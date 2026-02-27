Smarter BITO U-Turn Drehstapelbehälter optimiert Logistikprozesse papierlos und digital

Der BITO Drehstapelbehälter U-Turn kombiniert platzsparendes Design und Konstruktion indem er sich durch eine 180°-Drehung vom nestbaren Leergefäß in einen stapelbaren Transportbehälter verwandelt. Das patentierte Konzept reduziert den Volumenbedarf um 64 Prozent, wodurch Lager-, Transport- und Logistikkosten signifikant gesenkt werden. Dank senkrechtem Wandaufbau bleibt das Innenvolumen maximal, während der modulare Sepioo(R)-E-Ink-Display wichtige Echtzeitdaten zu Temperatur, Bewegung, Position und LED-Kommunikation anzeigt. Integrierte Sensorik ermöglicht papierlose Prozesse, automatisierte Dokumentation und transparente Intralogistik.



BITO U-Turn nestet platzsparend und spart 64 Prozent Lagerkosten

Der BITO Drehstapelbehälter U-Turn wurde für den Einsatz in Industrie und Handel konzipiert. Im leeren Zustand verringert er seinen Raumbedarf dank Nestfunktion um 64 Prozent und führt dadurch zu einer spürbaren Senkung der Lager- und Transportkosten pro Lkw-Tour. Gleichzeitig ermöglichen seine senkrechten Wände ein optimales Innenvolumen auf unveränderter Grundfläche. Mit einer einfachen 180°-Drehung wandelt er sich vom Nestbehälter zum stabilen, stapelbaren Transportbehälter, sowohl für manuelle als auch automatisierte Prozesse geeignet.

Integriertes Sepioo E-Ink Display verwandelt U-Turn in digitale Plattform

Durch das vollständig integrierte Sepioo(R)-E-Ink-Display gewinnt der BITO U-Turn neue Funktionen: LED-Indikatoren, Temperatur-, Bewegungs- und Ortungssensoren liefern kontinuierlich präzise Daten. Diese werden nahtlos in bestehende ERP- und WMS-Systeme eingespeist und erscheinen in Echtzeit auf dem Display. Anwender profitieren von einer einheitlichen digitalen Plattform, die Prozesssteuerung, Statusüberwachung und lückenlose Dokumentation ermöglicht. Externe Scanner oder Etiketten sind nicht mehr notwendig, da alle Informationen direkt verfügbar sind und steigern so Betriebseffizienz und Transparenz.

Smart-U-Turn: Erstes vollintegriertes Mehrwegbehältersystem ohne Scanner und Etiketten automatisiert

Der Smart-U-Turn stellt die erste serienreife, vollständig integrierte Mehrwegbehälterlösung dar, die auf externe Scanner und Etiketten gänzlich verzichtet. Sämtliche intralogistischen Abläufe von der Kommissionierung über die interne Verteilung bis zur Endauslieferung werden automatisiert und papierlos abgewickelt. Das flexibel konzipierte Display lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen, ist skalierbar sowie als Retrofit-Modul nachrüstbar. Eine ähnliche Einbindung in weitere BITO-Behälterreihen befindet sich in Planung und ist wartungsfreundlich konzipiert.

Sensorbasierte Bestandsführung optimiert Nachschub und Frische in Echtzeit vollautomatisch

Dank sensorgestützter Modelle zur Nachschub- und Frischesteuerung erfolgt eine bedarfsgerechte Bestandsführung, indem alle Behälterinhalte eindeutig identifiziert werden. Dabei überwachen integrierte Temperatursensoren kontinuierlich die Bedingungen im Inneren. Jegliche Abweichungen von vordefinierten Grenzwerten werden unmittelbar erfasst und auf dem integrierten Display visualisiert. Verantwortliche Mitarbeiter profitieren von lückenloser Transparenz über Bestände, Wartungszyklen und Reinigungsintervalle. Dies ermöglicht eine präzise Planung und gezielte Umsetzung von Umlagerungsprozessen und Instandhaltungsmaßnahmen, optimale Lieferfähigkeit und Qualitätssicherung im täglichen Betrieb.

Integrierte LED-Sensoren beschleunigen Pick-by-Light, steigern Effizienz um zwanzig Prozent

Durch die verbauten LED-Sensoren am Behälter wird das Pick-by-Light-Verfahren direkt vor Ort unterstützt. Dadurch steigen die Kommissioniergeschwindigkeiten um zwanzig Prozent, während die Fehlerquote um fünfundzwanzig Prozent sinkt. Auftrags- und Artikelinformationen werden digital auf dem integrierten Display dargestellt, wodurch sämtliche manuellen Papierdokumentationen entfallen. Dieses System sorgt für eine effiziente, transparente und fehlerfreie Prozessführung bei der Entnahme der Waren und optimiert nachhaltig den intralogistischen Workflow mit Mehrwegbehältern. Die Steuerung ist ergonomisch gestaltet.

Temperaturüberwachung überwacht kontinuierlich Kühlkette in Echtzeit bis zum Kunden

Temperatursensoren auf der letzten Meile gewährleisten eine lückenlose Überwachung der Kühlkette vom Warenlager bis zur Haustür des Kunden. Ein integriertes Display erfasst und protokolliert Liefermengen in Echtzeit und warnt unmittelbar bei Abweichungen. Fahrer erhalten digitalisierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sie durch jeden Transportschritt führen, wodurch Fehlerrisiken minimiert werden. Zusätzlich unterstützen visuelle Hinweise eine eindeutige Rückführung und systematische Wiedereinlagerung der Behälter nach Abschluss der Auslieferungstour. Die erweiterte Datentransparenz optimiert Prozesse und reduziert Logistikkosten.

Intelligenter BITO U-Turn mit Sepioo-Display optimiert Mehrweglogistik und Transparenz

Der BITO Drehstapelbehälter U-Turn mit Sepioo(R)-E-Ink-Display vereint Volumenoptimierung und nachhaltige Mehrweglösungen in einer Plattform. Sein Nest-/Stapelkonzept reduziert Fracht- und Lagerbedarf um 64 Prozent, während die vollintegrierte Sensorik Temperatur, Bewegung und Ortung in Echtzeit überwacht. Die digitale Schnittstelle bindet alle Daten nahtlos in ERP- und WMS-Systeme ein und ermöglicht papierlose Abläufe. Das modulare Design erlaubt Retrofit-Nachrüstung und steigert optimierte Prozesssteuerung, dauerhafte Transparenz, Effizienz und Fehlerresilienz vom Lager bis zur letzten Meile.