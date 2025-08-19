Arndt Mobility Group zeigt Nutz- und Kühlfahrzeuge in Karlsruhe

Auf der NUFAM 2025 in Karlsruhe stellt die Arndt Mobility Group erstmals ihr umfassendes Sortiment an Nutz- und Kühlfahrzeugen vor. Das familiengeführte Unternehmen verfügt über mehr als 4.000 Fahrzeuge und ein bundesweites Netz von 40 Vermietstationen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Transporter, LKW, Sattelzugmaschinen, Multiwechsler sowie Frigorent-Kühlfahrzeuge. Interessierte Besucher erhalten Einblicke in aktuelle Branchentrends, profitieren von sofort verfügbaren Lösungen und lassen sich vor Ort von Experten am Stand D102 beraten.



Arndt Mobility feiert NUFAM-Premiere mit großem Nutz- und Kühlfahrzeug-Angebot

Die NUFAM hat sich in Deutschland als bedeutender Branchentreff für Nutzfahrzeuge, Transport und Logistik etabliert und findet vom 25. bis 28. September 2025 in Karlsruhe statt. Die Arndt Mobility Group nutzt die Veranstaltung erstmals mit einem eigenen Messestand, um ihr wachsendes Angebot an Transportern, LKW, Sattelzugmaschinen und Frigorent-Kühlfahrzeugen zu präsentieren. Als familiengeführtes Unternehmen versteht sie sich als Partner des Mittelstandes und bietet Besuchern innovative Mobilitätslösungen, umfassende Beratung sowie praxisnahe Einblicke.

Arndt präsentiert über 4.000 Fahrzeuge und Netzwerkkompetenz auf NUFAM

Arndt verfügt über eine Transporter-, LKW- und Kühlfahrzeugflotte mit mehr als 4.000 Einheiten und nimmt damit eine führende Rolle unter den familiengeführten Mobilitätsdienstleistern in Deutschland ein. Geschäftsführer Matthias Arndt unterstreicht, wie wichtig es sei, auf Fachmessen präsent zu sein, um direkte Kontakte innerhalb der Branche zu knüpfen und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Der Messeauftritt wird gezielt genutzt, um im Dialog mit Kunden und Partnern individuelle Lösungen zu erarbeiten.

Arndt Mobility erweitert Businesskundenportfolio um Transporter LKW und Kühlfahrzeuge

Wir haben unser Angebot für Geschäftskunden deutlich erweitert, so Moritz Arndt, zweiter Geschäftsführer der Arndt Mobility Group. Neben kompakten Smart-Fahrzeugen und vielseitigen Transportern umfasst die Flotte nun auch schwere LKW, leistungsstarke Sattelzugmaschinen sowie flexible Multiwechsler. Darüber hinaus positioniert sich die Kombination mit Frigorent als einer der führenden bundesweiten Anbieter von Kühlfahrzeugen. Geschäftskunden profitieren dadurch von maßgeschneiderten Mobilitätslösungen, die genau auf ihre individuellen Anforderungen abgestimmt sind und höchste dauerhafte Verfügbarkeit garantieren.

Arndt garantiert Mobilität: Über 40 Stationen, 24/7 Service, deutschlandweit

Arndt betreibt ein Netz von über vierzig Vermietstationen in ganz Deutschland und gewährleistet durchgängig hohe Fahrzeugverfügbarkeiten sowie einen rund um die Uhr erreichbaren Kundenservice. Auf diese Weise sichert das Unternehmen die Mobilität seiner gewerblichen Auftraggeber zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dank der lückenlosen Infrastruktur sind kurzfristige Transporteinsätze ebenso realisierbar wie langfristige Projekte in der allgemeinen Transport- und spezialisierten Kühllogistik, wobei Flexibilität und Zuverlässigkeit stets im Vordergrund stehen mit kundenorientiertem Service.

Experten analysieren Anforderungen persönlich und wählen passende Fahrzeuge aus

Im persönlichen Gespräch erfassen die Experten der Arndt Mobility Group systematisch alle relevanten Anforderungen des Kunden. Mithilfe einer strukturierten Bedarfsanalyse werden Fahrzeugklassen, Transportvolumina, zulässige Nutzlasten und optionale Ausstattungsdetails präzise ermittelt. Anschließend erfolgt eine passgenaue Auswahl der optimalen Fahrzeuggrößen, Leistungsparameter und Spezialmodule. Auf diese Weise gewährleistet Arndt eine Logistiklösung, die exakt auf die individuellen Geschäftsprozesse, Lieferzyklen und betrieblichen Abläufe der Kunden zugeschnitten ist.

Arndt-Experten auf D102 demonstrieren praxisnahe Lösungen mit echter Power

An Stand D102 in Halle 1 empfangen die Teams der Arndt Mobility Group Interessenten und präsentieren vor Ort innovative, praxiserprobte Fahrzeugkonzepte. Mit persönlichen Vorführungen vermitteln die Experten einen unmittelbaren Einblick in Leistungsumfang und Bedienkomfort der Transport- und Kühlfahrzeuge. „Die exklusive Präsentation macht sichtbar, wofür wir stehen – Power, Praxisnähe und echte Lösungen zum Anfassen“, erklärt Matthias Arndt. Ziel ist es, potenzielle Kunden in Karlsruhe erstmals von Arndts Mobilitätslösungen zu überzeugen.

Arndt Mobility Group präsentiert umfassendes Nutzfahrzeug-Angebot auf NUFAM 2025

Auf der NUFAM 2025 präsentiert die Arndt Mobility Group ihr umfassendes Portfolio an Transportfahrzeugen inklusive Transportern, LKW, Sattelzugmaschinen, Multiwechslern und Frigorent-Kühlfahrzeugen. Ergänzt durch ein bundesweites Vermietnetz mit über vierzig Stationen und einen rund um die Uhr erreichbaren Service sichert das Unternehmen verlässliche Mobilität. Daneben profitieren Kunden von persönlicher Beratung und maßgeschneiderter Logistikplanung, die insbesondere mittelständische und industrielle Betriebe bei der effizienten Umsetzung komplexer Transport- und Kühlaufgaben unterstützt. dauerhaft zuverlässig bereitgestellt.