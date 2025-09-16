akYtec erweitert Angebot um zwei robuste Panel-Messgeräte für Industrie

Der deutsche Automatisierungstechniker akYtec erweitert sein Portfolio um zwei kompakte Panel-Messgeräte. Das Universal-Anzeigegerät ITP17 und das Balkenanzeigegerät ITP15-M passen nahtlos in die standardisierte O 22,5-mm-Aussparung. Beide Modelle verfügen über dreifarbige Anzeigen, die Messwerte in Grün, Gelb und Rot visualisieren. Flexible Eingangskonfigurationen ermöglichen Anschlüsse von Strom, Spannung und Temperatursensoren. Die robuste IP65-Front schützt vor Staub und Spritzwasser, während die Micro-USB-Schnittstelle mit der Software akYtec Tool Pro eine einfache Konfiguration Inbetriebnahme garantiert.



akYtec präsentiert ITP17 und ITP15-M – kompakte industrielle Panel-Messgeräte

Das ITP17 Universal-Anzeigegerät und das ITP15-M Balkenanzeigegerät von akYtec wurden für raue Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen den IP65-Frontschutz sowie IP20-Rückseitenschutz. Mit kompakten Abmessungen von 48×26×72 mm passen sie in O-22,5 mm-Standardaussparungen. Der Betriebstemperaturbereich von ?40 bis +60 °C gewährleistet zuverlässigen Dauerbetrieb. Nutzer profitieren von vielfältigen Eingangskonfigurationen für Strom, Spannung und Temperatursensoren sowie einfacher Montage und flexibler Integration in bestehende Bedienfelder. Die intuitive Bedienung und schnelle Inbetriebnahme steigern Effizienz und reduzieren Ausfallzeiten nachhaltig dauerhaft.

ITP17 zeigt Messwerte farbig dynamisch auf vierstelliger 7-Segment-Anzeige an

Das ITP17 besitzt eine vierstellige 7-Segment-Anzeige, die Messwerte in Grün, Gelb und Rot darstellt. Anwender können individuelle Farbschwellen definieren und komplexe Alarmlogiken konfigurieren. Ein integrierter NPN-Transistorausgang mit bis zu 200 mA und 42 VDC ermöglicht einfache Schaltfunktionen. Die Eingangsmessung lässt sich flexibel auf Strom (0-5 mA, 0(4)-20 mA), Spannung (0(2)-10 V, 0-1 V, -50 bis +50 mV), Widerstandsthermometer und Thermoelemente anpassen. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC (10-30 VDC) mit Diagnosefunktion.

ITP15-M mit zehnstufiger Balkenanzeige, programmierbaren Farbzonen und optionaler Blinkfunktion

Das ITP15-M verfügt über eine zehnstufige LED-Balkenanzeige, die Messwerte von null bis hundert Prozent darstellt und eine präzise Visualisierung ermöglicht. Drei farblich definierte Zonen in Grün, Gelb und Rot sind einfach flexibel programmierbar, während ein optionales Blinksignal bei Grenzwertüberschreitungen aufmerksam macht. Ein integrierter NPN-Transistorausgang (maximal zweihundert Milliampere, bis zweiundvierzig Volt Gleichspannung) realisiert Schaltfunktionen. Die Eingänge akzeptieren Strom, Spannung, RTDs sowie Thermoelemente. Die Versorgungsspannung liegt zwischen zehn und dreißig Volt Gleichstrom.

Einfache Micro-USB-Konfiguration mit akYtec Tool Pro, robust im Standardformat

Die Konfiguration beider Panelanzeiger erfolgt simpel und schnell über einen Micro-USB-Anschluss in Kombination mit der anwenderfreundlichen Software akYtec Tool Pro. Dank der kompakten Baugröße von 48 × 26 mm im Standardformat lassen sich die Messgeräte problemlos, reibungslos und effizient in vorhandene Bedientafelaussparungen integrieren. Die robuste Front mit Schutzart IP65 hält Staub und Spritzwasser ab, während die Rückseite mit IP20 klassifiziert ist und Temperaturschwankungen zwischen -40 und +60 °C widersteht.

Mit den kompakten ITP17- und ITP15-M-Anzeigegeräten lassen sich lokale Messungen und übersichtliche Grenzwertschaltungen in Bedienpanelen und Schaltschränken einfach realisieren. Sowohl Temperatur, Füllstand, Druck als auch Feuchte werden präzise erfasst und in Farbwerten dargestellt. Bei Erreichen vordefinierter Schwellen erfolgt die automatische Alarmansteuerung oder der Schaltvorgang direkt über den integrierten NPN-Transistorausgang. Die robuste Bauform garantiert Einsatzsicherheit unter anspruchsvollen Industriebedingungen. Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten über USB erlauben flexible Anpassungen ohne Eingriff ins Schaltschrankinnere vor Ort.

Die beiden Panel-Messgeräte ITP17 und ITP15-M zeichnen sich durch ihr kompaktes Format und ihre robuste Ausführung aus, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Dank dreifarbiger Anzeigeelemente lassen sich Messwerte auf einen Blick interpretieren und wichtige Grenzbereiche farblich markieren. Flexible Eingangskanäle unterstützen Strom-, Spannungs- und Temperaturmessungen. Die einfache Konfiguration über Micro-USB und die Standardaussparung ermöglichen eine zeitsparende Installation und Anpassung. Dadurch entsteht eine kosteneffiziente Lösung für vielfältige Automatisierungsaufgaben und Prozessapplikationen.