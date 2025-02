LogiMAT 2025: Innovations in Automation and Digitalization

Die LogiMAT 2025 in Stuttgart ist eine Fachmesse, die eine Plattform für Experten und Enthusiasten der Logistikbranche bietet. Der Industrieverband AIM, das globale Netzwerk der AutoID-Experten, nimmt an der Messe teil und präsentiert innovative Lösungen zur Automatisierung und Digitalisierung der Intra- und Extra-Logistik. AutoID-Technologien wie RFID, NFC, RTLS und Barcode spielen eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Supply Chain und Logistik. Sie ermöglichen die Steuerung, Automatisierung und Optimierung von Unternehmensprozessen auf dem Weg zur Smart Factory.



Automatische Identifikationssysteme ermöglichen eine einheitliche Kommunikation in der Logistik

Die Automatisierung und Vernetzung von Produktion, Supply Chain und Logistik erfordern den Einsatz von AutoID-Systemen, um eine nahtlose Kommunikation zwischen Menschen, Maschinen und Objekten zu gewährleisten. Dabei müssen diese Systeme mit Softwaresystemen, Cloud-Anbindungen, IoT, IIoT, Cyber-Security und möglicherweise auch künstlicher Intelligenz integriert werden. Durch den Einsatz dieser Technologien werden transparente und sichere Lieferketten ermöglicht, Echtzeitortung wird ermöglicht und eine erfolgreiche Anbindung an die Cloud wird gewährleistet.

Im Rahmen der Fachmesse LogiMAT findet ein Expertenforum statt, in dem die AIM-Experten den Fachbesuchern einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten und den Nutzen von AutoID-Technologien geben. Dabei werden verschiedene AutoID-Technologien wie RFID, NFC, RTLS und Barcode präsentiert und deren kombinierter Einsatz in heterogenen Umgebungen erläutert. Ziel ist es, den Besuchern die Bedeutung dieser Technologien für die digitale Transformation der Supply Chain und Logistik aufzuzeigen und aufzuzeigen, wie sie zu einer effizienteren Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen beitragen können.

Im Expertenforum der LogiMAT 2025 werden Vorträge zu verschiedenen Themen gehalten, darunter die zukünftige Entwicklung des Mobile Computings, die Inmould-Kennzeichnung in Kunststoffeinheiten für eine optimierte Intralogistik mit Künstlicher Intelligenz und der Einsatz von drahtloser Sensorik in der Intra- und Extralogistik. Die Vorträge werden von anerkannten Experten der Branche eingeführt und moderiert.

Eine zuverlässige und geschützte Identifikation von Objekten bildet das Fundament für eine nahtlose Kommunikation und selbstständige, automatisierte Abläufe. Diese sind unerlässlich für die digitale Transformation der Wertschöpfungskette und den Erfolg der Logistik 4.0.

Die LogiMAT 2025 bietet den Besuchern die Gelegenheit, mit Experten des AIM-Verbands und anderen Branchenvertretern am AIM-Stand und im Tracking & Tracing Theater in den Dialog zu treten. Dort können sie sich über Lösungen informieren und den praktischen Nutzen dieser Technologien erfahren.

Das Expertenforum auf der LogiMAT 2025 bietet eine einzigartige Gelegenheit, spannende Einblicke in die Zukunft der Logistik zu bekommen. Die Teilnehmer können hautnah erleben, wie AutoID-Technologien von den AIM-Experten eingesetzt werden, um die digitale Transformation voranzutreiben. Diese Technologien ermöglichen eine effizientere Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen und tragen somit zu einer verbesserten Logistik bei. Ein Besuch des Forums ist daher sehr empfehlenswert.

Um weitere Informationen zur AIM und zur Fachmesse LogiMAT zu erhalten, können Sie eine E-Mail an info@aim-d.de senden. Das AIM-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen zu den AutoID-Technologien und deren Bedeutung für die digitale Transformation der Logistikbranche.