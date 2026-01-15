Artisteril Robotics präsentiert humanoiden Roboter und AMR im Live-Einsatz

Auf der LogiMAT 2026 in Halle 8 Stand 8A80 präsentieren Artisteril Robotics, Robots for Humanity und Ubtech erstmals eine praxisnahe Produktionslösung, in der humanoider Roboter und AMR kooperieren. Die Live-Demonstration kombiniert Assistenzfunktionen, leichtes Greifen und autonome Materialtransporte in einem kontinuierlichen, sicheren Ablauf. Dabei werden präzise Manipulation und selbstständige Navigation verbunden, um Alltagstätigkeiten zu erleichtern, Effizienz zu steigern und ergonomische Arbeitsbedingungen durch innovative Automatisierung mit positivem menschlichen Einfluss wesentlich zu schaffen.



Artisteril Robotics präsentiert integrierte humanoide Assistenz und autonome Transporte

Die Lösung von Artisteril Robotics vereint humanoide Roboterassistenz und autonome Mobilität in einem integrierten System. Während der humanoide Roboter komplexe Greif- und Manipulationsaufgaben mit hoher Präzision übernimmt, navigiert der autonome Mobile Roboter (AMR) selbstständig durch Produktionsumgebungen und führt interne Transporte durch. Der fließende Übergang zwischen menschlicher Interaktion und automatisiertem Transport verdeutlicht das Potenzial moderner Robotiklösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und steigert Effizienz und Sicherheit auf dem Shopfloor und optimiert Arbeitsabläufe.

Kooperation mit Robots for Humanity und Ubtech setzt Maßstäbe

Die enge Zusammenarbeit mit Robots for Humanity und Ubtech ermöglichte die Realisierung der Demonstration, die moderne Sicherheits- und Kollaborationsstandards in humanoider Robotik und mobiler Automation etabliert. Durch die Kombination beider Spezialkompetenzen wurden optimierte Arbeitsabläufe und verbesserte Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch und Maschine geschaffen. Diese Kooperation setzt ein deutliches Signal und bildet einen Meilenstein auf dem Weg zu Unterstützern Robotersystemen, die gezielt als Ergänzung menschlicher Arbeitskraft konzipiert sind und nachhaltig betrieben werden.

Artisteril Robotics nutzt über 25 Jahre AGV AMR Erfahrung

Seit über 25 Jahren entwickelt Artisteril Robotics maßgeschneiderte fahrerlose Transportsysteme auf Basis von AGV- und AMR-Technologien. Zahlreiche Anwender in der Automobilindustrie, der Lebensmittelproduktion, der Pharmaherstellung und der Logistik setzen auf diese Lösungen zur Steigerung von Effizienz und Prozesssicherheit. Durch kontinuierliche Forschung und optimierte Steuerungsalgorithmen bewährten sie sich in unterschiedlichsten Umgebungen. Nun erfolgt die Integration humanoider Roboterkomponenten, um präzise Handhabungsaufgaben zu übernehmen und den Automatisierungsradius weiter zu erhöhen maßgeblich und sicher.

Humanoider Roboter operiert live mit AMR und Mitarbeitern kollaborativ

Auf der LogiMAT können Besucher einen humanoiden Roboter live erleben, der effizient mit Maschinen und Mitarbeitern interagiert. Direkt im Produktionsumfeld arbeitet er kollaborativ mit einem Artisteril-AMR, übernimmt präzise Transportaufgaben und unterstützt menschliche Kollegen. Der nahtlose, sichere Workflow zeigt kontinuierliche Automatisierungsschritte: Vom Greifen und Platzieren über Materialtransport bis zur Übergabe. Dieses Zusammenspiel macht deutlich, wie humanoide Robotik und autonome Mobilität Hebel für Produktivitätssteigerungen bieten und gleichzeitig Ergonomie und Sicherheit nachhaltig verbessern.

Humanoide Intervention erhöht Sicherheit und Ergonomie, steigert zugleich Effizienz

Die Lösung zielt darauf ab, Produktionsarbeitsplätze durch Integration ergonomischer Gestaltungsprinzipien und modernster Sicherheitstechnologien deutlich zu verbessern und gleichzeitig die Betriebsabläufe effizienter zu gestalten. Humanoide Robotik-Interventionen übernehmen belastende oder repetitive Tätigkeiten, wodurch Mitarbeiter von gesundheitlichen Risiken entlastet werden und ihre Arbeitsqualität steigen kann. Gleichzeitig unterstützen flexible Assistenzfunktionen bei komplexen Abläufen, was die Prozessgeschwindigkeit erhöht. Durch diese Synergie entsteht ein Umfeld, in dem Sicherheit, Ergonomie und Leistungspotenzial optimiert effektiv miteinander kombiniert werden.

Artisteril Robotics zeigt humanoide Roboter und AMRs kollaborativ live

Auf der LogiMAT 2026 veranschaulicht Artisteril Robotics gemeinsam mit seinen Partnern, wie humanoide Roboter und autonome Mobile Roboter (AMRs) in einem integrierten System zusammenwirken. Die Präsentation verbindet mehr als 25 Jahre Praxiserfahrung in Fahrerlosen Transportsystemen mit neuartigen Assistenzfunktionen und einem sicheren, kollaborativen Workflow. Besucher erleben live, wie präzise mechanische Eingriffe und autonome Transporte Hand in Hand gehen, um eine menschenorientierte, produktive Automatisierungslösung für industrielle Anwendungen zu realisieren effizient und nachhaltig.