeigen Multitasking-Schleifsystem für höchste Präzision

Die enge Zusammenarbeit von Agile Wing und NUM führt zu einer hochmodernen CNC-gestützten Multitasking-Schleifmaschine, die innovative Technik und optimierte Prozessabläufe vereint. Dank präziser Steuerungselemente und intelligenten Software-Funktionen ermöglicht die Maschine Aussen- und Gewindeschleifen sowie Profilschleifen in einem kompakten Gerät. Durch automatische Werkzeugwechsel, intuitive HMI-Bedienung und reduzierte Rüstzeiten erzielen Anwender kürzere Entwicklungszyklen, höhere Flexibilität und eine kontinuierliche Fertigung im 24/7-Betrieb, wodurch Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz merklich gesteigert werden und verbesserte Qualitätskontrolle weltweit.