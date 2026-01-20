Daifuku feiert Europapremiere der SOTR-Roboterreihe auf der LogiMAT 2026

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart (24. bis 26. März) präsentiert Daifuku erstmals in Europa seine neue SOTR-Serie. In Halle 1 am Stand 1J67 führt das Unternehmen eine Live-Demo des SOTR-M vor und zeigt die Varianten SOTR-S und SOTR-L. Diese robotergestützten Systeme kombinieren fortschrittliche Transport- und Sortiertechnik mit hoher Flexibilität und Skalierbarkeit. Sie lassen sich individuell an verschiedene Lagerumgebungen anpassen und richten sich speziell an E-Commerce-Unternehmen, den Einzelhandel sowie KEP-Dienstleister.



Daifuku zeigt SOTR-Serie auf LogiMAT 2026 in Stuttgart erstmals

Daifuku wird auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart (24.-26. März 2026) erstmals in Europa seine neue Sorting Transfer Robots (SOTR)-Serie präsentieren und bestätigt diese Premiere. Besucher finden das Unternehmen in Halle 1 an Stand 1J67, wo die SOTR-M live vorgeführt wird. Ergänzt wird das Portfolio durch SOTR-S für Stückgut und SOTR-L für Paletten, die beide flexible Automatisierungsoptionen im Lagerbetrieb ermöglichen. Die Systeme punkten mit Effizienz, Skalierbarkeit und hoher Sortierleistung. Innovation.

Japanisch entwickelte SOTR-Generation startet Markteinführung in Großbritannien und Europa

Die vollständig in Japan entwickelte, gefertigte und geprüfte neue SOTR-Generation verkörpert modernste Technik und Präzision. Nach intensiver Entwicklung beginnen nun schrittweise Markteinführungen in Großbritannien und Europa. Das Robotersystem wurde für höchste Produktivität, flexible Skalierbarkeit und intuitive Automatisierung konzipiert. Insbesondere E-Commerce-, Einzelhandels- und KEP-Logistikunternehmen mit komplexen Sortieraufgaben profitieren von den spezialisierten Funktionen. Die modulare Architektur erlaubt bedarfsgerechte Erweiterungen und individuelle Anpassungen an unterschiedlichste Lagerstrukturen und Wachstumsanforderungen. Durch Prozesse werden Ressourcen geschont.

SOTR-S bietet 180m/min Geschwindigkeit und 10000 Positionen pro Stunde

Der SOTR-S überzeugt durch seine einzigartige Verbindung aus hoher Geschwindigkeit und kompakter Flächeneffizienz. Er erreicht bis zu 180 m/min und sortiert bis zu 10000 Positionen pro Stunde. Das zweistöckige Design garantiert gleichmäßigen Materialfluss ohne Unterbrechungen. Kippbare Schalen ermöglichen besonders enge Gänge und reduzieren den Platzbedarf um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Sortiersystemen. Modulare Erweiterungen lassen sich schnell implementieren und flexibel an wachsende Anforderungen anpassen. Unternehmen profitieren.

Traditionelle Sortierverfahren erreichen bei wachsender Komplexität und Volumina Effizienzgrenzen

Russell Hutchinson, Manager Business Development bei Daifuku Europe, unterstreicht, dass das rasch steigende Volumen an Aufträgen und die zunehmende Komplexität von Artikeln traditionelle Sortierverfahren in puncto Genauigkeit und Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen bringen. Manuelle Abläufe verursachen zusätzliche Kosten und reduzieren den Durchsatz. Der speziell entwickelte SOTR-S automatisiert gezielt das Handling, optimiert Sortierprozesse und beseitigt Engpässe in Lager- und Distributionszentren, um Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen schnell und nachhaltig zu realisieren und messbare Leistungsverbesserungen.

Daifukus Technologie optimiert Sortierung, steigert Effizienz und senkt Personalkosten

Die hochmoderne Sortiertechnologie von Daifuku ermöglicht zuverlässige Klassifizierung einer breiten Palette von Produkten und optimiert sämtliche Abläufe in Lager und Distribution. Dank intelligenter Automatisierungsfunktionen und kontinuierlicher Prozessverbesserung lässt sich der Personalbedarf spürbar reduzieren, wodurch gleichzeitig die Leistungsfähigkeit ansteigt. Anwender realisieren dadurch eine verkürzte Amortisierungsdauer ihrer Investitionen sowie variable Anpassungsmöglichkeiten an wachsende Volumina. Diese Lösung liefert somit eine nachhaltige Effizienzsteigerung und wirtschaftliche Entlastung. Innovation, Flexibilität und Skalierbarkeit sichern langfristig zusätzliche Wettbewerbsvorteile.

Daifuku stellt SOTR-Familie auf LogiMAT 2026 vor: modulare Sortierlösung

Auf der LogiMAT 2026 stellt Daifuku die SOTR-Familie vor, eine modulare Sortierplattform, die sowohl Paletten als auch Stückgut automatisiert verarbeitet. Die in Japan entwickelten Roboter überzeugen durch hohe Geschwindigkeit, kompakte Flächennutzung und flexible Skalierbarkeit. Durch nahtlose Integration in bestehende Lagerstrukturen reduzieren sie Personalaufwand und Betriebskosten. Insbesondere E-Commerce-, Einzelhandels- und KEP-Dienstleister profitieren von optimierten Prozessen, schneller Amortisation und langfristiger Investitionssicherheit. Die modulare Bauweise ermöglicht Erweiterungen ohne Produktionsunterbrechung, garantiert flexible Kapazitätsanpassung.