akYtec Panel-Messgeräte ITP15-M und ITP17 optimieren maritime Prozessüberwachung effektiv

Die kompakten Panel-Messgeräte ITP15-M und ITP17 von akYtec bereiten maritime Prozesssignale an Bord übersichtlich auf und visualisieren Messdaten zuverlässig. Hinterleuchtete Balkenanzeige oder vierstellige 7-Segment-Darstellung mit mehrfarbigen Zonen gestatten schnelle Beurteilung von Temperatur-, Druck-, Füllstands- oder Feuchtewerten. Die IP65-Front, flexible Eingangskonfigurationen und Transistorausgänge für automatische Schaltvorgänge erhöhen die Betriebssicherheit. Einfache Integration in Standardaussparungen erleichtert Installation und minimiert Einrichtungsaufwand bei Schiffssystemen. Alarmfunktionen und konfigurierbare Grenzwertschaltungen unterstützen vorbeugende Wartung und zeitnahe Störmeldung effizient.



Schnelle, präzise Prozesssignaldarstellung an Bord mit akYtec ITP15-M, ITP17

Die Panel-Messgeräte ITP15-M und ITP17 von akYtec ermöglichen eine zügige, effiziente und exakte Darstellung aller Prozesssignale an Bord. Ob als hell beleuchtete Skala oder als digitale Ziffernanzeige – automatischer Farbwechsel von Grün über Gelb bis Rot macht den Anlagenstatus auf einen Blick erkennbar. Dank kompakter Bauform und standardisierter Einbaumöglichkeiten lassen sich die Messinstrumente problemlos in bestehende Bedienfelder integrieren. Das reduziert Bedienfehler und dauerhaft erhöht die Sicherheit bei Überwachung kritischer Parameter.

Zuverlässige Überwachung von Schiffssystemen beschleunigt Reaktionen und minimiert Wartungsaufwand

In maritimen Anlagen gewährleisten die Panel-Messgeräte eine lückenlose Überwachung von Ballastwasserregelsystemen, Kühl- und Lüftungseinheiten, Energieversorgung sowie Antrieben und Dampfsystemen an Bord. Über integrierte Sensoren erfassen sie präzise Temperatur-, Füllstands-, Druck- und Feuchtemessungen. Alle Messwerte werden direkt auf dem Display dargestellt und vordefinierte Grenzwerte aktivieren Schaltausgänge automatisch, was die Reaktionszeiten spürbar verkürzt und den Instandhaltungsaufwand nachhaltig senkt. Zudem profitieren Anwender von intuitiven Alarmlogiken und konfigurierbaren Automatikfunktionen für effiziente Prozesssteuerung. sowie Dokumentationsmöglichkeiten.

Kompakte Einbaumessgeräte für o 22,5?mm Öffnungen und extremes Klima

Die Panel-Messgeräte ITP15-M und ITP17 sind auf Standard-Aussparungen mit einem Durchmesser von 22,5 mm abgestimmt und verfügen über eine Frontblende von 48 × 26 mm. Insgesamt messen sie 48 × 26 × 72 mm. Die Gehäusefront erfüllt die Schutzklasse IP65, während die Geräteschale hinten IP20 entspricht. Ihr Einsatztemperaturbereich reicht von -40 °C bis +60 °C, wodurch sie auch unter extremen Klimabedingungen zuverlässig funktionieren und langlebig sind. Korrosionsschutz und hohe mechanische Belastbarkeit werden damit ebenfalls gewährleistet.

ITP15-M Zehn-Segment-Balken mit frei programmierbaren Grün-, Gelb-, Rotzonen Blinkfunktion

Das ITP15-M verfügt über eine zehn Segment-Anzeige zur Visualisierung von Werten zwischen null und hundert Prozent. Drei frei programmierbare Farbbereiche in Grün, Gelb und Rot ermöglichen schnelle und exakte Statusbewertung. Bei Grenzwertüberschreitungen kann eine optionale Blinkfunktion aktiviert werden. Der NPN-Transistorausgang schaltet bis zu zweihundert Milliampere bei zweiundvierzig Volt Gleichspannung. Flexible Eingänge verarbeiten verschiedenste Stromsignale, Spannungen sowie Widerstandsthermometer und Thermoelemente. Die Versorgung erfolgt mit vierundzwanzig Volt Gleichspannung (zehn bis dreißig Volt).

Präzise vierstellige Messanzeige mit konfigurierbarem Farbwechsel, Alarm und Schaltautomatik

Das ITP17 visualisiert Messdaten auf einer vierstelligen 7-Segment-Anzeige und wechselt die Farbe je nach vorab definierten Schwellenwerten in Grün, Gelb oder Rot. Über die Software lassen sich Farbumschlagsgrenzen und Alarmlogik individuell einstellen. Ein integrierter NPN-Transistorausgang übernimmt Schaltfunktionen bis zu 200 mA bei 42 VDC. Das universelle Eingangskonzept unterstützt Strom- und Spannungssignale sowie Widerstandsthermometer und Thermoelemente. Die Versorgung erfolgt mit 24 VDC im Bereich von zehn bis dreißig Volt. bereichsübergreifend stabil.

Micro-USB-Konfiguration ermöglicht schnelle Anpassung aller Parameter ohne umständliche Systemunterbrechung

Alle Parameter der Panel-Messgeräte lassen sich mühelos über eine Micro-USB-Schnittstelle und die kostenfreie Software akYtec Tool Pro konfigurieren. Innerhalb weniger Minuten können Grenzwerte festgelegt, Blinkfunktionen definiert und Alarmlogiken programmiert werden. Durch die intuitive Benutzeroberfläche entfallen aufwändige Systemanpassungen, sodass die Geräte direkt einsatzbereit sind. Die Software kommuniziert zuverlässig mit den Anzeigen, speichert individuelle Einstellungen und ermöglicht bei Bedarf schnelle Änderungen ohne zusätzlichen Installationsaufwand und optimiert langfristig den Wartungsprozess effizient und übersichtlich.

Intuitive, farbkodierte Prozessanzeige für maximales sicheres Schiffsbordmanagement und Effizienz

Die kompakten Panel-Messgeräte ITP15-M und ITP17 von akYtec liefern an Bord klare, farbkodierte Anzeigeelemente, die wichtige Prozessgrößen wie Temperatur, Druck oder Füllstand schnell erfassbar machen. Durch individuell einzustellende Schwellenwerte in Grün, Gelb und Rot lassen sich kritische Zustände sofort erkennen, wodurch Fehlinterpretationen minimiert werden. Robuste Bauweise nach IP65-Frontstandard, vielseitige Eingangskonfigurationen sowie USB-basierte Software-Konfiguration verbessern langfristig Sicherheit und Effizienz maritimer Bordsysteme nachhaltig. Der Transistorausgang ermöglicht automatisierte Alarmerkennung und Schaltvorgänge in Echtzeit.