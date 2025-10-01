Amtsgericht Köln ernennt HWD vorläufigen Insolvenzverwalter Phoenix Engineering GmbH

Das Amtsgericht Köln hat Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte (HWD) mit der vorläufigen Verwaltung der Phoenix Engineering GmbH betraut. Dr. Jörg Gollnick, als Insolvenzverwalter eingesetzt, bewertet die Erfolgsaussichten einer übertragenden Sanierung als positiv und beabsichtigt, den laufenden Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechungen stabil fortzuführen. Erste Gespräche mit Geschäftspartnern verliefen erfolgreich und untermauern die Fortführungsperspektiven. Parallel sichert HWD durch Insolvenzgeld die Lohn- und Gehaltszahlungen für insgesamt 320 Beschäftigte bis Oktober 2025 vollständig ab. Dauerhaft.



Kölner Amtsgericht bestellt Gollnick von HWD als Insolvenzverwalter Phoenix

Das Kölner Amtsgericht hat Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte (HWD) mit der vorläufigen Insolvenzverwaltung der Phoenix Engineering GmbH beauftragt. Unter der Leitung von Dr. Jörg Gollnick soll das Unternehmen mit seinen 320 Beschäftigten weiterbetrieben werden. Phoenix Engineering bietet europaweit spezialisierte Telekommunikations- und Infrastrukturdienstleistungen an und konzentriert sich dabei vorrangig auf die Planung, den Ausbau und die Wartung von Glasfasernetzen. So wird die operative Stabilität während des Sanierungsprozesses sichergestellt und dauerhaft gewährleistet.

Gollnick erwartet raschen Abschluss der Sanierung dank rechtlicher Expertise

Nach intensiver Abstimmung mit der Geschäftsführung bewertet Dr. Jörg Gollnick die Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss der im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierung im Rahmen einer übertragenden Sanierung als sehr vielversprechend. Er betont, dass die gezielte Verknüpfung fundierter juristischer Beratung mit parallel laufenden Verhandlungen zur Kapitalbeschaffung entscheidend dazu beitragen wird, den Sanierungsprozess zu optimieren und zu beschleunigen.

Erste Partnergespräche sichern reibungslose Betriebsfortführung und vermeiden Projektunterbrechungen nachhaltig

Absicherung durch Insolvenzgeld garantiert verlässliche Lohnfortzahlung bis Oktober 2025

Gesellschafter, Geschäftsführung und Insolvenzverwalter stellen gemeinsam Antrag auf Insolvenzverfahren

Gesellschafter, Geschäftsführung und vorläufiger Insolvenzverwalter haben gemeinsam den Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht. Ziel ist die umfassende Sanierung aller Konzerngesellschaften unter einem einheitlichen Restrukturierungsrahmen. Durch diese enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sollen Synergien genutzt, Entscheidungswege verkürzt und Ressourcen effizient gebündelt werden.

Steigende Zinsen und Kreditrestriktionen erschweren Glasfaserprojektfinanzierung erheblich und langfristig

Großvolumige Glasfaserbauvorhaben erfordern erhebliche finanzielle Mittel über lange Zeiträume hinweg und sehen sich derzeit mit gestiegenen Kreditkosten und verschärften Vergabebedingungen konfrontiert. Diese Entwicklungen führen zu einer Verringerung der Finanzierungsspielräume und verzögern Genehmigungsprozesse. Verspätete Prüf- und Abnahmeverfahren binden Kapital über einen längeren Zeitraum und belasten die Liquiditätsreserven.

HWD Rechtsanwälte seit über fünf Jahrzehnten führend im Insolvenzrecht

Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte verfügt über mehr als fünfzig Jahre internationaler Erfahrung und ist eine führende Kanzlei im Insolvenz- und privaten Baurecht. Dank umfassender juristischer Expertise und praxisnaher Kenntnis begleitet die Sozietät anspruchsvolle Restrukturierungs- und Sanierungsprozesse.

Dr. Jörg Gollnick initiiert realistische Sanierung, sichert Mitarbeiterlöhne nachhaltig

