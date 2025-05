Alltech Verdünnungsstation für Natronlauge optimiert effiziente pH-Regulierung und Abwasserbehandlung

Die Verdünnungsstation von Alltech zur Aufbereitung von Natronlauge ermöglicht in Raffinerien und petrochemischen Anlagen eine präzise Steuerung des pH-Werts und eine umweltkonforme Behandlung des Abwassers. Im begehbaren, chemikalienbeständigen Schutzschrank installiert, vereint sie leistungsstarke FKMCN-Kolben-Membran-Dosierpumpen mit DIBt- und WHG-zertifizierten ComPhos-PE-Tanks. Dank modularer Bauweise lässt sich die Kapazität flexibel anpassen. Robuste Materialien reduzieren den Wartungsaufwand. Das ergänzende TABESY-System erlaubt eine schnelle und sichere Befüllung per Tankwagen und gewährleistet Betriebssicherheit sowie maximale Effizienz.



Modulare Verdünnungsstation ermöglicht präzise pH-Regulierung, effiziente und nachhaltige Abwasser-Prozessintegration

Natronlauge (NaOH) wird in Raffinerien zur Wasser­aufbereitung und präzisen pH-Wert-Regulierung verwendet. Sie neutralisiert saure Prozessabwässer vor der Einleitung in kommunale Kläranlagen und stellt die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte sicher. Auch in petrochemischen Produktionsschritten optimiert NaOH Reaktionsbedingungen und fördert Prozessstabilität. Alltech bietet hierfür eine modulare Verdünnungsstation, in der die Lauge zentral dosiert und aufbereitet wird, wodurch eine effiziente Integration beider Anwendungsbereiche in einem kompakten System erreicht wird, bei reduziertem Wartungsaufwand und Zuverlässigkeit.

Begehbarer Schutzschrank schützt Verdünnungsstation vor Witterung und Korrosion zuverlässig

Unsere Verdünnungsstation befindet sich innerhalb eines begehbaren Schutzschranks aus chemikalienresistentem Material, der speziell für die Installation im Freien konzipiert wurde. Diese Konstruktion bietet umfassende Sicherheit für das Bedienpersonal und die integrierten Dosierkomponenten, indem sie vor Regen, Wind und Temperaturschwankungen schützt. Wartungsmaßnahmen lassen sich problemlos durchführen, während das Gehäuse verschlossen bleibt. Die robusten, korrosionsbeständigen Werkstoffe und die gasdichten Verschlüsse gewährleisten langfristig einen sicheren Betrieb und hohen Bedienkomfort sowie einfache zuverlässigen Inspektionsmöglichkeiten.

FKMCN Kolben-Membran-Pumpen gewährleisten präzise, konstante Dosierung trotz variabler Prozessbedingungen

Die FKMCN-Typenreihe sorgt für hochpräzises Dosieren in industriellen Prozessen. Mit einer Förderleistung von bis zu 1536 Litern pro Stunde bei 50 Hz gewährleistet sie gleichbleibende Durchflussraten selbst unter variierenden Druckbedingungen. Das integrierte Überdruck-Sicherheitsventil reagiert zuverlässig auf Druckspitzen und schützt die Pumpe vor Beschädigungen. Dank der wartungsarmen Kolben-Membran-Konstruktion reduzieren sich Ausfallzeiten erheblich, wodurch die Betriebssicherheit steigt und langfristig Kosten gesenkt werden. Diese Technologie unterstützt zudem einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme reibungslos.

Alltech ComPhos-PE-Tanks: sichere Lagerung von Natronlauge bis 39 m³

Zum sicheren Speichern verdünnter Natronlauge stellt Alltech ComPhos-Tanks aus PE bereit. Die Module reichen von kompakten 2 m³ bis großzügigen 39 m³ Volumen. Dank zylindrischer Form und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch das DIBt erfüllen sie sämtliche WHG-Vorschriften. Für den Außeneinsatz stehen zusätzliche Erdbeben-Zertifikate ebenso zur Verfügung wie thermische Isolierung gegen extreme Temperaturen. Integrierte Auffangwannen sichern die Umgebung vor möglichen Leckagen und gewährleisten Umweltschutz und reduzieren Wartungsaufwand nachhaltig bei flexibler Installation.

Effiziente Befüllung von Natronlauge direkt per Tankwagen mit TABESY-System

Das TABESY-System bietet eine effiziente Alternative zur herkömmlichen stationären Dosierzufuhr, indem es die direkte Befüllung des Lagertanks per Tankwagen ermöglicht. Die kompakte, schlüsselfertige Einheit lässt sich problemlos an vorhandene Behälter anflanschen und ist mit einer Tropfwanne ausgestattet, um jegliche Restflüssigkeiten aufzufangen. Aufwendige Umbauten oder Zusatzgeräte entfallen vollständig. So gewährleistet das System eine schnelle, sichere und rückstandsfreie Versorgung mit Natronlauge, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen und spart langfristig Kosten ein.

Durchgängige Natronlauge-Station mit Pumpsystem und Tanks für effiziente Prozesse

Die Kombination aus Verdünnungsstation, leistungsstarken FKMCN-Kolben-Membran-Dosierpumpen, DIBt- und WHG-zertifizierten ComPhos-PE-Lagertanks sowie dem TABESY-Tankbefüllsystem gewährleistet in Raffinerien und petrochemischen Anlagen einen nahtlosen sowie sicheren Betriebsablauf zur Handhabung von Natronlauge. Die präzise pH-Wert-Regulierung, die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die schnelle, rückstandsfreie Nachbefüllung steigern die Prozesssicherheit und minimieren gleichzeitig Umweltbelastungen. Gleichzeitig reduzieren modulare Bauweise und robuste Materialien den Wartungsaufwand und senken dauerhaft die Betriebskosten. Parallel optimiert das System Energieeffizienz und stets Lieferzuverlässigkeit.