LoRaWAN bietet energieeffiziente, zuverlässige Fernkommunikation für automatisierte IoT-Systeme weltweit

Drahtlose Datenübertragung über große Distanzen gewinnt in Automatisierung und Messtechnik zunehmend an Bedeutung, weil der Aufbau klassischer Infrastrukturen hohe Kosten verursacht. Das LPWAN-Protokoll LoRaWAN ermöglicht energieeffiziente Kommunikation im lizenzfreien 868-MHz-Frequenzbereich und überträgt Sensordaten zuverlässig über weite Strecken. In Verbindung mit AMC-Hardware wie leistungsfähigen Gateways und Sensoren sowie der umfassenden iFactoryX-Plattform entsteht eine durchgängige Lösung für Zustandsüberwachung, Wartungsplanung, Datenanalyse und vorausschauende Instandhaltung. Reporting und Alarmfunktionen automatisierter Reaktionsmechanismen werden integriert und skalierbar.



LoRaWAN nutzt lizenzfreie 868-MHz-Frequenzen für nahtlose energieeffiziente IoT-Kommunikation europaweit

LoRaWAN arbeitet im europäischen 868-MHz-Frequenzband lizenzfrei. Seine Funksignale dringen selbst durch dichte Bausubstanz und erlauben durch optimierten Low-Power-Modus extrem geringen Energieverbrauch. Die batteriebetriebenen Endgeräte übertragen Sensordaten über mehrere Kilometer Reichweite an Gateways. Diese aggregieren die Pakete und leiten sie zuverlässig per IP-Anbindung an einen zentralen Server weiter. Dort werden die Daten gespeichert, in Dashboards visualisiert und mittels Analysealgorithmen ausgewertet, ideal für IoT- und Smart-City-Anwendungen. Updates und Fernzugriff sind jederzeit realisierbar.

LoRaWAN ermöglicht umfassende Temperatur- und Feuchteüberwachung inklusive automatischer Alarmreaktionen

LoRaWAN-basierte Sensorlösungen ermöglichen lückenlose Überwachung von Temperatur und Feuchte in Industriehallen und Bürogebäuden sowie kontinuierliche Rückmeldungen zu Maschinenzuständen oder Pumpenfunktionen. Verbrauchsdaten von Wasser-, Gas- und Stromzählern werden energieeffizient und skalierbar drahtlos erfasst und übertragen, während Signal-Schaltungen automatisierte Prozesse steuern. Integrierte Alarmfunktionen erkennen kritische Schwellenwerte in Echtzeit und initiieren vordefinierte Gegenmaßnahmen. So lassen sich Wartungsintervalle optimieren und Anlagenstillstände vermeiden. Damit unterstützen LoRaWAN-Netzwerke vielfältige Einsatzszenarien in Industrie 4.0 und Facility Monitoring effizient.

LoRaWAN-System integriert Sensoren, Gateways und Server für zuverlässige Datenübertragung

Ein typisches LoRaWAN-Netzwerk setzt sich aus batteriebetriebenen Endknoten, drahtlosen Gateways und einer zentralen Server-Infrastruktur zusammen. Die speziell entwickelten AMC-Gateways, beispielsweise das Modell WISE-6610, ermöglichen neben der LoRaWAN-Kommunikation auch den Datenaustausch per Modbus, OPC UA, BACnet/IP und MQTT. Dank mehrfacher Gateway-Implementierung können Sensordaten simultan erfasst und über sichere Ethernet- oder Mobilfunkverbindungen an das Backend übermittelt werden, um Echtzeitanalysen und -visualisierungen zu ermöglichen und Langzeitarchivierung in Datenbanken mit hoher Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

WISE-6610 Gateway und WISE-2410 Sensor für effiziente präzise Zustandsüberwachung

Das WISE-6610 Gateway von AMC ermöglicht zuverlässige Datenübertragung zwischen Sensoren und Backend-Systemen. Der batteriebetriebene WISE-2410 Vibrationssensor erfasst Maschinenzustände nach ISO-10816 und nutzt KI-gestützte Algorithmen zur Anomalieerkennung. Ergänzt wird das Portfolio durch das kompakte EVA-2000 I/O-Modul mit analogen und digitalen Schnittstellen für vielseitige Signalerfassung. Für Außenanwendungen bietet das robuste WISE-4610 Outdoor-Grundmodul flexible Stromversorgung per Batterie, Solarpanel oder externer Stromquelle. Die Geräte lassen sich einfach in bestehende LoRaWAN-Netzwerke integrieren und bieten Fernüberwachung.

iFactoryX kombiniert Edge-IoT, On-Premise-Cloud, intelligente Apps für vorausschauende Wartung

Die iFactoryX-Plattform vereint leistungsstarke Edge-IoT-Gateways mit flexibler On-Premise- und Cloud-Anbindung sowie spezialisierten Anwendungen für Digital Andon, Instandhaltung, Prognostic Health Monitoring (PHM), Facility Monitoring System (FMS) und Statistical Process Control (SPC). In Echtzeit werden Sensordaten erfasst, analysiert und in interaktiven Dashboards visualisiert. Anwender erhalten so transparente Kennzahlen, automatisierte Warnmeldungen und datenbasierte Entscheidungsgrundlagen zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit, Optimierung von Wartungszyklen und Unterstützung vorausschauender Instandhaltungsstrategien. Damit erhalten Nutzer kosteneffiziente, skalierbare und modulare Erweiterungsoptionen.

LoRaWAN-Starterkit bietet integriertes Gateway, flexible analoge und digitale Ein-/Ausgänge

Das Starterkit von AMC umfasst ein leistungsfähiges Gateway mit integriertem Server sowie analoge Ein- und Ausgänge (zwei Spannung/Strom) und digitale Schnittstellen (zwei Eingänge, ein Ausgang). Es unterstützt Modbus/RTU-Anbindungen für nahtlose Maschinenintegration. Endknoten lassen sich wahlweise über Batterie, Solarpanel oder ein externes Weitbereichsnetz versorgen und bieten damit maximale Flexibilität. Ohne Programmierkenntnisse kann das System vollständig konfiguriert werden. Sensordaten werden per Modbus TCP, MQTT oder über öffentliche LoRaWAN-Netzwerke wie TTN zuverlässig übertragen.

AMC unterstützt seit Jahren erfolgreich LoRaWAN-Projekte und individuelle Planung

Als erfahrener Partner im Bereich LoRaWAN begleitet AMC seit vielen Jahren Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung drahtloser IoT-Projekte. Dabei bietet das Team fundierte Beratung zu Netzwerkarchitektur, Geräteauswahl und Sicherheit sowie die nahtlose Integration in die iFactoryX-Plattform. Individuelle Umsetzungskonzepte berücksichtigen spezifische Anforderungen und Budgetvorgaben. Interessenten können für detaillierte Projektplanungen, Bedarfsanalysen oder technische Klärungen per E-Mail an info@amc-systeme.de oder telefonisch unter 0371/38388-0 unkompliziert Kontakt aufnehmen. Dabei stehen maßgeschneiderte Lösungen gleichzeitig im Mittelpunkt.

LoRaWAN, AMC-Hardware und iFactoryX liefern energieeffizientes, kompaktes IoT Gesamtsystem

Durch die Integration der ultraniedrigenergie-Funkverbindungen von LoRaWAN, flexibler AMC-Hardware und der iFactoryX-Softwareplattform entsteht eine umfassende Lösung für Automatisierungs- und IoT-Anwendungen. Anwender profitieren von sofort einsetzbaren Starterkits, die vorkonfigurierte Gateways und Sensoren sowie umfassende Protokollunterstützung bieten. Die modulare Struktur ermöglicht den schnellen Aufbau drahtloser Netze ohne Programmieraufwand. Echtzeit-Datenvisualisierung, prädiktive Wartungsfunktionen und optimierte Energieeffizienz tragen nachhaltig zur Prozessstabilität und Kostensenkung bei. Außerdem lassen sich weitreichende Facility-Monitoring- und Condition-Monitoring- sowie datengestützte Entscheidungen realisieren.