Areca präsentiert ARC-8050-T5U-Serie: Thunderbolt fünf RAID mit innovativem Tri-Mode-Controller

Areca erweitert sein Desktop-RAID-Portfolio mit der ARC-8050-T5U-Serie auf Basis von Thunderbolt 5. Die externen Speichersysteme sind als Desktop-Gehäuse mit vier bis zwölf Schächten sowie als Rackmount-Modelle mit zwölf, sechzehn und vierundzwanzig Einschüben erhältlich. Ein Tri-Mode-Controller ermöglicht den parallelen Betrieb von NVMe-SSDs, SAS- und SATA-Laufwerken. Nutzer profitieren von der verdoppelten Übertragungsbandbreite, hoher Stabilität bei Dauerlast und dediziertem Hardware-RAID-Offloading für konsistent vorhersehbare Performance. Dies prädestiniert sie für Medienproduktion, Forschung und professionelle Workloads.



Areca ARC-8050-T5U führt Desktop-RAID Geräte mit Thunderbolt 5 ein

Die ARC-8050-T5U-Serie von Areca baut auf der erfolgreichen Desktop-RAID-Plattform auf und integriert Thunderbolt 5 für eine verdoppelte I/O-Bandbreite. Nach bestandener Zertifizierung durch Apple und Intel behält Areca das bewährte Gehäusedesign sowie die Bay-Layouts der Vorgängermodelle bei. Anwender können zwischen vier-, sechs-, acht- und zwölfschachtigen Desktop-Einheiten wählen und rackmontierte Ausführungen mit bis zu vierundzwanzig Einschüben einsetzen. Diese Systeme kombinieren Kompatibilität, Leistung und Flexibilität für professionelle Speicheranforderungen und bieten flexible, skalierbare Speichervarianten.

Thunderbolt 5 verdoppelt Bandbreite auf bis zu 80 Gbit/s

Dank Thunderbolt 5 verdoppelt sich die theoretische Datenübertragungsrate im Vergleich zur Vorgängerschnittstelle auf bis zu 80 Gbit pro Sekunde. Areca hält das gewohnte Portfolio an Desktop-Gehäusen mit vier, sechs, acht sowie zwölf Einschüben aufrecht und erweitert das Angebot durch Rackmount-Modelle mit zwölf, sechzehn und vierundzwanzig Bays. Die T5U-Serie ist speziell für professionelle Anwender entwickelt, die hohe Performance bei Video- und Audiobearbeitung sowie datenintensiven Workloads benötigen und optimierte Workflow-Stabilität dauerhaft garantiert.

Tri-Mode-Controller ermöglicht NVMe, SAS und SATA in ARC-8050 T5U-Serie

Der integrierte Tri-Mode-Controller der ARC-8050-T5U-xN-Serie vereint die Protokolle NVMe, SAS und SATA in einer einzigen Hardwarekomponente und ermöglicht den Betrieb von NVMe-SSDs neben klassischen SAS- oder SATA-Laufwerken. Innerhalb der übrigen T5U-Modelle sind ausschließlich SAS- und SATA-Festplatten sowie SSDs einsetzbar. Durch diese modulare Architektur können Anwender individuell zwischen unterschiedlichen Speichermedien wählen, um ihre Systeme optimal an variierende Anforderungen hinsichtlich Performance, Kapazität und Kostenstruktur anzupassen und so neue Workflows effizient zu unterstützen.

Areca T5U-Serie garantiert konstante Dauerlast Performance mit echter SAS-Backplane

Die ARC-8050-T5U-Serie nutzt eine echte SAS-Backplane und bietet damit eine der wenigen Hardware-RAID-Lösungen, die hohe I/O-Durchsatzraten mit gleichbleibender Stabilität auch unter Dauerlast gewährleisten. Eine spezielle RAID-Offload-Karte entlastet den Host und sorgt für dauerhafte, gleichmäßige Performance bei intensiven Lese- und Schreibaufgaben. Im Vergleich zu USB4- oder PCIe-Only-Gehäusen liefert sie ein präzise definiertes RAID-Level mit reproduzierbaren Leistungsprofilen, was Betriebssicherheit und Planbarkeit erhöht. Einsatzoptimiert für Medienproduktion und Virtualisierung garantiert das System konstante Datendurchsätze.

ARC-8050-T5U-Serie liefert konstante Bandbreite für anspruchsvolle Medienproduktion und Forschung

Die ARC-8050-T5U-Serie zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe und stabil konstante Bandbreitenauslastung aus, wodurch sie speziell für anspruchsvolle Medienproduktionen, wissenschaftliche Forschung, DevOps-Umgebungen sowie Anwendungen künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Wiederholbar definierte I/O-Profile sind für professionelle Anwender unverzichtbar, um Engpässe zu vermeiden und eine skalierbare Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Areca erfüllt damit topaktuelle Anforderungen an leistungsfähige Desktop-RAID-Systeme in diversen Einsatzbereichen. Durch präzises Ressourcenmanagement sowie intelligente RAID-Offload-Funktionen bietet die Serie konstante Performance unter Dauerlast.

Thunderbolt-5-Systeme von Areca jetzt Apple- und Intel-zertifiziert, CE-Freigabe bald

Areca hat die neuen Thunderbolt-5-Speichersysteme erfolgreich von Apple und Intel zertifizieren lassen, während die CE-Freigabe kurz bevorsteht. Die Einstiegspreise der Desktopmodelle beginnen bei 1.135 Euro für vier Laufwerkseinschübe und steigen bis zu 2.340 Euro für zwölf Bays, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Angaben zu den Kosten der Rackmount-Gehäuse werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Hochauflösende Produktfotos sowie eine ausführliche Pressemitteilung finden interessierte Anwender auf der Website des Starline-Partners Areca, kostenlos online abrufbar.

Areca ARC-8050-T5U Serie verdoppelt Bandbreite und ermöglicht flexible Laufwerksunterstützung

Die Areca ARC-8050-T5U-Serie verdoppelt die I/O-Bandbreite dank Thunderbolt 5 auf bis zu 80 Gbit/s und gewährleistet so hohe Durchsatzraten bei anspruchsvollen Workloads. Ein integrierter Tri-Mode-Controller ermöglicht den Betrieb von NVMe-SSDs, SAS- und SATA-Festplatten zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Speicheranforderungen. Dank echter SAS-Backplane und dediziertem Hardware-RAID-Offloading liefert das System stabile Performance unter Dauerlast. Dieses Desktop-RAID richtet sich an professionelle Medienproduktion, Forschung und KI-Umgebungen. Es garantiert reproduzierbare, verlässliche Ergebnisse für komplexe Datenanalysen.