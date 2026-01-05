Alpha Trains verlängert Alstom GSA bis 2039 für Full-Service-Wartung

Alpha Trains und Alstom haben ihr Global Service Agreement um zehn Jahre bis 2039 verlängert. Die Vereinbarung beinhaltet Full-Service-Wartung für mehr als einhundert TRAXX-Lokomotiven in West- und Mitteleuropa. Seit Beginn der Partnerschaft 2021 hat sich die Zahl der gewarteten Einheiten verdoppelt. Alstoms europaweites Servicenetz sichert sowohl präventive als auch korrektive Instandhaltungsarbeiten, Ersatzteilmanagement sowie schnelle Reaktionszeiten. Betreiber profitieren von maximaler Verfügbarkeit, hoher Betriebssicherheit, effizientem Service und einer One-Stop-Shop-Lösung ohne zusätzlichem Verwaltungsaufwand.



Alpha Trains und Alstom verlängern GSA bis Jahr 2039

Alstom gewährleistet präventive und korrektive Instandhaltung für maximale Verfügbarkeit

Die Global Service Agreement umfasst sämtliche Wartungsbereiche für die TRAXX-Lokomotiven und sichert Betreibern einen umfassenden Service aus einer Hand. Alstom verantwortet korrektive und präventive Instandhaltungsmaßnahmen, installiert Überwachungsmechanismen zur Ersatzteilverfügbarkeit und führt notwendige Reparaturen durch. Diese One-Stop-Shop-Lösung gewährleistet transparente Abläufe in allen Serviceprozessen. Betreiber entlastet das Angebot, sodass sie sich voll auf den Betrieb konzentrieren können. Gleichzeitig garantiert Alstom konstant hohe Verfügbarkeit, maximale Betriebssicherheit und überzeugende Zuverlässigkeit der Flotte jederzeit kosteneffizient.

Alstom depots europaweit strategisch positioniert für schnelle optimale Reaktionszeiten

Alstoms weit verzweigtes Servicenetz erstreckt sich über zahlreiche Standorte in ganz Europa, wobei Depots entlang relevanter Verkehrsachsen strategisch positioniert sind. Dank dieser Infrastruktur lassen sich Störungen schnell beheben, da qualifizierte Teams und benötigte Ersatzteile vor Ort verfügbar sind. Geplante Wartungsarbeiten werden termingerecht durchgeführt, um ungeplante Ausfälle zu vermeiden. Durch die optimierte geografische Verteilung verkürzt sich die Anfahrtszeit erheblich, was die Verfügbarkeit der TRAXX-Flotte maximiert und die Betreiberproduktivität nachhaltig stärkt sichtbar.

Alpha Trains lobt verlängerte Alstom Partnerschaft für europaweite Flottenverfügbarkeit

Vincent Pouyet, Geschäftsführer Locomotives bei Alpha Trains, betont in seinem Statement die erfolgreiche Fortführung der Zusammenarbeit mit Alstom. Er hebt hervor, dass Alstom als verlässlicher Partner in ganz Europa höchste Effizienz und Verfügbarkeit der TRAXX-Lokomotivflotte gewährleistet. Francois Jegousse von Alstom bezeichnet die Vertragsverlängerung als bedeutenden Meilenstein, der das langjährige Vertrauen in die erstklassigen Serviceleistungen seines Unternehmens unterstreicht und Perspektiven für zukünftige Optimierungen eröffnet. Es unterstreicht die strategische Ausrichtung künftiger Kooperation.

Alpha Trains sichert 18 Jahre Full-Service-Wartung für 100 Lokomotiven

Das erweiterte Global Service Agreement garantiert Alpha Trains und seinen Kunden über einen Zeitraum von 18 Jahren eine Full-Service-Wartung für mehr als hundert TRAXX-Lokomotiven. Im Rahmen dieser umfassenden Vereinbarung kombiniert Alstom präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen, koordiniertes Ersatzteilmanagement und ein engmaschiges Servicenetz. Betreiber profitieren dadurch von höchster Verfügbarkeit, gesteigerter Betriebssicherheit und optimierter Effizienz, was die Grundlage für einen zuverlässigen Zugverkehr innerhalb Europas bildet. Dieses Konzept sichert nachhaltigen Betrieb und planbare Wartungszyklen.