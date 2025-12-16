BEUMER auf LogiMAT 2026: Intralogistiklösungen, Automation und datenbasierte Diagnosen

Unter dem Leitmotiv „Your Partner of Choice“ präsentiert die BEUMER Group auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart am Stand 5C51 integrierte Systeme, die den gesamten Auftragsdurchlauf optimieren und Ressourcen effizient nutzen. Live?Vorführungen des BG Pouch Systems mit AutoDrop demonstrieren berührungslose Entladeprozesse, ergänzt durch robotergestützte Beladung. Intelligente Warehouse?Software steuert die Abläufe, während datenbasierte Diagnosemodelle im Innovation Corner Transparenz schaffen und vorausschauende Wartung ermöglichen und laden Logistikexperten zum direkten Austausch ein.



Innovation Corner: Expertenaustausch zu Robotik, Software und datenbasierter Analyse

Im Innovation Corner haben Fachbesucher die Möglichkeit, sich direkt mit BEUMER-Experten über neueste Entwicklungen in der Robotik auszutauschen, gleichzeitig Einblicke in moderne Softwarearchitekturen zu erhalten und datengetriebene Analyseverfahren kennenzulernen. Dieses interaktive Format fördert praxisnahe Gespräche über künftige Automatisierungsstrategien im Lagerbereich, ermöglicht die Evaluierung digitaler Geschäftsmodelle und regt Diskussionen nachhaltiger Logistikkonzepte an, um Effizienz und Umweltverträglichkeit in Distributionszentren entscheidend voranzutreiben. Experten beantworten individuelle Fragen praxisorientiert mit fundierten Lösungsansätzen und Zukunftsperspektiven innovativ.

Live-Vorführung: BG Pouch System mit AutoDrop zeigt berührungslose Entladungstechnologie

Bei der Live-Vorführung des BG Pouch Systems mit AutoDrop am Messestand wird demonstriert, wie Behältnisse vollautomatisch und berührungslos entladen werden. Das System eliminiert manuelle Handgriffe, minimiert Bedienaufwand und verhindert Transportschäden. In Kombination mit robotergestützten Beladeeinheiten und dem Warehouse Control System (WCS) entstehen durchgängig gesteuerte Materialflüsse und modulare Skalierbarkeit. Die automatisierten Workflows reduzieren Platzbedarf, erhöhen Lagerkapazität und verkürzen Auftragsdurchlaufzeiten messbar durch optimierte Steuerung, Datenintegration und kontinuierliche Prozessüberwachung, unterstützt durch intelligente Analytik.

Wartungsfreundliche Haubenstretch-Verpackung schützt Waren effizient und schont Ressourcen nachhaltig

Die Haubenstretch-Verpackungstechnik im B2B-Umfeld zeichnet sich durch ein wartungsfreundliches Maschinendesign aus, das unkomplizierte Inspektions- und Instandhaltungszyklen ermöglicht. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Folienmaterialien reduziert dieses System den ökologischen Fußabdruck im Verpackungsprozess signifikant. Anwender profitieren von zuverlässiger Ladungssicherung, die sowohl Schutz als auch Stabilität während des Transports gewährleistet. Gleichzeitig unterstützen die ressourcenschonenden Komponenten eine nachhaltige Logistikkette und senken langfristig Betriebskosten in Distributionszentren. Die modulare Integration in bestehende Verpackungslinien sorgt für maximale Flexibilität.

CDC nutzt datenbasierte Diagnosemodelle zur kontinuierlichen Anlagenüberwachung und Störungserkennung

Im BEUMER Customer Diagnostic Center (CDC) kommen fortschrittliche, datenbasierte Analyseverfahren zum Einsatz, um umfassende Einblicke in den Anlagenbetrieb zu ermöglichen. Über eine kontinuierliche Datenerfassung und -auswertung lassen sich potenzielle Störungen frühzeitig erkennen und zielgerichtete Instandhaltungsmaßnahmen planen. Dadurch steigt die Systemverfügbarkeit nachhaltig, während ungeplante Ausfallzeiten in Distributionszentren deutlich reduziert werden. Mit prädiktiven Diagnosemodellen unterstützt das CDC Betreiber dabei, Wartungsintervalle zu optimieren und Betriebskosten durch effiziente Ressourcennutzung zu senken und Servicequalität steigern.

BEUMER-Portfolio bedient Fashion, E-Commerce, E-Pharma, KEP- und 3PL-Märkte effizient

Das BEUMER-Portfolio deckt branchenspezifische Anforderungen von Modehändlern, Onlineversendern, e-Pharma-Unternehmen, Kurier-Express-Paketdiensten und Third-Party-Logistics ab. Es ermöglicht flexible Prozesse zur Handhabung diverser Produktgrößen und -materialien, unterstützt automatisierte Sortier- und Verpackungsabläufe und garantiert konstante Systemverfügbarkeit. Durch modulare Systemerweiterungen lassen sich individuelle Anpassungen an saisonale Spitzeinsätze und wechselnde Marktbedingungen vornehmen. Intelligente Steuerungssysteme optimieren Abläufe, reduzieren Stillstandszeiten und steigern so die Effizienz moderner Distributionszentren nachhaltig. Die Integration zusätzlicher Module ermöglicht transparente Analyse und vorausschauende Wartung.

Innovation Corner zeigt modernste Technologien und schafft echten Mehrwert

Innovation bildet seit jeher das Fundament der Unternehmensphilosophie und prägt sämtliche Geschäftsprozesse bei BEUMER. Durch konsequente Investitionen in moderne Technologien und digitale Geschäftsmodelle werden bestehende Lösungen optimiert und neue Produktlinien entwickelt. Im Innovation Corner demonstriert das Unternehmen nicht nur zukunftsweisende Automatisierungsansätze, sondern bringt auch langjährige Systemkompetenz ein. Dr. Volker Jungbluth unterstreicht, dass diese Kombination aus Forschung, Praxiserfahrung und strategischer Weiterentwicklung einen nachhaltigen Mehrwert für Kunden schafft und treibt Kundenwachstum an.

Automatisierte Systeme, intelligente Software und Datenanalyse fördern effiziente Logistik

Auf der LogiMAT 2026 demonstriert die BEUMER Group, wie automatisierte Anlagen, smarte Software und datenbasierte Services nahtlos zusammenwirken, um Prozesse übersichtlich und effizient zu gestalten. Dabei profitieren Anwender von deutlich verkürzten Durchlaufzeiten durch optimierte Materialflüsse sowie von reduziertem Platzbedarf dank modularer Anlagenkonzepte. Die Integration vorausschauender Wartung minimiert Ausfallzeiten, während branchenspezifische Systemlösungen individuelle Anforderungen moderner Distributionszentren adressieren und so einen nachhaltigen Mehrwert liefern. Die Kombination steigert Wettbewerbsfähigkeit sowie Rentabilität messbar langfristig.