Ultradünne transparente Heizfolie kombiniert Wärme, Antenne, EMV-Abschirmung und Flexibilität

Die ultradünne Heizfolie von BOPLA Gehäuse Systeme integriert hochintegrierte Heizfunktion, Antennenstruktur und EMV-Abschirmung in einem flexiblen, transparenten Bauteil. Auf Metallmesh-Basis stellt sie leitfähige Bahnen bereit, die schnell Oberflächen bis 60 °C erwärmen und zugleich als Antennen für 5G, WLAN oder IoT dienen. Durch individuelle Druckstrukturierung lässt sie sich exakt an die Geometrie von Smartphones, Wearables und Sensorsystemen anpassen. Sie spart Platz, verbessert Designoptionen und minimiert den Energieverbrauch für längere Laufzeiten.



Ultradünne Metal-Mesh-Heizfolie mit integrierter 5G-Antenne und effektiver, platzsparender EMV-Abschirmung

Die ultradünne Heizfolie von BOPLA basiert auf einem hochpräzisen Metal-Mesh-Geflecht, in das leitfähige Silber-, Kupfer- und Carbonbahnen integriert sind. Mit nur wenigen Mikrometern Stärke liefert sie rasche und gleichmäßige Wärme direkt am Bauteil. Parallel fungiert sie als multifunktionale Antennenstruktur für 5G, WLAN oder IoT und gewährleistet eine wirksame EMV-Abschirmung. Aufgrund ihrer Transparenz und Flexibilität bleibt das Bauteil nahezu unsichtbar und optimiert Platz und Design kompromisslos effizient.

Ultradünne Heizfolie erreicht schnell sechzig Grad und spart Energie

Die ultradünne Folientechnik ermöglicht es, Oberflächen in nur wenigen Sekunden auf Temperaturen bis zu sechzig Grad Celsius zu bringen. Laut Sebastian Gepp, Entwicklungsleiter bei BOPLA, arbeiten herkömmliche Lösungen vorwiegend über Lüfter und erhitzen primär die Luft. Unsere Folie hingegen überträgt Wärme direkt auf das Bauteil und reduziert den Energieverbrauch um bis zu siebenzig Prozent. Besonders in Wearables und Sensorik mit begrenzter Batteriekapazität verlängert diese Effizienz die Betriebsdauer wesentlich und deutlich.

Gedruckte leitfähige Bahnen passen sich präzise jeder Geometrie an

Im Druckverfahren werden leitfähige Bahnen präzise strukturiert, sodass sie exakt den geometrischen, elektrischen und funktionalen Vorgaben entsprechen. Diese Fertigung ermöglicht maßgeschneiderte Designs auf flachen Flächen, gebogenen 3D-Formteilen oder segmentierten Oberflächen. Die ultradünne Folie bleibt dabei flexibel und transparent, wodurch sie sich nahtlos in komplexe Baugruppen integrieren lässt. Selbst bei intensiver Prüfung sind nur feine Drahtstrukturen sichtbar, was Designern größtmögliche Freiheit bei minimalem Platzbedarf und geringem elektrischen Widerstand bietet und effizient.

Ultradünne Heizfolie schützt Displays, integriert 5G-, Bluetooth-Antennen und EMV-Abschirmung

Die ultradünne Heizfolie sorgt in Smartphones, Wearables und mobilen Sensorsystemen zuverlässig dafür, dass Displayflächen nicht beschlagen oder durch Kälte vereisen. Durch ihre Metall-Netz-Struktur fungiert sie zusätzlich als Antennenlösung für 5G- und Bluetooth-Kommunikation, wodurch separate Funkmodule überflüssig werden. Gleichzeitig gewährleistet das leitfähige Netz eine effektive EMV-Abschirmung, die Störsignale minimiert und die Datenübertragungsqualität steigert. Diese Multifunktionalität spart Bauraum und Gewicht in eng integrierten, kompakten Geräten erheblich ein und verlängert gleichzeitig die Gerätelaufzeit.

Kundenspezifische Folienheizungen von BOPLA: Anpassung für Branchen mit Platzbedarf

Die Folienheizungen von BOPLA werden als maßgeschneiderte Module angeboten, die speziell an Kundenanforderungen angepasst werden. Formate und Leistungsparameter können exakt definiert werden, ebenso wie optische Merkmale. Jede Komponente wird auf Basis vorgegebener Spezifikationen gefertigt und strukturiert, um optimalen Platzbedarf, minimales Gewicht und hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten. Diese flexible Lösung erfüllt die strikten Anforderungen von Automotive- und Medizintechnikanwendungen sowie Industrie-4.0-Systemen, in denen Effizienz und Raumausnutzung eine zentrale Rolle spielen und reproduzierbar.

Ultrahohe Integration: Transparente Heizfolie vereint Wärme, Antenne und EMV-Funktionen

In nur wenigen Mikrometern Dicke integriert die transparente Heizfolie von BOPLA Gehäuse Systeme GmbH drei essenzielle Funktionen: gezielte Wärmeabgabe, Antennenstruktur und EMV-Abschirmung. Die flexible Folie erreicht innerhalb weniger Sekunden Temperaturen von bis zu 60 °C, spart bis zu 70 % Energie und verzichtet auf Lüfter. Dank individueller Druckstrukturierung passt sie sich nahtlos an komplexe Geometrien an und ermöglicht platzsparende, maßgeschneiderte Lösungen für Smartphones, Wearables und Sensorik und garantiert maximierte Performance.