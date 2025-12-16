AMC präsentiert Q.monixx 100 und A117-D für industrielle Prozessüberwachung

Die Q.monixx 100 und A117-D von AMC/GI vereinen modulare Hardware mit Datenlogger-Funktionen. Jeder Logger bietet bis zu acht universelle Analogeingänge für Spannung, Strom, Widerstand und Temperatur sowie digitale Ein- und Ausgänge inklusive Relais. Vier konfigurierbare Datenspeicher erlauben parallele Aufzeichnungen lokal auf USB oder SD und in der GI.cloud. Dank integriertem Edge-Computing, dezentraler Speicherung und Protokollen wie OPC UA, MQTT und EtherCAT eignen sie sich optimal für industrielle Prüf- und Anlagenüberwachung.



Q.monixx 100 und A117-D für raue Industrieumgebungen speziell entwickelt

Der Q.monixx 100 und das A117-D-Modell wurden speziell für den Einsatz unter extremen industriellen Bedingungen entwickelt. Ihre robuste Bauweise gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen und elektromagnetische Störungen. Das modulare Hardwarekonzept erlaubt eine flexible Erweiterung und einfache Wartung, während die integrierte Software durch leistungsfähige Algorithmen Echtzeitdaten analysiert und visualisiert. Zusammen bieten sie eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben in der Prozessautomation und Fertigungsindustrie. Das System überzeugt durch vielseitige Integration.

Acht universelle Analogeingänge mit 24-Bit-Auflösung überwachen industrielle Prozesse präzise

Der Q.monixx A117-D verfügt über acht universell nutzbare analoge Eingänge, die Spannungs- und Strommessungen, Widerstandsermittlungen im 2- und 4-Leiter-Verfahren, Potentiometer sowie PT100- und PT1000-Sensoren verarbeiten. Dank 24-Bit-Auflösung und Abtastraten von bis zu 100 Messungen pro Sekunde je Kanal liefert er hochpräzise Daten. Zusätzlich stehen acht digitale Eingänge, vier digitale Ausgänge (Open Collector, TTL, PNP, HTL) und zwei Relaiskontakte für effiziente Signalerfassung und ?steuerung bereit.

Vier parallel Arbeiter Datenlogger messen Abtastraten von 0,01 Sekunden

Vier unabhängig konfigurierbare Datenlogger erlauben den simultanen Betrieb unterschiedlicher Abtastraten von 0,01 Sekunden bis zu 24 Stunden. Die gewonnenen Messdaten lassen sich lokal auf USB-Stick oder SD-Karte speichern und alternierend wahlweise in der GI.cloud ablegen. Dort stehen alle Prozessparameter jederzeit zur Einsicht und Analyse zur Verfügung. Durch die parallele Echtzeitaufzeichnung kombiniert mit einer gesicherten Langzeitarchivierung entsteht ein verlustfreies Gesamtsystem für kontinuierliches Monitoring anspruchsvoller industrieller Anwendungen und auditierbarer Dokumentation sowie Reporting-Funktion.

Galvanisch getrennte RS485 Schnittstellen ermöglichen flexible Sensordatenerfassung und Kommunikation

RS485- und SDI12-Schnittstellen sind vollständig galvanisch getrennt und gewährleisten dadurch sichere sensorseitige Messdatenerfassung ohne Potentialstörungen. Darüber hinaus stehen für die übergeordnete Datenkommunikation gigabitfähiges Ethernet, USB-Ports und ein externer Modembetrieb zur Verfügung. Unterstützte Protokolle wie MQTT, OPC UA und EtherCAT ermöglichen eine nahtlose Einbindung in SCADA-Systeme, NI LabVIEW oder MATLAB. So fügen sich Q.monixx Logger unkompliziert in bestehende Automatisierungs-, Steuerungs- und Analyseinfrastrukturen ein und ermöglichen umfassende Prozessüberwachung in Echtzeit. weltweit skalierbar

Q.monixx A117-D: 5-Zoll-TFT mit intuitiver Bedienoberfläche und direkter Echtzeitüberwachung

Die D-Version des Q.monixx A117 umfasst ein 5-Zoll-TFT-Touchdisplay im WVGA-Format mit 800×480 Pixeln. Die darauf basierende grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine übersichtliche Echtzeitdarstellung aller Messgrößen, die Konfiguration von Alarmgrenzen und die flexible Anpassung der Aufzeichnungsintervalle direkt am Gerät. Per parametrischer Steuerung lässt sich die automatische Abschaltautomatik des Displays zwischen zehn Sekunden und zehn Minuten festlegen, um einen effizienten Energieverbrauch im rauen Industriealltag zu gewährleisten. Das robuste Interface unterstützt Bediener bei Inspektionen.

Störungsfreier Industrieeinsatz dank EMV nach EN61000-4 und EN55011 Zertifizierung

Durch die Erfüllung der Normen EN 61000-4 und EN 55011 gewährleistet das Gerät eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit, sodass in industriellen Umgebungen keinerlei Störungen auftreten. Die konsequente galvanische Trennung zwischen analogen und digitalen Kanälen sowie Schnittstellen und Stromversorgung reduziert unerwünschte Potentialausgleichsströme und schützt sensible Elektronikkomponenten vor Beeinflussung. Mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von zehn bis dreißig Volt Gleichstrom und der einfachen DIN-Schienenmontage lässt es sich problemlos in vorhandene Schaltschränke integrieren. Einbaufreundlich konzipiert.

Robuste Q.monixx Logger für industrielle Maschinen, Prüfstände und Anlagenüberwachung

Während anspruchsvolle Industrieanlagen, Prüfstände und kontinuierliche Anlagensysteme präzise Datenaufzeichnung verlangen, bieten die Q.monixx Logger eine dauerhaft zuverlässige Lösung. Mit robuster Bauweise, umfassender galvanischer Trennung und hoher Messauflösung meistern sie raue Umgebungsbedingungen spielend. Die modulare Hardware lässt sich flexibel an spezifische Anforderungen anpassen, während integrierte Softwarefunktionen eine smarte Datenauswertung und Fernüberwachung erlauben. Dank nahtloser Cloud-Integration und vielfältiger Kommunikationsschnittstellen sind sie prädestiniert für moderne Automatisierungs- und Monitoringaufgaben. Energieeffizienz und Sicherheitszertifizierungen gewährleisten Betriebssicherheit.

Q.monixx 100 und A117-D vereinen Edge-Computing Flexibilität und Zuverlässigkeit

Die Modelle Q.monixx 100 und A117-D kombinieren leistungsstarke Edge-Computing-Funktionen mit modularen I/O-Modulen, die sich flexibel an unterschiedliche Sensorsignale anpassen lassen. Vielfältige Kommunikationsprotokolle wie OPC UA, MQTT und EtherCAT ermöglichen einfache Integration in bestehende Automatisierungs- und SCADA-Systeme. Eine optionale Cloud-Anbindung erlaubt parallele Datenspeicherung und Analyse in Echtzeit. Bedienung und Konfiguration erfolgen intuitiv am Gerät oder per Fernzugriff. Durch robuste Hardware und galvanische Trennung garantieren sie höchste Verfügbarkeit bei dezentraler Prozessüberwachung.