Litauen setzt als eines der östlichsten EU-Mitgliedsländer seine ersten drei Airbus H145 mit fünfblättrigem Rotorkopf künftig für Grenzpatrouillen, Such- und Rettungsaufträge sowie VIP-Logistik ein. Lt. Col. Audrius Vaicekauskas hebt die verbesserte Hubkraft, modulare Missionsanpassung und Helionix-Avionik hervor, die Reichweite und Effizienz erhöhen. Dank hoher Zuladung, flexibler Missionskits innerhalb von zehn bis dreißig Minuten und Vier-Achsen-Autopilot reagiert die Grenzschutztruppe schneller und sicherer auf vielfältige Einsatzerfordernisse unter schwierigen Wetterbedingungen jederzeit weltweit effizient.



Litauens Grenzschutz setzt auf Airbus H145 für vielseitige Einsätze

Die litauische Grenzschutzbehörde untersuchte eingehend ihre Routineeinsätze, darunter Grenzpatrouillen, Migrationskontrolle, Unterstützung polizeilicher Maßnahmen und Such- und Rettungsmissionen (SAR), und identifizierte dabei Einschränkungen bezüglich Hubleistung und Modularität der Ausrüstung. Als Lösung wurde die Airbus H145 mit fünfblättrigem Rotorkopf ausgewählt. Dieses Multitalent bietet signifikant höhere Nutzlastkapazität und flexiblen Modulwechsel. Laut Lt. Col. Vaicekauskas erfüllt allein dieses Modell alle neuen operativen Anforderungen und markiert einen strategischen Wendepunkt für Litauen und bringt erheblichen Fortschritt.

H145 modularer Aufbau ermöglicht Litauens Helikoptereinsatz schnelle Umrüstung flexibel

Litauen verfügt als kleines EU-Land über eine begrenzte Helikopterflotte, die auf Luftwaffe und Grenzschutz verteilt ist. Die H145 mit modularem Aufbau ermöglicht den raschen Austausch von Missionsequipment für VIP-Transporte, SAR-Operationen oder Spezialeinsätze. Innerhalb von zehn bis dreißig Minuten lassen sich Rettungswinde, Sensoren, medizinische Ausrüstung oder komfortables Interieur einbauen beziehungsweise demontieren. Diese Flexibilität gewährleistet eine schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Anforderungen und steigert Einsatzfähigkeit sowie Effizienz erheblich unter allen Einsatzbedingungen jederzeit gewährleistet.

H145 Hubschrauber sichert Grenzkontrolle und überwacht Transitzüge nach Kaliningrad

Die H145 übernimmt an der Grenze zu Belarus spezialisierte Überwachungsaufgaben, indem sie Transitzüge nach Kaliningrad begleitet und sicherheitsrelevante Live-Daten übermittelt. An Bord befinden sich hochsensible Gamma-Spektrometer, die im Fall eines radiologischen Notfalls am belarussischen Kernkraftwerk Astravets präzise Messwerte liefern und potenzielle Fallout-Zonen kartieren. Diese luftgestützte Einsatzplattform ermöglicht Litauen eine unvergleichlich schnelle Echtzeitreaktion und eine umfassende Kontrolle über das Grenzgebiet, und permanent Transparenz bieten.

Helionix-Avionik mit Vier-Achsen-Autopilot steigert Flugsicherheit und entlastet Piloten effizient

Die neue Helionix-Avionik in Kombination mit einem Vier-Achsen-Autopiloten verbessert die Flugsicherheit signifikant und reduziert gleichzeitig die Belastung der Piloten während anspruchsvoller Einsätze. Das integrierte System analysiert kontinuierlich Flugdaten, trifft proaktive Entscheidungen und minimiert die Arbeitslast in kritischen Phasen. Laut Vaicekauskas verlief die Umstellung von älteren H135- und H145-Modellen innerhalb ein bis zwei Wochen nahezu reibungslos. Die Effizienzsteigerung verbessert Einsatzplanung deutlich spürbar.

H145 mit fünfblättrigem Rotorkopf stärkt Litauens Außengrenzschutz und Einsatzreichweite

Der litauische Grenzschutz agiert als erste Verteidigungslinie an der EU-Außengrenze und trägt durch Patrouillen, Kontrollmaßnahmen und Migrationsüberwachung maßgeblich zur kollektiven Sicherheit bei. Durch die Einführung der neuen fünfblättrigen Airbus H145 wächst nicht nur die Einsatzreichweite, sondern auch die Flexibilität bei Spezialaufträgen. Das Helikopterteam um Lt. Col. Vaicekauskas profitiert von erhöhter Nutzlast und schnellen Umrüstzeiten, um komplexe Missionen mit hoher Präzision in grenzkritischen Situationen effizient zu bewältigen.

Fünfblatt-H145 steigert Nutzlast, Flexibilität und Automation beim litauischen Grenzschutz

Die Airbus H145 mit fünfblättrigem Rotorkopf und moderner Helionix-Avionik stellt für den litauischen Grenzschutzdienst eine bislang unerreichte Kombination aus hoher Nutzlastkapazität, flexibler Modularität und innovativer Automatisierung dar. Durch die gesteigerte Hubleistung und den schnellen Umbau von Missionsmodulen lassen sich Einsatzvorbereitungen optimieren, Einsatzreichweite erhöhen und Spezialaufträge effizienter bewältigen. Diese Plattform erweitert die operativen Möglichkeiten, verbessert Reaktionszeiten und stärkt nachhaltig die Sicherheitsarchitektur an der EU-Außengrenze Litauens. Sie steigert Effizienz und Flexibilität erheblich.