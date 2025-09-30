Skalierbares EtherCAT-I/O-System mit AMAX-5074 und AMAX-5000 Modulen für Maschinenbauer

Der AMAX-5074 EtherCAT Slave Koppler in Kombination mit den modularen AMAX-5000 I/O-Modulen schafft ein hoch skalierbares und flexibles Automatisierungssystem für EtherCAT Netzwerke. Vielfältige analoge und digitale Kanäle ermöglichen die zuverlässige Erfassung und Steuerung unterschiedlichster Sensor- und Aktortypen. In Verbindung mit den kompakten und lüfterlosen AMAX-5500 Controllern sowie standardisierten 100BASE-TX RJ45 Schnittstellen profitieren Maschinenbauer von einfacher Erweiterbarkeit, Platzersparnis, hoher Systemverfügbarkeit und einer optimalen Integration in Smart-Factory-Umgebungen für anspruchsvolle Automationslösungen weltweit einsetzbar effizient.



Modulares EtherCAT I/O-System für Automatisierung: AMAX-5074 und AMAX-5000 Serie

Das modulare I/O-System von AMC mit dem EtherCAT Slave Koppler AMAX-5074 und den AMAX-5000 Modulen richtet sich an Automatisierungsunternehmen. Die EtherCAT-Technologie sorgt für schnelle Datenübertragung und ermöglicht die einfache Integration in bestehende Anlagen. Dank der vielseitigen Bauweise können Anwender ihr Setup passend konfigurieren, indem sie zwischen unterschiedlichen analogen und digitalen Ein- und Ausgangsmodulen wählen. Flexibilität, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit garantieren effiziente Prozesssteuerung und zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeiten. Hohe Zuverlässigkeit und einfache Inbetriebnahme runden das System ab.

Flexibler AMAX-5074 Slave für EtherCAT oder Erweiterung mit AMAX-5580

Der AMAX-5074 EtherCAT-Koppler arbeitet wahlweise als eigenständiges, räumlich getrenntes Slave-I/O-System und bietet flexible Anschlüsse für analoge und digitale Module. Alternativ kann er gemeinsam mit dem kompakten AMAX-5580 Controller eingesetzt werden, um direkt als Erweiterung an einen EtherCAT-Master angebunden zu werden. In diesem Modus übernimmt der AMAX-5580 die Steuerungsfunktion als Master, während der AMAX-5074 Koppler die Kommunikation und Integration der AMAX-5000 I/O-Module zuverlässig sicherstellt. Die Installation erfolgt unkompliziert, modular und wartungsarm.

AMAX-5000 System mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen

Das AMAX-5000 System umfasst eine umfangreiche Auswahl modularer Ein- und Ausgangseinheiten für analoge und digitale Signale. Analoge Module verarbeiten RTD-Kennlinien, Thermoelemente und erlauben präzise Strom- sowie Spannungsmessungen mit optionalen Hochgeschwindigkeitsfunktionen. Digitale Module stehen als acht- oder sechzehnkanalige Bauformen zur Verfügung, jeweils galvanisch getrennt und wahlweise im Sink- oder Source-Modus. So kann die I/O-Konfiguration exakt an wechselnde Prozessanforderungen, Automatisierungsaufgaben und Umgebungsbedingungen angepasst werden. Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit bleiben dabei gewährleistet stets.

AMAX-5074 koppelt bis zu 256 EtherCAT-I/O-Module sicher über 100BASE-TX

Der AMAX-5074 EtherCAT-Slave-Koppler bietet die Möglichkeit, bis zu 256 individuelle Gerätekennungen zu konfigurieren und mit EtherCAT-I/O-Modulen über ein zuverlässiges 100BASE-TX-Netzwerk zu kommunizieren. Das System setzt auf zwei geschirmte RJ45-Buchsen für Ein- und Ausgang, welche störungsarmen Datentransfer und konsequente Signalabschirmung gewährleisten. Entfernungen von bis zu 100 Metern zwischen den Stationen lassen sich dank der Abschirmung problemlos überbrücken. Der Betrieb erfolgt ausschließlich mit geschirmten Ethernetkabeln ab Kategorie 5 und sichert störungsfreien Betrieb.

Lüfterlose AMAX-5580: Kompakte Plattform mit GigE PoE und EtherCAT-Slice-E/A

Die AMAX-5500 Serie, besonders der AMAX-5580, besticht durch ein lüfterloses, kompaktes Gehäuse mit Frontzugang, das eine einfache Installation und Wartung ermöglicht. Die Plattform garantiert hohe Zuverlässigkeit und stabile Performance im Dauerbetrieb. Zahlreiche Schnittstellen stehen zur Verfügung, darunter Ethernet über GigE PoE, USB 3.0, serielle Ports, CAN-Bus und diverse Wireless-Optionen. An der Seite integriert ein EtherCAT-Slice-E/A-Modul nahtlose Skalierbarkeit für wachsende Automatisierungsanforderungen. Damit eignet es für Industrieanwendungen mit wenig Platz hohen Verfügbarkeitsanforderungen.

Flexibel skalierbares modulares kompaktes EtherCAT-I/O-System mit AMAX-5074, AMAX-5000, AMAX-5500

Das modulare EtherCAT-Slave-System AMAX-5074 in Kombination mit der AMAX-5000 Serie und den kompakten AMAX-5500 Controllern ermöglicht eine bedarfsgerechte Erweiterung der I/O-Kapazitäten. Nutzer erhalten Zugriff auf diverse analoge und digitale Kanäle sowie standardisierte Ethernet-Schnittstellen für zuverlässige Datenübertragung. Die flexible Skalierbarkeit sowie der geringe Platzbedarf erlauben eine reibungslose Integration in Smart-Factory-Umgebungen. Hohe Betriebssicherheit und kosteneffektive Anpassungen schaffen optimale Voraussetzungen für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. gewährleistet schnellen Datenaustausch und einfache Wartung während des laufenden Betriebs.