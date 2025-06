TripleVision KIIndustriekamera: Dreifachkameras mit 12 TOPS KI-Power und IP65-Gehäuse

Die TripleVision KIIndustriekamera von AtlantikElektronik basiert auf der leistungsstarken Qualcomm QCS6490-Plattform und integriert drei Kameramodule, die simultan Bilddaten erfassen. Eingebettete KI-Algorithmen verarbeiten bis zu 12 TOPS direkt vor Ort. Das staub- und wasserdichte IP65-Gehäuse gewährleistet dauerhaften Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit CreatorAidLux, WiFi6E und Bluetooth bietet die Kamera intuitive Systemintegration. Dank energieeffizienter Architektur optimiert sie industrielle Qualitätskontrollen und Prüfprozesse und ist ab sofort im ATE-Store verfügbar mit hochwertigen langlebigen Komponenten.



Die TripleVision KIIndustriekamera von AtlantikElektronik basiert auf der leistungsstarken Qualcomm QCS6490-Plattform und kombiniert drei unabhängige Kameramodule, die gleichzeitig Bilder erfassen und verarbeiten. Eingebettete KI-Algorithmen analysieren das Bildmaterial mit bis zu zwölf TOPS Rechenleistung direkt vor Ort und erkennen Objekte, Fehler und Strukturen ohne Verzögerungen. Externe Rechenzentren werden nicht benötigt, wodurch Latenzzeiten minimiert und Datensicherheit erhöht werden. So lassen sich industrielle Inspektionen präziser, schneller, ressourcenschonender, kostenoptimiert und effizient reibungslos nahtlos durchführen.

Erweiterte Dekodierung liefert Bilder direkt an KI-Modelle zur Analyse

Erweiterte Dekodierungs- und Kodierungsfunktionen sorgen dafür, dass sämtliche aufgenommenen Bilder ohne Zeitverzögerung entschlüsselt und direkt an die integrierten KI-Modelle übertragen werden. Die darauf basierenden Algorithmen erkennen wiederkehrende Muster sowie ungewöhnliche Anomalien in Echtzeit und erstellen automatisch aussagekräftige Berichte zur Qualitätskontrolle. Anwender erhalten sofort verwertbare Ergebnisse, reduzieren Ausschussquoten und steigern die Effizienz ihrer Prüfprozesse. Dieser automatisierte Workflow ermöglicht beschleunigte Abläufe in der Automobilindustrie, Elektronikfertigung und weiteren Industriezweigen und senkt gleichzeitig Betriebskosten.

Staubdichtes IP65-Gehäuse garantiert TripleVision Kamera zuverlässigen Dauerbetrieb extremen Bedingungen

Das staub- und wasserdichte IP65-Gehäuse bewahrt die TripleVision KIIndustriekamera vor schädlichen Partikeln und Spritzwasser, während die integrierte Wärmeableitung die Betriebstemperatur zuverlässig reguliert. Ob in Automobilfertigungshallen mit hohem Maschinenaufkommen oder sensiblen pharmazeutischen Reinräumen – das widerstandsfähige Gehäuse gewährleistet einen ununterbrochenen Dauerbetrieb. Die robuste Konstruktion minimiert Inspektions- und Ausfallzeiten, erhöht die Lebensdauer der Kamera und erlaubt gleichzeitig den flexiblen Einsatz in anspruchsvollen Industriezweigen, die unverminderte Leistung erfordern und sichert konstante Produktionsqualität effektiv.

Niedrige Leistungsaufnahme und CreatorAidLux optimieren effiziente Systemanbindung in Produktionsnetzwerken

Durch die Kombination der energiesparenden Qualcomm QCS6490-Plattform und der intuitiven CreatorAidLux-Software gestaltet sich die Anbindung an bestehende Systeme äußerst unkompliziert. Dank integrierter WiFi6E- und Bluetooth-Funkstrecken sowie zusätzlicher Schnittstellen lässt sich die Kamera mühelos in bereits vorhandene Produktionsnetze einbinden. Resultierend beschleunigen sich Datenübertragungen erheblich und Installationsaufwand verringert sich signifikant. Ferner erlauben Remote-Wartung und Software-Updates eine schnelle Fehlerbehebung und tragen nachhaltig zur Reduktion von Betriebskosten bei und steigern langfristig die Wettbewerbsfähigkeit unternehmensweit.

Automatisierte Bildverarbeitung mit TripleVision KIIndustriekamera reduziert Fehler und Durchlaufzeiten

Die TripleVision KIIndustriekamera ersetzt manuelle Inspektionen durch automatisierte Bildverarbeitung, wodurch zeitaufwändige Prüfverfahren entfallen. Produktionsabläufe werden beschleunigt, Fehlerquellen minimiert und Stillstandszeiten reduziert. Dank der durchgängigen Automatisierung lassen sich Durchlaufzeiten deutlich verkürzen und Prozesse nachhaltig optimieren. Die gesteigerte Effizienz trägt zu höherer Produktivität bei und stärkt die Wettbewerbsposition sowohl im nationalen als auch im internationalen Wettbewerb. Zudem erlaubt die flexible, reibungslose Anpassung im ATE-Store die individuelle, maßgeschneiderte Konfiguration für komplexe, projektspezifische Anforderungen.

Die TripleVision KIIndustriekamera von AtlantikElektronik kombiniert drei simultane Kamerasensoren mit einer leistungsstarken KI-Berechnungseinheit, um industrielle Prüfaufgaben direkt vor Ort zu erledigen. Das robuste IP65-Gehäuse schützt vor Staub und Feuchtigkeit, während die energieeffiziente Qualcomm QCS6490-Plattform den Stromverbrauch minimiert. Moderne Schnittstellen wie WiFi6E und Bluetooth ermöglichen einfache Integration und Fernwartung. Unternehmen senken ihre Betriebskosten, steigern die Prüfgenauigkeit, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit durch prozessorientierte, automatisierte, präzise und zuverlässige Qualitätskontrollen in Echtzeit.