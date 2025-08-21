PROTEC+ bringt professionelle Fahrzeugadditive direkt zu Privatkunden ohne Werkstatt

Die internationale bluechemGROUP erweitert mit PROTEC+ ihr Portfolio und bringt Motorsport-DNA erstmals direkt an private Fahrzeughalter. Zehn professionell entwickelte Additive reinigen, schützen optimieren Motoren und Kraftstoffsysteme von Pkw mit Benzin oder Diesel. Die Kernprodukte umfassen unter anderem 3in1 SYSTEM CLEANER + PROTECTOR + BOOSTER, INTENSIVE CLEANER, PERFORMANCE BOOSTER, DPF CLEANER und OXYCAT CLEANER. Anwender benötigen weder Werkstattbesuch noch technisch Wissen, um spürbare Leistungssteigerungen, reduzierten Verbrauch und langfristigen Werterhalt zu erzielen.



bluechemGROUP bringt jetzt 30 Jahre Motorsport-Expertise direkt in PROTEC+

Die bluechemGROUP nutzt über drei Jahrzehnte technisches Know-how aus Forschung, Applikation und Motorsportkooperationen, um mit PROTEC+ Endverbrauchern Werkstattniveau bereitzustellen. Die Neuprofilierung führt professionelle Additivlösungen für Kraftstoff- und Motorölsysteme direkt zum Nutzer. Dabei vereint die Marke emotionale Performanceversprechen wie mehr Drehmoment und Fahrspaß mit konkreten ökonomischen Effekten wie reduzierten Verbrauchswerten. Anwender können ohne spezielles Equipment oder fachliche Vorkenntnisse Reinigung, Schutz und Leistungssteigerung selbst durchführen. Die Anwendung erfordert lediglich einfaches Einfüllen zuhause.

PROTEC+ bringt professionelle Additivlösungen ins eigene Fahrzeug ohne Werkstatt

Mit PROTEC+ bringen Autofahrer professionelle Additive aus der Werkstatt direkt ins Fahrzeug, um Motor und Einspritzsystem zu reinigen, zu schützen und zu optimieren. Ohne aufwendigen Werkstattbesuch oder spezielles Equipment lassen sich die Additive sicher in den Kraftstofftank oder Motorölkreislauf einfüllen. Anschließend genügt eine normale Fahrt, damit sich die Wirkstoffe gleichmäßig verteilen und Ablagerungen lösen. Die einfache Anwendung spart Zeit, senkt Verbrauch und erhält langfristig den Fahrzeugwert ohne zusätzliche komplizierte Abläufe.

Tripleffekt reinigt, schützt und steigert Drehmoment bei reduziertem Verbrauch

Die 3in1 SYSTEM CLEANER + PROTECTOR + BOOSTER-Formel reinigt Einspritzsysteme und Kraftstoffleitungen von Benzin- und Dieselmotoren intensiv und entfernt Ablagerungen gründlich. Durch die synergistische Kombination von Reinigungswirkstoff, Korrosionsschutzkomponenten und Performance-Boostern verhindert sie Neubildung schädlicher Rückstände, optimiert die Verbrennung und gewährleistet einen ruhigen Motorlauf. Das Resultat ist spürbares Mehrdrehmoment bei gleichzeitig geringerem Treibstoffverbrauch, was zu effizientem Fahrverhalten und verlängerten Wartungsintervallen führt. Zudem unterstützt es langfristigen Motorschutz und erhöht die Betriebssicherheit nachhaltig.

Zehn PROTEC+ Additive decken diverse Fahrzeugpflege- und Schutzbedürfnisse ab

Das PROTEC+ Portfolio umfasst zehn Additive, die jeweils spezifische Einsatzgebiete abdecken. Der INTENSIVE CLEANER entfernt selbst hartnäckige Ablagerungen im Kraftstoffsystem gründlich. Mit dem PERFORMANCE BOOSTER optimieren Fahrer die Verbrennungsleistung von Benzin- und Dieselmotoren. Der DPF CLEANER reinigt den Partikelfilter effektiv von Ruß. Der 2in1 ENGINE CLEANER + VITALIZER sorgt für sanfte Wartung. ENGINE RECOVERY unterstützt Motoren nach Schadensfällen. ENGINE PROTECTOR bietet dauerhaften Korrosionsschutz. OXYCAT CLEANER pflegt Katalysatorsysteme sicher, dauerhaft, wirkungsvoll und effizient.

PROTEC+ Additive steigern Leistung, senken Verbrauch und verlängern Wartungsintervalle

Die Additive steigern die Motorleistung und senken gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch, wodurch Nutzer von messbaren Effizienzgewinnen profitieren. Gleichzeitig verlängern sie Serviceintervalle durch gründliche Reinigung und dauerhaften Korrosionsschutz, was langfristig den Wert des Fahrzeugs erhält. PROTEC+ richtet sich an ambitionierte Fahrer mit Motorsportambitionen, die ihre Autopflege als Ausdruck ihrer Leidenschaft betrachten. Die Kombination aus technischer Leistungsoptimierung und emotionaler Ansprache macht Wartungsarbeiten nicht zur Last, sondern zum begeisternden Statement für Performance im Alltag.

PROTEC+ Produkte jetzt online verfügbar auf protec.shop und Amazon

Die PROTEC+ Produktlinie steht ab sofort über den offiziellen Webshop unter protec.shop sowie über die Verkaufsplattform Amazon zur Verfügung. Kunden gelangen unkompliziert zum Angebot, indem sie die gewünschte Additivlösung direkt online auswählen und bestellen. Ausführliche Informationen zur Anwendung, Produktbeschaffenheit und Pflegehinweise sind auf der Website der bluechemGROUP abrufbar. Darüber hinaus bietet der Instagram-Kanal @protecplus.germany praxisnahe Tutorials und Videoanleitungen. Werner Urban, Geschäftsführer der bluechemGROUP, hebt hervor: „Werkstatterfahrung jetzt auch für Endkunden.“

PROTEC+ bringt professionelle Fahrzeugpflege schnell, einfach in kompakter Handflächen-Formatlösung

PROTEC+ bietet Autofahrern eine professionelle Fahrzeugpflege im kompakten Handflächenformat. Die praktischen Additive lassen sich ohne Werkstattbesuch direkt in den Tank oder Motorölkreislauf einfüllen und entfalten ihre Wirkung während der Fahrt. Mit Motorsport-Erfahrung, Formulierung und zehn spezialisierten Additiven steigern Anwender Leistung, reduzieren Verbrauch und schützen Bauteile. Das Sortiment deckt Reinigung, Korrosionsschutz, Leistungsboost, Partikelfilterreinigung und Katalysatorschutz ab und verwandelt Pflege in ein leidenschaftliches Erlebnis. So bleibt das Fahrzeug langfristig effizient und werterhaltend.