Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt Alstom die umfassende Wartung und Instandhaltung von 34 IORE-Schwerlastlokomotiven im Einsatz bei LKAB Malmtrafik. Der zwölfjährige Vertrag beinhaltet regelmäßige Inspektionen, Reparaturen und Ersatzteilversorgung sowie technische Unterstützung und Monitoring zur frühzeitigen Fehlererkennung. Dadurch lässt sich die Verfügbarkeit in anspruchsvollen Betriebsprofilen des schwedischen Eisenerztransports sichern und Ausfallrisiken minimieren, während die industrielle Wertschöpfung, Exportkraft und regionale Wirtschaftsentwicklung nachhaltig gefördert werden. Servicevereinbarungen ermöglichen gleichzeitig langfristige Planungssicherheit und Kostentransparenz.



Alstom übernimmt zwölf Jahre technischen Service für 34 Erz-Einheiten

Alstom wird ab dem 1. Januar 2026 für einen Zeitraum von zwölf Jahren die komplette technische Unterstützung sowie die Ersatzteilversorgung für insgesamt 34 im schwedischen Erztransport eingesetzte Einheiten übernehmen. Der langfristige Servicevertrag umfasst planmäßige sowie außerplanmäßige Wartungszyklen, Inspektionen und Reparaturen, um Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit kontinuierlich zu optimieren. Dazu zählen außerdem Monitoring-Tools und Diagnosesysteme, die eine frühzeitige Störungserkennung ermöglichen und Ausfallzeiten deutlich reduzieren. Ein speziell geschultes Personalteam gewährleistet umfassend rasche Reaktionszeiten.

Umfassender Alstom-Service minimiert Ausfallzeiten mit Inspektionen, Reparaturen und Ersatzteilen

Der Servicevertrag umfasst sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, angefangen bei planmäßigen sowie außerplanmäßigen Inspektionen über umfassende Reparaturmaßnahmen bis hin zur Sofortbereitstellung benötigter Ersatzteile. Mithilfe spezialisierter Diagnose- und Überwachungssysteme werden Fehlerbilder frühzeitig identifiziert und analysiert, um Ausfallzeiten nachhaltig effektiv zu reduzieren. Durch die kontinuierliche technische Begleitung und den optimierten Ersatzteilmanagementprozess garantiert Alstom eine konstant hohe Verfügbarkeit und Leistungsbereitschaft der robusten IORE-Schwerlastlokomotiven, die tagtäglich enorme Frachtmengen über anspruchsvolle, steile und lange Transportstrecken befördern.

Alstom sichert langfristige Instandhaltung von 34 IORE-Lokomotiven im Schwerlastverkehr

Die Flotte umfasst 34 IORE-Schwerlastlokomotiven, die nicht nur zu den stärksten, sondern auch zu den robustesten Antriebssystemen weltweit gehören. Speziell konstruiert für dramatische Steigungen und weite Strecken im nördlichen Schweden, transportieren sie pro Zug Lasten bis zu achttausend Tonnen. Dank des langfristigen Serviceabkommens mit Alstom lässt sich die technische Lebensdauer dieser Lokomotiven signifikant verlängern, wodurch zusätzliche Effizienzpotenziale erschlossen und Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden und Wartungsintervalle so optimal geplant und ausgeführt.

12-Jahres-Service sichert LKAB Malmtrafiks zuverlässige Eisenerztransporte und langfristiges Wachstum

Der Güterschienenverkehr von LKAB Malmtrafik bildet das unverzichtbare Fundament für den Transport großer Eisenerzmengen innerhalb Schwedens. Regelmäßige Wartungsmaßnahmen sichern dabei die Einsatzbereitschaft und minimieren ungeplante Ausfälle, indem sie frühzeitig technische Probleme erkennen und beheben. Die kontinuierliche Versorgung der Aufbereitungsanlagen und Häfen bleibt gewährleistet, was die Wettbewerbsfähigkeit über nationale Grenzen hinaus steigert. Durch langfristige Serviceverträge entstehen klare Planungsgrundlagen, optimierte Kostenstrukturen sowie verlässliche Lieferketten im internationalen Rohstoffhandel und stärken damit die Prosperität.

Der zwölfjährige Servicevertrag zwischen Alstom und LKAB Malmtrafik gewährleistet eine dauerhafte Einsatzbereitschaft von vierunddreißig IORE-Schwerlastlokomotiven, minimiert Betriebsausfallrisiken und senkt Instandhaltungskosten durch effizientes Ressourcenmanagement. Umfangreiche technische Unterstützung, vorbeugende Wartungsmaßnahmen und schnelle Ersatzteilversorgung ermöglichen eine stabile Flottenperformance im anspruchsvollen Eisenerztransport Nordschwedens. Die dadurch gesteigerte Effizienz trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung der regionalen Industrie bei und festigt Schwedens Position als bedeutender Rohstoffexporteur auf dem globalen Markt. Zusätzlich stärkt der Vertrag Innovationskraft und Planungssicherheit nachhaltig.