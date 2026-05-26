Rheinmetall Canada präsentiert robuste Arktis und Geländelösungen auf CANSEC2026

Auf der CANSEC 2026 in Ottawa präsentiert Rheinmetall Canada eine Serie widerstandsfähiger Systeme für den Einsatz in arktischen und extremen Geländen. Im Fokus stehen der amphibisch operierende Mission Master SP2, der XT2 Arctic Edition mit hoher Geländetauglichkeit, das BOXER-Panzerfahrzeug, virtuelle und physische U-Boot-Simulatoren sowie der ökologisch optimierte Voyager D12. Mit den IFM- und DAME-Initiativen unterstreicht das Unternehmen sein vier Jahrzehnte umfassendes Engagement für Kanadas Verteidigungsfähigkeit. Zu sehen in Halle 1121.



Rheinmetall Canada präsentiert breite Arktislösungen auf CANSEC 2026 Ottawa

Rheinmetall Canada präsentiert auf der CANSEC 2026 in Ottawa sein umfassendes Portfolio in Halle 1121 und auf dem Außengelände am Stand 4300. Auf Grundlage von vier Jahrzehnten Erfahrung liefert das Unternehmen heimisch entwickelte Lösungen für autonome Einsätze in der Arktis. Zu den Exponaten zählen autonome Mission Master-Bodensysteme, modulare U-Boot-Ausbildungsplattformen, das vielseitige BOXER-Panzerfahrzeug und der nachhaltige hybride Voyager D12 für anspruchsvolle Mobilitätsanforderungen. Einsatzübergreifend und anpassungsfähig ergänzt eine umfassende Supportstruktur die Präsentation.

Mission Master SP2 debütiert in Kanada mit amphibischer Küstenüberwachungstechnologie

Auf der CANSEC präsentiert der Mission Master SP2 erstmals in Kanada ein A-UGS-Modell, das amphibische Fortbewegung und Multi-Domain-Fähigkeiten vereint. Mit dem integrierten PATH-Kit führt es hochentwickelte Bilderkennung und dreidimensionale Umgebungskartierung durch. Automatische Hinderniserkennung identifiziert Gefahren und generiert dynamische Umgehungsrouten. Die Plattform gewährleistet eigenständige Überwachung von Küstenabschnitten sowie den Schutz kritischer Infrastruktur durch adaptive Pfadplanung unter wechselnden Umwelt und Geländebedingungen. Das System reagiert in Echtzeit auf Umweltveränderungen und passt seine Navigationsparameter an.

XT2 Arctic Edition meistert anspruchsvolles Terrain und Gewässer sicher

Der Mission Master XT2 Arctic Edition ist das größte Fahrzeug der Mission Master-Reihe und wurde speziell für extrem anspruchsvolle Einsatzszenarien entwickelt. Dank seiner robusten Konstruktion und den vollwertigen amphibischen Fähigkeiten durchquert es Flüsse und Seen, ohne Ladungsverluste zu riskieren. Selbst bei Eisbildungen, tiefen Schneeverwehungen und unebenem Geröll meistert der XT2 Arctic Edition schwierige Passagen, um Versorgungsgüter, Ausrüstung und Personal in entlegene arktische Regionen sicher, zuverlässig und effizient stets zu transportieren.

PATH-Kit ermöglicht autonome Navigation und Sicherheit für Mission Master

Das PATH-Kit von Rheinmetall fungiert als zentrale Leitstelle für die Mission Master-Fahrzeuge und integriert fortschrittliche maschinelle Bilderkennung, präzise dreidimensionale Umgebungskartierung sowie eine detaillierte Geländeanalyse. Automatische Hinderniserkennung in Kombination mit dynamischer Routenplanung ermöglicht unabhängige, sichere Einsätze in schwierigem Terrain. Es stellt robuste und umfassende Telemetrie- sowie Kommunikationsschnittstellen bereit für Bediener.

Rheinmetall Canada präsentiert digitales E-Learning und modulare, umfassende U-Boot-Simulatoren

Rheinmetall Canada offeriert ein ganzheitliches Schulungsportfolio für U-Boot-Einsätze, das webbasiertes E-Learning, modulare Simulatorarchitekturen und umfassende Trainingszentren umfasst. Hydrodynamische Plattform-Simulationen ermöglichen realistische Manöverszenarien, während elektrische Steuerungs- und Automatisierungsmodelle die Technikvertrautheit vertiefen. Virtuelle Prüfabläufe und interoperable Softwaremodule sichern kontinuierliche Kompetenzentwicklung. Dank dieses Ansatzes lassen sich komplexe U-Bootsysteme über alle Lebenszyklusphasen hinaus effizient trainieren, Risiken reduzieren und Einsatzbereitschaft auf höchstem Niveau gewährleisten. Ausbilder profitieren von skalierbaren Lernumgebungen und Echtzeit-Feedbackmechanismen. Optimierte Ausbildungsergebnisse systematisch umgesetzt.

ARTEC-Joint-Venture präsentiert hochmobilen BOXER und RCH-155 Radhaubitze im IFM-Programm

Im Rahmen des von ARTEC initiierten Joint Ventures arbeiten Rheinmetall Canada und KNDS Deutschland zusammen, um mit dem BOXER-Panzerfahrzeug und der fernbedienten Radhaubitze RCH 155 hocheffiziente mobile Artillerielösungen anzubieten. Beide Systeme verfügen über hohe Schutzwerte, ausgezeichnete Geländegängigkeit und präzise Feuerkraft. Durch das Indirect Fires Modernization (IFM)-Programm wird die Kompatibilität mit belgischen, niederländischen und kanadischen Verbündeten sichergestellt und die Schlagkraft der Artilleriekomponenten nachhaltig gesteigert. zugleich sorgt die Kooperation für technische Innovation.

Voyager D12: innovativer hybrider Geländetransporter meistert arktische Bedingungen nachhaltig

Im Rahmen des Domestic Arctic Mobility Enhancement (DAME)-Programms arbeitet Rheinmetall Canada mit UTV International in Quebec zusammen. Der Voyager D12 wurde als hybrider Geländetransporter entwickelt, um bis zu zwölf Personen sowie Ausrüstung und Nachschub zu befördern. Dank seines robusten Antriebs und der Gewichtsverteilung bewältigt er Flussdurchquerungen sowie unwegsames Terrain bei niedrigeren Temperaturen. Das Fahrzeug setzt auf nachhaltige Technologien und lokale Fertigung, um langfristig die Mobilität in arktischen Gebieten zu sichern.

Rheinmetall Canada vereint hochentwickelte autonome Bodensysteme und amphibische Fahrzeuge mit hochmodernen Trainingssimulationen sowie widerstandsfähiger Panzertechnik, um kräfteübergreifende Einsätze in der Arktis zu ermöglichen. Durch die nahtlose Integration des PATH-Kit mit IFM- und DAME-Initiativen wird Kanadas operative Souveränität gestärkt, nationale Innovationskraft gefördert und eine erstklassige Aus- und Weiterbildung sichergestellt. Diese Kombinationsstrategie optimiert Flexibilität und Effizienz der Streitkräfte unter extremen klimatischen Bedingungen nachhaltig und erhöht die Reaktionsfähigkeit in abgelegenen Einsatzgebieten erheblich dauerhaft.