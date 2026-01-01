Windpark Dollenkamp mit 45 MW erreicht 100.000 MWh Ökostrom

Der Windpark Dollenkamp, eine 45-Megawatt-Anlage, ging nach 13 Monaten Bauzeit ans Netz. Acht Vestas V162-Turbinen erzeugen jährlich rund 100.000 MWh erneuerbare Energie, ausreichend für mehr als 30.000 Haushalte. BayWa r.e. übergab sowohl die Windenergieanlage als auch das neue Umspannwerk Erkeln schlüsselfertig an ENOVA Value. Die enge Kooperation und die Gründung einer Ewigkeitsstiftung mit Stiftungsstock von 100.000 Euro gewährleisten langfristige Impulse und Bürgerengagement in der Region Brakel im Kreis Höxter aktiv.



Windpark Dollenkamp nach 13 Monaten Bauzeit offiziell ans Netz

Nach etwa dreizehnmonatiger Bauphase ist der Windpark Dollenkamp seit Freitag offiziell ans Netz gegangen und liefert nun konstant sauberen Strom. Mit einer installierten Leistung von 45 Megawatt arbeiten acht Vestas V162-Turbinen, die jährlich rund 100.000 Megawattstunden grüne Energie erzeugen. Dieses Volumen deckt den Jahresbedarf von über 30.000 Zwei-Personen-Haushalten. Die Inbetriebnahme unterstreicht die effiziente Projektabwicklung und stärkt die regionale Wertschöpfung, während sie einen bedeutenden Beitrag zur bundesweiten Energiewende leistet.

BayWa r.e. realisiert schlüsselfertiges Umspannwerk Erkeln für regionale Netzintegration

Im Rahmen des Projekts hat BayWa r.e. das Umspannwerk Erkeln geplant, errichtet und komplett ausgestattet. Dabei umfasst die schlüsselfertige Übergabe sämtliche technischen Komponenten einschließlich Transformatoren, Schaltanlagen, Schutz- und Leittechnik sowie Verbindungskabel bis zur Netzanschlussschnittstelle. So wird die erzeugte Energie zuverlässig ins regionale Übertragungsnetz eingespeist. Die enge Abstimmung mit Netzbetreibern und die aufeinander abgestimmte Inbetriebnahme garantieren eine unterbrechungsfreie Integration und einen reibungslosen Dauerbetrieb. Zusätzlich sichern definierte Prüfprotokolle sowie Testläufe vor Inbetriebnahme höchste Qualität und Betriebssicherheit.

ENOVA Value erzielt wichtigen Fortschritt mit Windpark Dollenkamp Übernahme

Die Aussage von Hauke Brümmer, CEO von ENOVA Value, betont das gegenseitige Vertrauen und die enge Zusammenarbeit mit BayWa r.e. beim Windpark Dollenkamp. Durch die planmäßige Übernahme der Anlage stärkt ENOVA Value seine strategische Position deutlich und rückt seinem ambitionierten Ziel, bis Jahresende ein Portfolio von einem Gigawatt Onshore-Windenergieleistung zu erreichen, erheblich näher. Dieses partnerschaftliche Vorgehen unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für die Energiewende und nachhaltige Infrastrukturentwicklung.

BayWa r.e. startet planmäßige Inbetriebnahme dank starkem Teamwork, Stiftung

Mit der planmäßigen Inbetriebnahme schließt laut Aussage von Daniel Gäfke, COO der BayWa r.e., ein von Beginn an von gegenseitigem Vertrauen und intensiver Kooperation geprägtes Vorhaben ab. Er unterstreicht, dass er stolz darauf sei, durch die Realisierung des Projekts einen substanziellen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Gleichzeitig gewährleiste die Ewigkeitsstiftung eine dauerhafte Wertschöpfung für die Region, die über die Betriebsdauer der Anlage hinaus wirkt. Das nachhaltige Engagement stärke lokale Strukturen.

Ewigkeitsstiftung Dollenkamp mit 100.000 Euro gestärktem Stiftungsstock ausgestattet zusätzlich

Die Bürgerstiftung Dollenkamp wurde als Ewigkeitsstiftung konzipiert und verfügt über einen Stiftungsstock von 100.000 Euro sowie eine einmalige Anschubfinanzierung von 20.000 Euro. Damit werden lokale Initiativen in verschiedenen Bereichen, beispielsweise Bildungsprojekte, Umweltaktionen, kulturelle Veranstaltungen und soziale Hilfsangebote, zugleich langfristig finanziell unterstützt. Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement in der Region Brakel nachhaltig zu stärken, kontinuierliche Entwicklungschancen zu schaffen und dauerhaft einen Mehrwert für alle Einwohner zu gewährleisten. Offen und transparent verwaltet.

ENOVA Value sichert Stiftung jährliche dauerhafte Zahlungen während Windparkbetrieb

ENOVA Value wird als neuer Eigentümer die Ewigkeitsstiftung während der gesamten Laufzeit des Windparkprojekts mit regelmäßigen jährlichen Zahlungen aus den Betriebserlösen versehen. Diese finanzielle Zuwendung sichert eine nachhaltige Förderung lokaler Initiativen und stärkt nachhaltig das bürgerschaftliche Engagement vor Ort. Damit schaffen die Partner nicht nur eine wirtschaftliche Basis für regionale Projekte, sondern gewährleisten auch einen dauerhaften Mehrwert, von dem Einwohner und lokale Gemeinschaften langfristig profitieren können und sichern dauerhaftes Wachstum.

BayWa r.e. veräußert 15,3-MW-Windpark Jembke an ENOVA Value Oktober

Im Oktober des Vorjahres veräußerte BayWa r.e. den Windpark Jembke mit einer Leistung von 15,3 Megawatt in Niedersachsen an ENOVA Value. Dieser Übergang erfolgte formell im Oktober, die schlüsselfertige Übergabe erfolgte im Juni des aktuellen Jahres nach erfolgreichen Abnahmetests und Abschluss aller Restarbeiten. Zeitgleich unterzeichneten beide Unternehmen im Juni den Kaufvertrag für das geplante Bauvorhaben in Brakel und sicherten damit die Fortführung gemeinsamer Projekte und garantierten zugleich vollständig technische Betriebsübernahme.

Windpark Dollenkamp: Effizienz, Partnerschaft und Nachhaltigkeit in der Praxis

Die Inbetriebnahme des Windparks Dollenkamp markiert einen wichtigen Meilenstein durch die Kombination modernster Turbinentechnologie, partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Betreibern und einem langfristigen Engagement für die Region. Die jährlich erzeugte Strommenge entspricht dem Bedarf von über dreißigtausend Haushalten und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende. Zudem sichert die eingerichtete Bürgerstiftung dauerhafte finanzielle Mittel für lokale Initiativen und fördert bürgerschaftliches Engagement im Umfeld des Projekts für kommende Generationen und stärkt das regionale Innovationspotenzial.