Autonome Langstreckentransporte ermöglichen stabile, skalierbare Hub-to-Hub-Lösungen dank NX NextMotion

Die NX NextMotion-Plattform von Arnold NextG ermöglicht autonome Langstreckentransporte zwischen Logistik-Hubs und steigert dadurch Effizienz, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit nachweisbar. Sie ersetzt mechanische Steuerketten durch redundante, fehlertolerante elektronische Systeme für Lenkung, Bremsen und Antrieb. Mit SAFE_CAN-Kommunikation und OTA-Funktionen lassen sich Software und Sicherheitsupdates remote verteilen. Zertifiziert nach ISO26262 ASIL D, UNECE R155 und ISO21434 erfüllt sie höchste Sicherheitsanforderungen und reduziert dank Predictive Maintenance und Fernüberwachung den Personalbedarf erheblich, wodurch Betriebsabläufe optimiert.



Autonome Lkw auf Hub-Routen steigern Effizienz entlang definierter Fernstrecken

Autonome Lkw auf fest definierten Langstrecken zwischen Logistik-Hubs reduzieren unvorhersehbare Verkehrssituationen, vereinfachen die Planung und steigern die Betriebskontinuität. Diese spezialisierten Transportkorridore ermöglichen wiederholbare Fahrprofile, was präzise Leistungskennzahlen ermöglicht und einen effizienten Ressourceneinsatz sicherstellt. Im Gegensatz zu innerstädtischen Anwendungen profitieren Betreiber von kalkulierbaren Laufzeiten, geringerem Unfallrisiko und planbaren Wartungszyklen. Langfristig steigert dies die Wirtschaftlichkeit, unterstützt Skalierungsstrategien und liefert belastbare Daten für kontinuierliche Optimierungen entlang der Lieferkette und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit signifikant.

Vordefinierte Strecken eliminieren Kreuzungen, reduzieren Fußverkehr ermöglichen störungsfreien Dauerbetrieb

Durch festgelegte und wiederholbare Fahrstrecken entfallen komplexe Kreuzungssituationen sowie dichter Fußgängerverkehr. Die konsequente Fahrspurtreue ermöglicht eine verlässliche Umfelderfassung durch Sensoren und Algorithmen, indem unerwartete Hindernisse minimiert werden. Dadurch sinkt das Risiko von Kollisionen und gefährlichen Zwischenfällen erheblich. Gleichzeitig sichert die definierte Routenführung einen störungsarmen und kontinuierlichen Betrieb ohne nötige Fahrerwechsel rund um die Uhr ab, was maximale Effizienz und Planbarkeit für Logistikdienstleister gewährleistet und reduziert Ausfallzeiten im Transportalltag deutlich, nachhaltig.

Autonome Lkw fahren nonstop und reduzieren Schulungs- und Personalbedarf

Autonome Lastkraftwagen ermöglichen kontinuierlichen Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen, da auf herkömmliche Fahrerwechsel verzichtet wird. Durch den Wegfall manueller Schichten lassen sich Schulungsaufwand und Personalbedarf deutlich reduzieren. Dieser Effizienzgewinn wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit aus, indem Betriebskosten sinken und Einsatzplanung vereinfacht wird. Zusätzlich befördert die durchgehende Verfügbarkeit von Fahrzeugflotten eine stabile Versorgungskette, verhindert Lieferengpässe und trägt zur langfristigen Optimierung logistischer Prozesse bei. Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit von Fahrermärkten spürbar dauerhaft.

Offener Fernverkehr erfordert fail-operational Systeme und sichere Navigationstechnologien kontinuierlich

Im offenen Fernverkehr entstehen komplexe Herausforderungen, die weit über jene in abgeschlossenen Bereichen hinausgehen. Fahrzeuge müssen bei Ausfällen weiterhin betriebssicher bleiben und eine umfassende Datensicherung gewährleisten. Gleichzeitig ist eine präzise und robuste Navigation bei wechselnden Wetterbedingungen und variierenden Straßenbeschaffenheiten erforderlich. Permanente Vernetzung aller Sensoren, Backendsysteme und Infrastrukturkomponenten ist notwendig, um stets aktuelle Informationen zu verarbeiten und sofortige Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nur so lässt sich ein dauerhafter, zuverlässiger und effizienter Transportbetrieb garantieren.

Arnold NextG-Plattform ersetzt mechanische Steuerungen durch redundante elektronische Systeme

Arnold NextG setzt mit seiner modularen Plattformarchitektur konsequent auf den Ersatz traditioneller, mechanischer Steuerketten durch eine durchgängige elektronische Infrastruktur. Diese umfasst mehrfach redundante Steuergeräte für Lenkung, Bremsen und Antrieb, die bei Ausfall einzelner Komponenten nahtlos weiterarbeiten. Dank standardisierter elektronischer Schnittstellen fügt sich das System unkompliziert in bestehende OEM-Architekturen ein. Diese Herangehensweise verbessert Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Sicherheit und legt die Basis für flexible Fahrzeugkonfigurationen und reduziert gleichzeitig Ausfallrisiken signifikant und nachhaltig.

NX NextMotion mit entkoppelten Steuerkanälen, Sensorfusion und deterministischer Steuerlogik

Die NX NextMotion-Plattform verfügt über zwei elektrische Steuerkanäle, die voneinander unabhängig arbeiten und durch Sensorfusion unterstützt werden. Eine deterministische Steuerlogik sorgt für präzise Reaktion auf Umgebungsdaten und garantiert robusten Betrieb. Die Verwendung von SAFE_CAN als Kommunikationsprotokoll mit festgelegten Latenzgrenzen sichert verlässlichen Datenaustausch zwischen Steuergeräten. Zudem ermöglichen Over-the-Air-Updates und kontinuierliches Remote-Monitoring vorbeugende Wartung. So werden Ausfallrisiken reduziert und Systemverfügbarkeit dauerhaft maximiert. Sie ist skalierbar und lässt sich in diverse Fahrzeugplattformen integrieren.

Zertifizierte Plattform nach ASIL D, SIL 3, UNECE R155

Die Plattform entspricht den Anforderungen der ISO 26262 auf ASIL D Niveau, IEC 61508 SIL 3, UNECE R155 und ISO 21434 für einen Cybersecurity-by-Design-Ansatz. Durch redundante Steuerungsmechanismen und Überwachungsfunktionen gewährleistet das System ein fail-operational-Verhalten. Im Fehlerfall wird ein sicherer Stillstand eingeleitet oder der Betrieb ohne Unterbrechung fortgesetzt. Diese Eigenschaft schafft eine zuverlässige Basis für umfassende Zulassungsverfahren und sichert regulatorische Nachvollziehbarkeit. Sie unterstützt Hersteller bei der Einhaltung rechtlicher Vorgaben und Unbedenklichkeitsnachweisen.

Offene Schnittstellen ermöglichen Integration in teleoperierte und hybride Fahrzeugmodelle

Dank universeller Schnittstellenintegration lässt sich das System flexibel in teleoperierte Steuerungsmodelle sowie hybride Automationskonzepte einbinden und unterstützt sowohl Eingriffe aus der Ferne als auch automatisierte Ablaufsteuerung. Flottenbetreiber profitieren von ODD-konformen Fahrzeugen mit präzise festgelegten Betriebsgrenzen, die das Einsatzgebiet und die zulässige Geschwindigkeit definieren. Remote-Überwachungsfunktionen ermöglichen Echtzeit-Diagnosen, Statusabfragen und Ferndiagnosen, wodurch sich der Personalaufwand für Inspektionen und Wartungskoordination deutlich reduziert. Darüber hinaus steigert diese Offenheit die Integration neuer Technologien effizient sicher.

Arnold NextG beschleunigt Serienentwicklung autonomer Fernverkehrs-Lkw mit NX NextMotion-Plattform

Arnold NextG beschleunigt mit der NX NextMotion-Plattform den Schritt vom Pilotversuch zur Serienreife autonomer Fernverkehrs-Lkw. Die modulare Architektur ermöglicht flexible Erweiterungen und unkomplizierte Anpassungen an unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen. Durch umfassende Sicherheitszertifizierungen nach ISO-Standards wird ein hoher Zulassungsstatus gewährleistet. Nahtlose Integration in OEM-Systeme optimiert Entwicklungsprozesse und senkt Aufwand. Zusammen resultieren diese Merkmale in wirtschaftlicher Skalierbarkeit, reduzierten Personalkosten und verlässlichen, zukunftsorientierten Transportlösungen im Hub-to-Hub-Segment rund um die Uhr sowie erhöhter Effizienz und Nachhaltigkeit.