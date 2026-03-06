Emissionfreie Transporte mit Kögel Muldenkippern und Mercedes eActros 600

Unter dem Dach von Blue Phoenix wird HMVA-2, ein Ersatzbaustoff aus Hausmüllverbrennungsaschen, im Sinne der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wiederverwertet. Die W&P GmbH transportiert das Material mit drei elektrischen Mercedes eActros 600 und robusten Kögel Mulden-Kippern von Würzburg über Aufbereitungsanlagen bis nach Wirmsthal. Leichtes Eigengewicht, hohe Abriebfestigkeit und emissionsfreie Transporte sichern Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Die einteilige Stahlmulde garantiert effizientes Entladen ohne Rückstände. Das ultraleichte Design maximiert die Nutzlast und unterstützt emissionsfreie Logistik.



Blue Phoenix beauftragt W&P mit HMVA-2 Transport per Elektro-Lkw

Blue Phoenix aus Krefeld vergibt an die W&P GmbH in Prichsenstadt den Transport von Hausmüllverbrennungsaschen und dem daraus hergestellten Ersatzbaustoff HMVA-2. W&P nutzt drei vollelektrische Mercedes eActros 600, ausgestattet mit der neuesten Mulden-Kipper Generation von Kögel. Geschäftsführer Alexander Wehr betont die Vorteile der einteiligen Stahlmulde in puncto Abriebfestigkeit, geringem Eigengewicht und passgenauem Vertrieb. Diese Kooperation unterstützt nachhaltige Kreislaufwirtschaft und reduziert CO2-Emissionen entlang der gesamten Logistikkette und gewährleistet langfristig wirtschaftliche Effizienz.

HMVA-2 aus Asche in Würzburg aufbereitet für frostschützende Bauwerke

Der Ersatzbaustoff HMVA-2 wird in Würzburg aus aufbereiteter Hausmüllverbrennungsasche hergestellt und zeichnet sich durch definierte Materialeigenschaften wie Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit aus. Sein Einsatz in technischen Bauwerken erstreckt sich auf frostschutzwirksame Tragschichten im Straßen- und Erdbau sowie Tragschichten unter Straßendämmen und Lärmschutzwällen. Durch die Rückführung dieses Sekundärmaterials in den Stoffkreislauf leistet HMVA-2 einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und Reduzierung von Umweltbelastungen. Die geprüften Eigenschaften gewährleisten langfristige Stabilität und Sicherheit dauerhaft nachhaltig.

W&P fährt Mercedes eActros 600 elektrisch für umweltverträgliche HMVA-2-Logistik

W&P setzt drei vollelektrische Mercedes eActros 600 ein, um das recycelte HMVA-2-Material auf nachhaltigen Strecken emissionsfrei zu transportieren. Die Lkw absolvieren eine Rundfahrt vom Müllheizkraftwerk in Würzburg über die Aufbereitungsanlage bis zu Baustellen in der Region und schließlich zur Deponie in Wirmsthal (Unterfranken). Insgesamt arbeiten 23 von etwa 60 Zugmaschinen lokal emissionsfrei, was eine zentrale Voraussetzung für die CO2-Zertifizierung dieses körnigen Ersatzbaustoffs darstellt. Mathias Fischer von Blue Phoenix bestätigt dies.

Neuer Kögel Mulden-Kipper mit einteiliger verschleißfester korrosionsbeständiger Stahlmulde überzeugt

Die Kögel Mulden-Kipper der neuesten Generation bieten eine einteilige, geschweißte Stahlmulde aus verschleiß- und korrosionsbeständigem Stahlblech. Mit einem Volumen von 24 Kubikmetern und einem Maximal-Kippwinkel von 49 Grad gewährleisten sie eine schnelle und vollständig rückstandsfreie Entladung besonders scharfkantiger Schlacke. Die glatte Innenoberfläche minimiert Schmutzanhaftungen, während der tief liegende Schwerpunkt und das verwindungssteife Stahlfahrgestell für herausragende Standsicherheit auf Baustellen und Deponien sorgen. Dies resultiert in gesteigerter Wirtschaftlichkeit und reduziertem Wartungsaufwand.

Kögel Mulden-Kipper ab 5200 Kilogramm steigern Nutzlast und Transporteffizienz

Die Kögel Mulden-Kipper verfügen über ein Eigengewicht ab 5.200 Kilogramm und realisieren damit eine bemerkenswerte Leichtbauweise innerhalb des Wettbewerbs. In Kombination mit den elektrisch betriebenen W&P-Fahrzeugen, die regelmäßig auf eine zulässige Gesamtmasse von 42 Tonnen beladen werden, ermöglichen sie eine maximale Nutzlast. Jedes eingesparte Kilogramm steigert die Effizienz der Transporte und führt zu niedrigeren Betriebskosten. So erfüllt Kögel nachhaltig sein Versprechen „Economy meets Ecology – Because we care“.

Zukunftssichere Kreislaufwirtschaft dank emissionsfreier E-Lkw und robusten Kögel Muldenkippern

Der gemeinsam agierende Verbund von Blue Phoenix, W&P und Kögel verbindet moderne Abfallaufbereitung, zuverlässige Transportlogistik und innovative Fahrzeugsysteme zu einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft. Emissionsfreie Mercedes eActros 600 übernehmen regionale Transporte von HMVA-2, während Kögel Mulden-Kipper mit verschleißfester einteiliger Stahlmulde und reduziertem Eigengewicht maximale Ladekapazitäten sicherstellen. Durch diese Kombination aus Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und hoher Materialeffizienz wird Hausmüllverbrennungsasche optimal als Ersatzbaustoff genutzt und langanhaltend Ressourcen geschont. So entsteht eine wirkungsvolle, klimafreundliche dauerhaft Wertschöpfungskette.