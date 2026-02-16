Bedrunka+Hirth präsentiert 2025 neue flexible Schränke und intelligenten Fächerautomaten

Bedrunka+Hirth präsentiert 2025 eine neue Palette an Mehrzweck- und Garderobenschränken aus 1 mm starkem Stahlblech sowie den intelligenten TSM(R) Fächerautomaten für automatisierte Warenausgabe. Die Schränke tragen bis zu 700?kg und bieten variable Fachböden im 50- oder 100-mm-Raster, integrierte Kleiderstangen, Sitzbankoption und Edelstahl-Schuhrost. Elektronische PIN- und RFID-Schlösser mit IP55-Schutz sorgen für sichere Zugänge. Eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 RAL-Farben und LED-Beleuchtung erhöhen Anpassung und Robustheit. Die modulare Konstruktion unterstützt effiziente Betriebsabläufe zuverlässig.



Robuste Stahlblechschränke bieten vielseitige Mehrzweck- und Garderobenlösungen für Arbeitsumgebungen

Die Mehrzweck- und Garderobenschränke bestehen aus 1 mm starkem Stahlblech und zeichnen sich durch eine besonders robuste Konstruktion aus. Die stabilen Rahmen und Seitenwände garantieren eine gleichmäßige Lastverteilung und erlauben eine Gesamttragfähigkeit von bis zu 700 Kilogramm pro Einheit. Verstellbare Nivelierfüße ermöglichen eine präzise Ausrichtung auf unebenen Böden. Türen, die je nach Ausführung bis zu 180° aufschwingen, bieten einfachen Zugang. Dieses Design erfüllt anspruchsvolle Anforderungen in Industrie, Handwerk und Logistik.

Die Schränke bestehen aus 1 mm starkem Stahlblech und sind auf vier verstellbaren Nivelierfüßen montiert. Eine Gesamttragkraft von bis zu 700 kg ermöglicht die sichere Lagerung schwerer Werkzeuge und Materialien. Die doppelflügeligen Türen lassen sich je nach Bauart bis zu 180° öffnen und gewähren optimalen Zugriff. Da die Türen nach innen konstruiert sind, bleibt die Umgebung aufgeräumt. Die robuste Konstruktion trotzt auch anspruchsvollen Industrieumgebungen und garantiert langfristige Stabilität. Dauerhaft reibungslos.

Flexible Fachböden im 50-100 mm Raster bieten optimale Organisationsmöglichkeiten

Die Fachböden lassen sich in 50- bzw. 100-Millimeter-Rastern variabel einsetzen, um Werkzeuge, Material und persönliche Gegenstände sauber und übersichtlich zu verstauen. In der Garderobenversion erweitern integrierbare Kleiderstangen mit verschiebbaren Haken, praktische Handtuchhalter und unterschiedlich abgeteilte Fächer die Funktionalität erheblich. Optional steht eine Sitzbank mit einem rostfreien Edelstahl-Schuhrost zur Verfügung, die das An- und Ausziehen von Sicherheitsschuhen komfortabler gestaltet und die Reinigung stark frequentierter Sozialbereiche erleichtert und optimiert die hygienischen Abläufe.

Moderne PIN- und RFID-Schlösser mit IP55-Schutz und integrierter Notstromfunktion

Bedrunka+Hirth integriert modernste Zugangslösungen mit optionalen PIN-Code- und RFID-Schließsystemen. Pro Schloss lassen sich bis zu 20 Nutzerprofile individuell zuweisen, wodurch autorisierte Zugriffe exakt dokumentiert werden. Ein integriertes Notstrommodul sorgt für lückenlose Verfügbarkeit bei Stromausfällen, während die IP55-Klassifizierung Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet. Die zentrale, revisionssichere Verwaltung von Benutzer-, Administrations- und Programmierschlüsseln gewährleistet volle Transparenz und einfache Nachvollziehbarkeit aller Zugangsrechte im Betriebsumfeld. Durch diese Ausstattung werden System und Datensicherheit weiter gestärkt.

Pulverbeschichtung ohne Schadstoffe schützt Schränke in 17 RAL-Farben optimal

Im Fokus der Produktentwicklung steht eine umweltfreundliche Oberflächenbehandlung: Die Schränke werden mit einer schadstoffarmen Pulverbeschichtung versehen, die in insgesamt 17 RAL-Farben erhältlich ist. So lässt sich die Einrichtung jederzeit ohne zusätzliche Kosten individuell an das jeweilige Corporate Design anpassen. Die widerstandsfähige Beschichtung schützt zuverlässig vor chemischen Einflüssen und mechanischen Beanspruchungen. Damit verbinden die Möbel Nachhaltigkeit mit Langlebigkeit und setzen ein dauerhaftes Zeichen für Qualität und Umweltbewusstsein sowie erhöhte Beständigkeit garantiert.

TSM(R) Fächerautomat integriert Touchscreen und Software für sichere Werkzeugentnahme

Der TSM(R) Fächerautomat erweitert das modulare Tool Server Modular-System um ein hochwertiges Fachschrank-Modul, das über einen integrierten Touchscreen und die proprietäre TSM-Software gesteuert wird. In drei Größenvarianten mit 14, 24 oder 32 transparent gesicherten Fächern bietet das System umfassende Einblicke, während unbefugter Zugriff zuverlässig verhindert wird. Eine optionale LED-Beleuchtung im Inneren erleichtert das schnelle Auffinden von Werkzeugen, Halbzeugen oder Schüttgütern, und elektronisch gesteuerte Klappen gewährleisten einen sicheren und reibungslosen Zugriffsvorgang.

TSM(R)-Software verbindet ERP, Warenwirtschaft und SQL für Industrie 4.0

Die TSM(R)-Software integriert sich nahtlos in bestehende ERP-Systeme, Warenwirtschaftslösungen und SQL-Datenbanken und erfüllt damit die Anforderungen von E-Commerce-Plattformen sowie Industrie 4.0-Anwendungen. Mittels differenzierter Benutzerrechteverwaltung lassen sich Zugriffsrechte individuell festlegen. Ständige Bestandsüberwachung sorgt für Echtzeit-Transparenz, während automatisch ausgelöste Nachbestellungen rechtzeitig Materialien nachliefern. Durch diese Automatisierung werden Ausfallzeiten reduziert, Produktionsabläufe gesichert und Materialflüsse ebenso wie Kosten durch optimierte Steuerung nachhaltig kontrolliert. Berichte lassen sich in Dashboards integrieren und Entscheidungsprozesse sofort effizient unterstützen.

Bedrunka+Hirth präsentiert 2025 flexible, moderne, sichere und nachhaltige Schranklösungen

Die erweiterte Produktlinie von Bedrunka+Hirth 2025 kombiniert durchdachte Modularität mit hoher Belastbarkeit aus robustem Stahl und vielfältigen Innenausstattungsoptionen. Mehrzweck- und Garderobenschränke bieten individuelle Anordnungsmöglichkeiten sowie elektronische Schließsysteme mit RFID, PIN-Code und IP55-Schutz. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 RAL-Farben sorgt für Langlebigkeit und gestalterische Freiheit. Ergänzt wird das Sortiment durch den TSM(R) Fächerautomaten mit Touchscreen und Softwareanbindung, der automatische Warenvergabe und Bestandstracking ermöglicht. Die Lösung optimiert Prozesse und steigert Effizienz im industriellen Umfeld.