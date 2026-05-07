ASML und RWE PPA sichert 130 Megawatt bis 2038

Das erweiterte Power Purchase Agreement zwischen ASML und RWE steigert die installierte Kapazität auf rund 130 Megawatt erneuerbarer Energie und erstreckt sich nun bis Ende 2038. Der gelieferte Ökostrom stammt aus belgischen Offshore-Windparks sowie niederländischen Onshore- und Offshore-Anlagen. Durch diese Vereinbarung sichern die ASML-Standorte in den Niederlanden einen langfristigen, CO?-freien Stromzugang, erhöhen die Netzstabilität, reduzieren Emissionen und ermöglichen intelligente, effiziente Betriebsprozesse zur nachhaltigen Versorgung der Halbleiterproduktion über sämtliche Jahreszeiten hinweg.



RWE und ASML verlängern erneuerbare Stromlieferung bis Ende 2038

Der 2021 geschlossene Stromabnahmevertrag zwischen RWE Supply & Trading und dem Halbleiterhersteller ASML wurde umfassend überarbeitet und um weitere siebeneinhalb Jahre bis Ende 2038 verlängert. Unter Federführung des niederländischen Beraters Energie Makelaar BV wurde die installierte Leistung auf rund 130 Megawatt aus ausschließlich erneuerbaren Quellen angehoben. Diese Anpassung garantiert ASML einen verlässlichen, CO?-freien Stromzugang für seine Produktionsstätten in den Niederlanden und trägt maßgeblich zur effizienten, klimaneutralen und nachhaltigen Energieversorgung bei.

Belgisches Northwester 2 und niederländische Parks sichern stabile Stromversorgung

Der Strombezug wird durch den belgischen Offshore-Windpark Northwester 2 ergänzt, der leistungsstarke Erzeugungsanlagen auf der Nordsee bietet. Hinzu kommen weitere RWE-Projekte in den Niederlanden: der Offshore-Park OranjeWind sowie die Onshore-Windparks Kattenberg, Zuidwester, Westereems und Oostpolderdijk. Die Kombination dieser Standorte gewährleistet eine konstante Energieversorgung zu jeder Jahreszeit und reduziert wetterbedingte Ertragsschwankungen durch die verteilte Erzeugung auf See und an Land. Diese Diversifizierung stärkt die Netzstabilität und sorgt für Versorgungssicherheit übers ganze Jahr.

Digitalisierung steigert Strombedarf: RWE liefert Offshore-Ökostrom für robustes Energiesystem

Ulf Kerstin, Chief Commercial Officer von RWE Supply & Trading, weist darauf hin, dass die fortschreitende Digitalisierung den Stromverbrauch deutlich steigen lässt. RWE reagiert darauf mit umfangreichen Offshore-Vorhaben wie dem Projekt OranjeWind, das nachhaltige Windenergie in großem Maßstab erzeugt und CO?-freien Strom zuverlässig bereitstellt. Damit stärkt das Unternehmen die Versorgungssicherheit und trägt entscheidend zur Stabilität moderner Energiesysteme bei. Versorgt RWE viele Technologieunternehmen in Europa und den USA mit sauberem Strom.

RWE und TotalEnergies starten neues 795-MW-OranjeWindprojekt in niederländischer Nordsee

Das Gemeinschaftsprojekt von RWE und TotalEnergies in der niederländischen Nordsee erreicht eine installierte Leistung von 795 Megawatt. OranjeWind vereint fortschrittliche Technologien wie großflächige Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion, leistungsstarke Batteriespeicher zur Netzstützung sowie intelligente Ladelösungen für Elektromobilität und elektrische Boiler für Wärme. Durch die Kombination dieser Systeme wird eine flexible und bedarfsgerechte Energieerzeugung ermöglicht. Der offizielle Baubeginn ist für das Jahr 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 geplant und gesichert.

Die Ausweitung des Power Purchase Agreements zwischen ASML und RWE auf eine Kapazität von 130 Megawatt bis 2038 sichert langfristig emissionsfreie Stromlieferungen für die Halbleiterfertigung. Durch die Einbindung diverser Onshore- und Offshore-Windparks wird eine zuverlässige Versorgung gewährleistet, die wetterbedingte Schwankungen ausgleicht. Gleichzeitig stärkt das Projekt die Stabilität des Netzes, reduziert CO?-Emissionen und fördert den Einsatz neuer Energietechnologien. Es demonstriert eine erfolgreiche Kooperation im Bereich nachhaltiger Energieversorgung und sichert planbare Preisstrukturen.