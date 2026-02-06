akYtec stellt jetzt vier LoRaWAN-Geräte für automatische Zählersignalerfassung vor

Der Automatisierungstechnik-Spezialist akYtec erweitert sein Portfolio um vier neue LoRaWAN-fähige Geräte: die Impulszähler CI200-LW und CI201-LW sowie die Schnittstellenmodule IC200-MBUS-LW und IC200-MRTU-LW. Dank Long-Range-Funktechnologie übertragen sie Verbrauchsdaten drahtlos über große Entfernungen und reduzieren den Aufwand für manuelle Ablesungen. Robuste IP65-Gehäuse und ein Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C ermöglichen den Einsatz unter anspruchsvollen Umweltbedingungen in Versorgungsnetzen, Landwirtschaft, kommunaler Infrastruktur, Facility-Management und Industrie. Dadurch sinken Installationskosten nachhaltig und die Integration in bestehende IoT-Netzwerke wird vereinfacht.



akYtec erweitert Portfolio um vier neue LoRaWAN-Geräte für Verbrauchsdatenerfassung

Die Impulszähler CI200-LW und CI201-LW sowie die Schnittstellenmodule IC200-MBUS-LW und IC200-MRTU-LW von akYtec ergänzen das Angebot um vier drahtlose LoRaWAN-Geräte zur Energieerfassung. Sie übertragen Verbrauchsdaten über große Distanzen zuverlässig per Long-Range-Funktechnik. Dank kompakter Bauweise und flexibler Montage eignen sie sich für Fernerfassung in Versorgungsnetzen, kommunalen Infrastrukturen, landwirtschaftlichen Betrieben, Industrieanlagen und Facility-Management. IP65-Gehäuse schützt vor Feuchtigkeit, NFC-Setup sowie Class-A/C-Kompatibilität erleichtern die Installation vor Ort. Batteriebetrieb ermöglicht autarke Nutzung mit langer Laufzeit.

Robuste IP65-LoRaWAN-Geräte für extreme Außenanwendungen von ?40 bis +70°C

Die neuen LoRaWAN-Geräte präsentieren sich in einem soliden IP65-Gehäuse, das eindringenden Staub und starken Wasserstrahlbelastungen zuverlässig abwehrt. Ihr breiter Temperaturbereich von minus 40 bis plus 70 Grad Celsius garantiert störungsfreien Betrieb selbst bei extremen Witterungsbedingungen. Damit sind sie prädestiniert für den Einsatz im Freien an Pumpstationen, Brunnen, Wärmeübergabestationen oder entlegenen Messstellen. So stellen sie eine dauerhaft zuverlässige Datenübertragung sicher und minimieren Wartungsaufwand.

CI200-LW erfasst bis zu vier Impulse drahtlos und zuverlässig

Der CI200-LW überwacht bis zu vier diskrete Eingänge und erfasst Impulse oder Notfallsignale kabelgebunden. Er arbeitet batteriegestützt, robust, kann aber über externe Gleichstromquellen versorgt werden. Er speichert Messdaten lokal und sendet sie periodisch vollständig effizient per LoRaWAN Version 1.0.4 an Gateways. Dadurch reduziert sich der manuelle Ableseaufwand deutlich. Der speziell für Honeywell Elster Metronica BD Gaszähler entwickelte CI201-LW nutzt deren Standardbuchse und digitalisiert mechanische Zähler. Ein Hall-Sensor erkennt Manipulationsversuche zuverlässig.

IC200-MBUS-LW und IC200-MRTU-LW binden zehn Geräte drahtlos per LoRaWAN

Die Module IC200-MBUS-LW und IC200-MRTU-LW binden bis zu zehn M-Bus- oder Modbus-Slave-Geräte nahtlos in ein LoRaWAN-fähiges Funknetzwerk ein. Während der IC200-MBUS-LW speziell Verbrauchszähler mit M-Bus-Protokoll verarbeitet, verbindet der IC200-MRTU-LW beliebige Modbus-RTU-Geräte über RS-485. Beide Geräte unterstützen LoRaWAN Version 1.0.4 in Klasse A und Klasse C und bieten ABP- oder OTAA-Aktivierung, wodurch Installationsaufwand und benötigte Gateways selbst in komplexen Anlagen deutlich reduziert werden. Dies ermöglicht eine kosteneffiziente und skalierbare Netzintegration. überragende Performance.

NFC und Bluetooth LE ermöglichen bequeme Smartphone-App-Konfiguration ohne Gehäuseöffnung

Die Inbetriebnahme erfolgt unkompliziert mit NFC-Technologie und Bluetooth LE, wodurch die Konfiguration direkt vor Ort per Smartphone-App möglich ist, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Ein digitaler Eingang erlaubt das Erfassen von Statusmeldungen, während der Open-Collector-Ausgang unterschiedliche Fernsteuerungsaufgaben unterstützt. Die Geräte werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 erhältlich sein. Dank verschiedener Stromversorgungsoptionen bieten sie gleichzeitig eine hohe Anpassungsfähigkeit und lange Betriebsdauer. Ihre Installation gestaltet sich zeitsparend, wartungsarm und effizient.

akYtec präsentiert robuste LoRaWAN-Lösungen für drahtlose Messung und Steuerung

Die vier neuen LoRaWAN-Geräte von akYtec bieten Anwendern eine modulare, ausfallsichere und stromsparende Plattform zur kabellosen Erfassung und Fernsteuerung von Verbrauchszählern und Sensoren in rauen Umgebungen. Durch die Integration standardisierter Schnittstellen wie M-Bus und MODBUS sowie NFC- und Bluetooth-LE-Konfiguration reduzieren sie Installations- und Wartungsaufwand. Ihre IP65-Schutzklasse, das weite Betriebstemperaturspektrum und LoRaWAN-Klasse-A/C-Funk gewährleisten zuverlässige Übertragung selbst an abgelegenen Messpunkten. Das energieoptimierte Design erlaubt jahrelangen Batteriebetrieb, während ABP- und OTAA-Aktivierung maximale Netzflexibilität bieten, Sicherheit.