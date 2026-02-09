ABC Land- und Baumaschinen beantragt Eigenverwaltung zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeitssicherung

Die August Bruns Landmaschinen GmbH (ABC Land- und Baumaschinen) aus Cloppenburg hat Eigenverwaltung beantragt, um ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stabilisieren und langfristig fortzuführen. Heidemann Küthe Rechtsanwälte agieren als Generalbevollmächtigte der Geschäftsführung und sichern rechtliche Betreuung. Das Amtsgericht Cloppenburg bestellte Dr. Moritz Sponagel zum vorläufigen Sachwalter, um die Interessen der Gläubiger zu wahren. Dank Insolvenzgeld sind die Löhne von 170 Mitarbeiter für das erste Quartal 2026 vollständig finanziell abgesichert und ordnungsgemäß.



Geschäftsführung von ABC Landmaschinen beantragt geplante Eigenverwaltung zur Stabilisierung

Die Geschäftsführung hat beim Amtsgericht Cloppenburg einen Antrag auf Eigenverwaltung eingereicht und damit einen essenziellen Schritt zur Stabilisierung der Verhältnisse initiiert. Ziel ist es, mithilfe eines geordneten Sanierungsprozesses die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von ABC Land- und Baumaschinen nachhaltig zu sichern und das Unternehmen langfristig auf einen erfolgreichen Wachstumspfad zu führen. Als Fachhändler unter dem Dach der August Bruns Landmaschinen GmbH verfügt ABC über sieben norddeutsche Standorte, die in dieses Vorhaben eingebunden sind.

Mehrere Marktfaktoren zwingen Agrarbranche zur umfassenden Unternehmenssanierung und Restrukturierung

Dringende Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich, weil mehrere strukturelle Marktveränderungen das Geschäft erheblich belasten. Nach einem starken Nachfragehoch während der Pandemie haben sich die Aufträge deutlich reduziert. Gleichzeitig gehen die globalen Umsätze im Agrarsektor zurück und in Deutschland sinken die Neumaschinenzulassungen massiv. Darüber hinaus erhöhen gestiegene Kreditkosten den finanziellen Druck auf Kunden, wodurch notwendige Investitionen immer wieder verschoben werden und sich die Absatzchancen weiter verschlechtern. dies führt zu akuten Liquiditätsengpässen im Betrieb.

Eigenverwaltungsverfahren bietet ABC Landmaschinen beste Grundlage für umfassende Serviceoffensive

Das Eigenverwaltungsverfahren eröffnet ABC Land- und Baumaschinen die Möglichkeit, sich in Norddeutschland als vertrauenswürdiger Partner für Agrar- und Baumaschinen zu positionieren. Unter der Leitung von Geschäftsführer Andreas Gerecke sollen durch gezielte Investitionen neue Kooperationen mit Herstellern und Dienstleistern aufgebaut werden. Parallel dazu wird der Werkstattbereich erweitert und modernisiert, um Kunden nicht nur im Vertrieb, sondern vor allem bei Instandhaltung, Reparaturen und der zuverlässigen Versorgung mit Ersatzteilen umfassende Unterstützung zu bieten.

ABC Land- und Baumaschinen präsentiert umfangreiches Serviceangebot für Investoren

Rechtsanwältin Katrin Tersteegen unterstreicht die umfassende Servicekompetenz von ABC Land- und Baumaschinen, die sich durch ein breites Leistungsspektrum auszeichnet. Neben regelmäßigen Wartungsarbeiten zählen fachgerechte Reparaturen und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung zum Angebot. Ergänzt wird das Portfolio durch einen mobilen Vor-Ort-Service, der schnelle Problemlösungen direkt beim Kunden vor Ort ermöglicht. Diese kombinierten Services stärken die Marktposition und erhöhen die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Partner sowie Investoren nachhaltig und sichern langfristige Kooperationen.

Amtsgericht Cloppenburg bewilligt Eigenverwaltung, Sponagel Sachwalter, Löhne Q1 gesichert

Das Amtsgericht Cloppenburg hat den Antrag auf Eigenverwaltung genehmigt und Rechtsanwalt Dr. Moritz Sponagel von Dr. Sponagel Rechtsanwälte als vorläufigen Sachwalter berufen. Dadurch können Löhne und Gehälter der 170 Beschäftigten für das erste Quartal 2026 durch Insolvenzgeld vollständig gewährleistet werden. Diese Absicherung schafft Planungssicherheit und ermöglicht dem Unternehmen, den Geschäftsbetrieb ohne personelle Einschränkungen fortzuführen, während parallel Sanierungsmaßnahmen umgesetzt und finanzielle Ressourcen strategisch neu ausgerichtet werden und die Zukunftsfähigkeit nachhaltig gestützt.

Sieben norddeutsche Standorte, 170 Mitarbeitende und 73 Millionen Euro

ABC Land- und Baumaschinen unterhält an sieben Standorten in Norddeutschland Niederlassungen in Cloppenburg, Aurich-Sandhorst, Bösel, Haren, Langenstein, Rastede und Rhede. Das Unternehmen beschäftigt etwa 170 Mitarbeitende und erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von über 73 Millionen Euro. Dank dieser soliden finanziellen und operativen Basis ist die Vorbereitung der geplanten Restrukturierung besonders vielversprechend. Der Fachbetrieb profitiert von seiner starken regionalen Marktpräsenz und langjährigen Erfahrung im Handel sowie im Servicebereich.

Eigenverwaltung sichert ABC Land- und Baumaschinen Zukunft durch Partnerschaften

Das Verfahren der Eigenverwaltung ermöglicht der August Bruns Landmaschinen GmbH, bekannt als ABC Land- und Baumaschinen, durch systematisch geplante Serviceangebote und strategische Partnerschaften ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig auszubauen. Dank der gesicherten Beschäftigungsverhältnisse und abgesicherten Gehälter entsteht eine stabile Basis. Die juristische Begleitung durch Heidemann Küthe sowie Dr. Sponagel erhöht das Vertrauen potenzieller Investoren und Kunden merklich. So werden die Grundlagen für eine langfristige Sanierung und kontinuierliches Wachstum effizient und erfolgreich gelegt.