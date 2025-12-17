Experten aus Europa diskutieren Lean und Digitalisierung in Poznan

Der Abschnitt führt den Leser in die Thematik ein, erläutert Zielsetzung und Struktur der folgenden Inhalte. Er bietet eine knappe Übersicht zum Hintergrund des Themas, stellt die wichtigsten Fragestellungen vor und erklärt den Aufbau der einzelnen Kapitel. Weiterhin werden zentrale Begriffe definiert, der methodische Ansatz skizziert und das Vorgehen erläutert. Abschließend informiert der Text über den weiteren Verlauf und gibt einen Ausblick auf die behandelten Aspekte in dieser Dokumentation.



Expertentreffen Automotive Lean Production Kongress bei Volkswagen Poznan 2025

Am 25. und 26. November 2025 kamen Fachleute aus verschiedenen europäischen Ländern in Poznan zusammen, um am 19. Internationalen Automotive Lean Production Kongress im Volkswagen-Werk teilzunehmen. Agamus Consult und das Fachmagazin Automobil Produktion präsentierten in gemeinsamen Sessions aktuelle Konzepte zur Verschlankung von Produktionsprozessen und digitaler Transformation. Die Veranstaltung umfasste zentrale Vorträge von Stefanie Hegels, eine exklusive Besichtigung der Produktionsstätten und einen interaktiven Round Table, der praxisorientierten Erfahrungsaustausch ermöglichte wertvolle Impulse.

Am 25. und 26. November 2025 versammelten sich Fachleute aus führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen verschiedener europäischer Länder im Volkswagen Werk Poznan. Im Fokus stand die Integration von Lean-Prinzipien und digitalen Technologien. Agamus Consult und das Fachmagazin Automobil Produktion gestalteten ein Programm mit Visionen zu Lean Management und Industrie 4.0. Stefanie Hegels hielt eine zentrale Keynote. Ergänzt wurde das Angebot durch eine exklusive Werksbesichtigung und einen praxisnahen Round Table und Workshops.

Automotive Lean Production Awards 2025 ehrten sechs herausragende Gewinnerwerke

Bei der Verleihung der Automotive Lean Production Awards 2025 wurden sechs Projekte gewürdigt: Das Porsche Werk Leipzig gewann in der OEM-Kategorie, während das IVECO Group Werk Valladolid mit Smart Safety Digital Use Case OEM ausgezeichnet. GlobalFoundries Dresden erhielt den Award Digital Use Case Supplier: Enhancing Quality. Den Special Award Digital Mindset bekam das SEAT S.A. Werk Martorell, Supplier-Award die BMW Group Cockpit-Fertigung und Rapid Transformation an die GG Group.

Exklusive VW Poznan Werksführung zeigt IoT Monitoring und Lean

Die Teilnehmer des Kongresses erhielten im Zuge einer exklusiven Werksführung umfassende Einblicke in das Produktionswerk von Volkswagen Poznan. Im Fokus standen fortschrittliche IoT-basierte Monitoringsysteme zur Echtzeit-Erfassung wichtiger Fertigungskennzahlen, die die Transparenz im Produktionsprozess erhöhen. Parallel dazu wurden automatisierte Fließlinien vorgestellt, die dank hoher Flexibilität und Effizienz die Durchlaufzeiten verkürzen. Abgerundet wurde das Programm durch einen Round Table, der intensiven Austausch praxisrelevanter Erfahrungen ermöglichte und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitrug.

Integration digitaler Tools optimiert Lean-Produktionssysteme und reduziert erhebliche Stillstände

In verschiedenen Fachvorträgen und interaktiven Diskussionen wurde hervorgehoben, wie essenziell die Integration digitaler Werkzeuge in schlanke Produktionsabläufe geworden ist. Sensorbasierte Überwachungssysteme, KI-gestützte Datenanalysen sowie Cloud-gestützte Plattformen ermöglichen eine präzisere Qualitätskontrolle, reduzieren ungeplante Stillstände und beschleunigen Material- und Informationsflüsse. Diese nahtlose Verbindung von Lean-Prinzipien und Digitalisierung erhöht die Effizienz, verbessert die Ressourcenauslastung und schafft flexibel anpassbare Produktionsnetzwerke, die den globalen Wettbewerbsanforderungen gerecht werden. Zusätzlich eröffnen moderne Automatisierungsstrategien neue Potenziale für kontinuierliche Prozessoptimierung.

Automotive Lean Production Kongress 2026 im Porsche Werk Leipzig

Der 20. Internationale Automotive Lean Production Kongress wird am 24. und 25. November 2026 erstmals im Porsche Werk Leipzig ausgerichtet. Im Fokus stehen erneut zukunftsweisende Lean-Strategien sowie digitale Innovationen zur Prozessoptimierung in der automobilen Fertigung. Fachvorträge präsentieren Best-Practice-Beispiele aus Produktion und Supply Chain, ergänzt durch Live-Demonstrationen neuer Monitoringtechnologien. Umfangreiche Networking-Gelegenheiten fördern den Erfahrungsaustausch zwischen Herstellern, Zulieferern und Technologieanbietern für nachhaltige Effizienzsteigerungen. Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke in verschiedene moderne Fabriksysteme.

Lean und Digitalisierung verschmelzen: Effizienz, Qualität und Reaktionsfähigkeit optimieren

Die 19. Auflage des Automotive Lean Production Kongresses verdeutlichte die nahtlose Verzahnung schlanker Produktionsprinzipien mit digitalen Technologien. Sensorbasierte IoT-Systeme identifizieren Engpässe in Echtzeit, während KI-gestützte Analysen Ausfallursachen präzise aufdecken. Standardisierte Lean-Methoden reduzieren Verschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hierdurch erhöhen Hersteller und Zulieferer sowohl die Produktqualität als auch die Fertigungseffizienz. Darüber hinaus erlauben automatisierte Rückmeldeschleifen schnellere Reaktionen auf Marktanforderungen, was langfristiges Wachstum sichert. Diese Integration unterstützt nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in globalen Liefernetzwerken.