BDiM sichert Mitarbeitergehaelter bis Januar 2026 vollstaendig durch Insolvenzgeldregelung

BDiM – Big Data in Manufacturing GmbH, 2019 in Leinfelden-Echterdingen gegründet, nutzt im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens Sanierungschancen durch finanzielle Partnerschaften. Die KI-gestützte Plattform AiDAN überwacht CNC-Maschinen kontinuierlich, misst Abweichungen in Millimetern und überprüft Oberflächenrauheit in Echtzeit. Dank universeller Schnittstellen zu Siemens, Fanuc, Bosch Rexroth und Heidenhain lässt sich AiDAN unkompliziert in bestehende Fertigungssysteme integrieren. Durch Automatisierung von Prüfprozessen und lückenlose Dokumentation gewinnen Hersteller an Effizienz und Qualitätssicherheit, Planungssicherheit und Rentabilität.



BDiM fördert Refinanzierung dank Expertenberatung durch Eichelbaum und Mairiedl

Das Amtsgericht Esslingen hat dem Eigenverwaltungsantrag der 2019 gegründeten BDiM GmbH recht gegeben und Dr. Tibor Daniel Braun von der Kanzlei IBK Illig Braun Kirschnek als vorläufigen Sachwalter bestellt. BDiM koordiniert im Rahmen dieses Verfahrens transparente Verhandlungen mit potentiellen Kapitalgebern und sichert den Fortgang der Restrukturierung durch die kompetente Beratung von Sanierungsexperten wie Dirk Eichelbaum und Stefan Mairiedl nachhaltig ab. Die geplanten Maßnahmen unterstützen Konsolidierung und stärken die Basis.

Mairiedl betont AiDANs tiefes Verständnis von CNC-Systemen und Effizienz

Laut Stefan Mairiedl weist AiDAN eine einzigartige Fähigkeit zur Erkennung und Analyse komplexer Maschinenzustände in CNC-gesteuerten Produktionsumgebungen auf. Die KI-gestützte Qualitätssicherung erzeugt unmittelbar praxisrelevante Kennzahlen mit eindeutig festgelegten Toleranzen, wodurch jede Abweichung direkt sichtbar wird. Dank dieser kosteneffizienten Lösung ist eine hundertprozentige Kontrolle aller gefertigten Bauteile gewährleistet. Kunden profitieren von reduzierten Prüfzeiten, nachweislich geringeren Fehlerquoten und einem datengestützten Ansatz zur kontinuierlichen Prozessoptimierung. Dieser systematische Ansatz erhöht die Transparenz im Fertigungsprozess.

Offene AiDAN-Plattform reduziert Ausschuss und sichert BDiM renommierte Auszeichnungen

Als flexibles System ohne isolierte Analysemodule sorgte AiDAN dafür, dass BDiM mit dem Industrie-4.0-Award Baden-Württemberg und dem Dr.-Rudolf-Eberle-Preis ausgezeichnet wurde. Die Preise honorieren die Fähigkeit, bereits vorhandene Steuerungstechnik zu optimieren und die Lücke zwischen maschinellem Betrieb und digitaler Qualitätssicherung zu schließen. Durch die Integration von Echtzeitmessungen und automatischen Toleranzprüfungen erreicht die Fertigung eine nie dagewesene Transparenz, Fehlervermeidung und Planbarkeit, ohne dass Insellösungen notwendig wären. Zudem stärken die Auszeichnungen das Vertrauen in zukunftssichere KI-Lösungen der Branche.

Nahtlose Integration von AiDAN-Tools in CNC-Steuerungen und Datenschnittstellen gewährleistet

Die AiDAN-Viewer-, Signature- und Quality-Module integrieren sich über standardisierte Schnittstellen direkt mit Siemens-, Fanuc-, Bosch Rexroth- und Heidenhain-Steuerungen sowie OPC UA und MQTT. Sie erfassen Daten mit sehr hoher Abtastrate, verarbeiten sie ohne Zeitverzug und stellen Anwendern sofort einsatzbereite Analyse-Tools zur Verfügung. Damit lassen sich Produktionskennzahlen in Echtzeit ermitteln, Anomalien umgehend erkennen und Prozessoptimierungen unkompliziert durchführen, was zu verkürzten Durchlaufzeiten und verbesserter Produktqualität führt bei minimalem Integrationsaufwand ohne zusätzlichen Konfigurationsbedarf.

Anomalieerkennung in Echtzeit senkt Ausschuss und steigert Produktivität deutlich

Nach Beendigung der Trainingsphase nutzt AiDAN fortlaufend Sensordaten, um sofort Durchmesser, Längen und Oberflächenrauheiten von Bauteilen präzise zu kalkulieren. Gleichzeitig weist das System automatisch jede erkannte Anomalie aus und dokumentiert sie. Jedes einzelne Teil erhält eine fälschungssichere digitale Signatur mit allen Messdaten. Durch diese Automatisierung sinken Prüfaufwand, Rüstzeiten und Ausschuss deutlich, während die Rückverfolgbarkeit und Produktqualität in Echtzeit transparent bleiben. Datenschnittstellen ermöglichen nahtlosen Datenaustausch mit ERP- und MES-Systemen. ISO-konform dokumentiert.

Transparente Produktionsdaten reduzieren Ausschuss und sichern planbare Kosten Zulieferern

Unternehmen in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie setzen auf automatisierte Prüfprozesse und vollumfängliche Dokumentation, um jede Produktionsstufe transparent zu gestalten. Sensorbasierte Datenerfassung kombiniert mit Echtzeitanalysen gewährleistet präzise Qualitätskontrollen und verhindert ungeplante Ausschüsse. Dank statistischer Prozesskontrolle entsteht hohe Vorhersagbarkeit bei Materialflüssen und Rüstzeiten. Produzenten profitieren von einer konstanten Qualität, optimierten Zykluszeiten und kalkulierbaren Produktionskosten, was Investitionsrisiken reduziert und die Lieferzuverlässigkeit gegenüber Endkunden maßgeblich erhöht. und steigert gleichzeitig die Attraktivität als Auftragspartner deutlich.

Ende Januar 2026 sind BDiM-Mitarbeitergehälter durch Insolvenzgeld vollständig abgesichert

Die Lohn- und Gehaltszahlungen aller zwölf festangestellten BDiM-Mitarbeiter sind bis Ende Januar 2026 durch Insolvenzgeld abgesichert, weshalb keine finanziellen Engpässe drohen. Diese Regelung bewahrt das vorhandene Spezialwissen im Unternehmen und sichert einen kontinuierlichen Wissenstransfer. Mitarbeiter können sich voll auf ihre Kernaufgaben und die Begleitung der Restrukturierung konzentrieren. Durch das stabile Gehaltsniveau bleiben Arbeitsabläufe reibungslos, und notwendige Anpassungen in Prozessen und Strukturen werden ohne Verzögerungen durchgeführt. Dies schafft Freiräume für Neuausrichtung.

Nahtlose Integration in bestehende Fertigungslinien beschleunigt digitale Industrieprozesse erheblich

Die KI-Produktfamilie AiDAN von BDiM nutzt neuronale Netze zur intelligenten Qualitätssicherung in Fertigungslinien. Mit Echtzeitdatenerfassung und automatisierter Anomalieerkennung lassen sich Ausschussraten nachhaltig reduzieren. Auszeichnungen wie der Industrie-4.0-Award belegen Praxisnutzen und Innovationsstärke. Eine 100-Prozent-Kontrolle jedes Bauteils wird mittels digitaler Signaturen realisiert. Standardisierte Schnittstellen erleichtern die Anbindung. Investoren schätzen die transparente Eigenverwaltung, abgesicherte Mitarbeitergehälter und den schnellen Return on Investment durch optimierte Produktionsabläufe. Prozessstabilität wird erhöht, Kapazitätsplanung präzise möglich. Wartungszyklen werden erfasst.