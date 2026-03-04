Vollbereich von Polo bis 40-Tonner bei ARNDT Mobility erleben

Mit ihrem Auftritt auf der Fachmesse „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf am 24. und 25. März illustriert die ARNDT Mobility Group ihre bundesweite Schlagkraft. Durch Übernahmen neuer Standorte, ein verstärktes Vertriebsteam und zentrale Steuerung minimiert der familiengeführte Mobilitätsdienstleister Schnittstellen und gewährleistet schnelle Reaktionszeiten. Das Portfolio deckt Dienstwagen, Vans, Kühlfahrzeuge und 40-Tonner ab. Kunden schätzen die zentrale Vertragspartner-Konstruktion, einheitliche Prozesse und persönlichen Service für effizientes Fuhrparkmanagement. Transparente Kostenkontrollen erleichtern Budgetplanung zusätzlich.



ARNDT Mobility präsentiert umfassendes Angebot für Corporate Mobility Kunden

Am 24. und 25. März zeigt sich die ARNDT Mobility Group auf „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf als kompetente Adresse für umfassende und anspruchsvolle Corporate-Mobility-Konzepte. Nach der Integration neuer Standorte und dem Aufbau eines starken Vertriebsteams präsentiert der familiengeführte Mobilitätsdienstleister sein gesamtes Leistungsspektrum. Besucher profitieren von zentralen Ansprechpartnern, kurzen Entscheidungswegen und effizienten Abläufen. Das Team erwartet Interessierte in Halle 6 am Stand G04 um praxisorientierte und erfolgreiche maßgeschneiderte Flottenstrategien zu entwickeln.

Ein Vertragspartner deckt alle Fahrzeugklassen und vereinfacht die Verwaltung

ARNDT stellt Unternehmen ein durchgehendes Miet- und Leasingportfolio bereit, das pro Jahr mehr als tausend Fahrzeuge umfasst. Vom kompakten VW Polo als Außendienstfahrzeug über geräumige Vans für Monteurteams bis hin zu temperaturkontrollierten Kühlfahrzeugen und komplett ausgestatteten 40-Tonnern. Ein zentraler Rahmenvertrag bündelt alle Services: kurze Lieferfristen, standardisierte Wartungsvorgänge und transparente Abrechnungen. So verringert sich der administrativ notwendige Aufwand im Fuhrparkmanagement erheblich und wird effizienter umgesetzt. Kunden erhalten ausgezeichnete Verlässlichkeit und Servicequalität.

Mit dem Versprechen eines Vollsortiments bietet der Dienstleister sämtliche Fahrzeuge – von kleinen Firmenwagen über multifunktionale Transporter bis hin zu spezialisierten Kühlfahrzeugen und 40-Tonnern – aus einer Hand an. Ein zentraler Vertragspartner garantiert reibungslose Abläufe, einheitliche Wartungszyklen und reduzierte Schnittstellen. Dadurch lassen sich Kosten transparent nachvollziehen, Bestellprozesse straffen und gesetzliche Vorschriften stets erfüllen. Dies schafft Planungssicherheit und eine effiziente Steuerung komplexer Fuhrparks sowie eine Ressourcennutzung im Fuhrpark.

Flächendeckende Infrastruktur dank neuer ARNDT Standorte verbessert Lieferzeiten enorm

Mit der Eröffnung mehrerer neuer Standorte in deutschen Ballungsgebieten hat ARNDT ein engmaschiges Servicenetz geschaffen. Dieses erlaubt sofortigen Zugriff auf Fuhrparkressourcen und verkürzt komplexe Koordinationswege erheblich. Lokale Experten kooperieren direkt mit Kunden hinter den Kulissen, um Fahrzeuge schnell bereitzustellen oder kurzfristige Änderungen vorzunehmen. Die flächendeckende Infrastruktur und zentrale Systemsteuerung sorgen für reibungslose Abläufe, hohe Verfügbarkeit sowie transparente Dispositions- und Kostenübersichten. Der dabei entstehende Zeitgewinn fördert nachhaltige Effizienzsteigerungen im Unternehmensbetrieb messbar.

ARNDT-Vertrieb verstärkt für intensive persönliche maßgeschneiderte und kundennahe Mobilitätslösungen

Anonyme Hotlines gehören für viele Fuhrparkdienstleister zum Standard – ARNDT hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen hat sein Vertriebsteam verstärkt und stellt jedem Kunden einen dedizierten Ansprechpartner zur Verfügung. Dieser persönliche Kontakt ermöglicht es, Bedürfnisse exakt zu erfassen und maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit werden Anforderungen effizient umgesetzt und Änderungen flexibel integriert. So entsteht eine vertrauensvolle Basis, auf der langfristige und zielgerichtete Fuhrparklösungen aufgebaut werden.

Flotte! Branchentreff Besucher gewinnen umfassenden Einblick in ARNDT Servicequalität

Interessenten können am Messestand der ARNDT Mobility Group auf der Flotte! Der Branchentreff die gesamte Bandbreite an Serviceleistungen und Beratungskompetenz live erleben. Im Zentrum stehen individuelle Mobilitätsangebote, die von einer detaillierten Bedarfsanalyse über maßgeschneiderte Finanzierungs- und Leasingmodelle bis hin zu planmäßiger Flottenbereitstellung und nachhaltigem Fuhrparkbetrieb reichen. In persönlichen Terminen präsentieren die Experten effizienzsteigernde, innovative Technologielösungen, digitale Telematik, Wartungs- und Reparaturkoordination sowie umfassende Reporting- und Controlling-Tools, Flottenoptimierung, Umweltbilanzierung, Fahrzeug-Rückführung und Datenauswertung.

