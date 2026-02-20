AxFlow präsentiert NOV Scion Pumpen mit 25 Prozent Platzersparnis

AxFlow erweitert sein Portfolio in Deutschland um die kompakten NOV Scion Exzenterschneckenpumpen. Je nach Modell fällt die Baureihe bis zu 25 Prozent kürzer aus, ohne dabei Förderleistungen bis 410 Kubikmeter pro Stunde oder Druckwerte bis zwölf bar einzubüßen. Dank bewährter Mono-Technologie zeichnen sich die Pumpen durch herausragende Zuverlässigkeit aus. Ein modulares Wartungskonzept ermöglicht kostengünstige In-situ-Inspektionen und Reparaturen. Die optimierte 2:3 Rotorstator-Geometrie und vielfältige Werkstoffe stehen ab Februar 2026 zur Verfügung.



Ab Februar 2026 vertreibt AxFlow in Deutschland die innovativen NOV Scion Exzenterschneckenpumpen, die auf jahrzehntelanger Mono-Technologie basieren. Die kompakte Scion-Baureihe überzeugt durch robuste Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und wartungsfreundliches Design. Moderne Rotor-/Stator-Geometrien ermöglichen Förderleistungen bis 410 m³/h bei Druckspitzen von bis zu 12 bar. Dank modularer Bauweise sind In-situ-Wartungen ohne Ausbau realisierbar. Anwender profitieren von platzsparender Integration und vielseitiger chemischer Beständigkeit. Die Installation in beengten Anlagen wird erleichtert, ohne Kompromisse bei Leistung und Wartungsaufwand.

Durch die um bis zu 25 Prozent verringerte Baugröße ermöglicht die neue Scion Baureihe eine deutlich platzsparendere Integration im Pumpensystem. Dank der kompakten Abmessungen entlang der Achse von Saugeingang bis Druckanschluss lassen sich bestehende und neue Anlagen mit begrenztem Einbauraum optimiert bestücken. Trotz der geringeren Maße werden Förderleistungen von bis zu 410 Kubikmetern pro Stunde und ein Differenzdruck von bis zu 12 bar vollständig aufrechterhalten. Somit profitieren Anwender von Effizienzsteigerungen.

Die modulare Konstruktion mit teilbarem Statorgehäuse ermöglicht eine kosteneffiziente In-situ-Wartung, da nur wenige Schrauben zu lösen sind. Rotor, Stator, Welle, Kupplungsstange und Dichtung können direkt an der installierten Pumpe entfernt werden, ohne sie aus den Rohrleitungen auszubauen. Dieser Aufbau verkürzt Stillstandszeiten drastisch und senkt Material- und Arbeitskosten. Der Wechsel des Elastomers erfolgt unkompliziert und schnell, während das Metallgehäuse fest montiert bleibt. Diese Eigenschaft optimiert Wartungsprozesse und erhöht die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig.

Die speziell entwickelte 2:3-gängige Rotor-Stator-Geometrie der Scion-Pumpenserie sorgt für ein hohes Austauschvolumen bereits bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen und reduziert zugleich mechanischen Verschleiß deutlich. Anwender profitieren von einer erweiterten Kompatibilität gegenüber zahlreichen Chemikalien dank verfügbarer Elastomere wie NBR, EPDM, NBR-FDA, FKM und PU. Die Gehäuseoptionen aus Grauguss oder rostfreiem Edelstahl gewährleisten Langlebigkeit. Ein hohlgefertigter Edelstahlrotor senkt Gewicht und Vibrationen während des Betriebs. Damit steigert die Pumpenserie Effizienz und Betriebssicherheit nachhaltig.

Zum Marktstart sind bei AxFlow zehn Scion-Modelle erhältlich, die im Differenzdruckbereich bis zu 6 bar arbeiten. Im Jahresverlauf werden sukzessive größere Baugrößen samt zweistufiger Ausführungen für Drücke bis 12 bar eingeführt. Parallel dazu erfolgen schrittweise Übernahmen der bewährten Serien Mono EZStrip und Mono 2000 in das Scion-Design. Anschließend folgen die modernen Varianten Mono Compact C und Mono Epsilon, um die Produktfamilie im Hinblick auf Leistung und innovativen Modularität zu erweitern.

