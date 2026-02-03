BOPLA und ROSE bündeln Kompetenzen für Verteidigungs- und Sicherheitssysteme

BOPLA Gehäuse Systeme GmbH und ROSE Systemtechnik GmbH vereinen fortan ihre Fachkompetenzen, um umfassende Systemlösungen für sicherheitskritische Anwendungen zu realisieren. Auf der Fachmesse Enforce Tac in Nürnberg stellen beide Unternehmen widerstandsfähige Aluminiumgehäuse vor, die mit NATO-konformen Lackierungen ausgestattet sind. Zudem präsentieren sie transparente Metal-Mesh-Folienheizungen zum Schutz von Optiken wie Visiere, Kameras und Sensoren. Sebastian Gepp gewährt in seinem Fachvortrag praxisorientierte Einblicke in innovative Heizungs- und Abschirmtechnologien und Kommunikationstechnik effizient optimiert.



BOPLA und ROSE präsentieren gemeinsame Systemlösungen auf Enforce Tac

BOPLA Gehäuse Systeme GmbH und ROSE Systemtechnik GmbH präsentieren auf der Enforce Tac 2026 in Nürnberg erstmals gemeinsam ihre Kompetenzen an Stand 513 in Halle 9. Durch die Zusammenarbeit entsteht ein zentraler Anlaufpunkt für Kunden aus dem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Besucher erhalten umfassende Lösungen für robuste Gehäuse und integrierte Systemkomponenten, die speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurden. Der Schulterschluss stärkt das Angebot, optimiert Serviceprozesse und beschleunigt Implementierungszyklen, sodass Systeme schneller einsatzbereit sind.

Gemeinsamer Messeauftritt liefert robuste Systemlösungen für sicherheitskritische Anwendungen weltweit

Der integrierte Auftritt auf der Fachmesse demonstriert das gemeinsame Ziel beider Unternehmen, anspruchsvolle Anwender im sicherheitsrelevanten Bereich umfassend zu betreuen. Durch gegenseitige Expertise-Verknüpfung entstehen zuverlässige Gehäuse- und Systemkombinationen mit höchster Belastbarkeit, präziser Leistungsfähigkeit und passgenauer Integration. Diese technischen Konzepte bieten Schutz und Funktion in Straßenfahrzeugen, Marineschiffen und Fluggeräten gleichermaßen. Anwender profitieren von abgestimmten Entwicklungsprozessen, optimierter Fertigung, lückenlosem Service und effizienter Wartung über den gesamten Lebenszyklus, planmäßiger frühzeitiger Beratung, umfassender Dokumentation.

Robuste Aluminiumgehäuse in NATO-Lackierung bieten militärischen Einsätzen zuverlässigen Schutz

Aluminiumgehäuse in NATO-Lackierungen bieten eine robuste, korrosionsbeständige Oberfläche, die speziell für militärische Einsätze entwickelt wurde und individuelle Anpassungen erlaubt. Das Material widersteht extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Salznebel sowie mechanischen Beanspruchungen und bewahrt empfindliche Elektronik und Steuerungskomponenten zuverlässig vor Umwelteinflüssen. Mit höchster Dauerhaltbarkeit und präziser Fertigung gewährleisten diese Systeme langfristigen Schutz und Funktionalität selbst unter widrigen Bedingungen. Flexible modulare Bauweise ermöglicht nahtlose Integration in Fahrzeug-, Luftfahrt- und Schiffsanwendungen sowie vielfältige Einsatzszenarien optimiert.

Transparente Metal-Mesh-Folienheizungen gewährleisten eisfreie, effiziente Sicht und minimalen Spannungsbedarf

Mit Hilfe einer Metal-Mesh-Technologie bieten die transparenten Folienheizungen von BOPLA und ROSE eine zuverlässige Lösung gegen Kondensation und Eisbildung auf optischen Systemen. Die Heizelemente enthalten feine Silberleitungen und sind mit mikrodünnen Kupfer- sowie Carbon-Nanotube-Beschichtungen versehen. Durch die flexible Bauweise lassen sich die Folien auch auf gekrümmten Oberflächen anbringen. Die Kombination aus Heizen und Abschirmen gewährleistet eine beständige Funktion bei minimalem Stromverbrauch. Das schlanke Design unterstützt anspruchsvolle Anwendungen in militärischen Bereichen.

Metal-Mesh-Heizfolie verbessert Effizienz und Zuverlässigkeit in transparenten optischen Zielsystemen

Sebastian Gepp, Leiter Innovation bei BOPLA, erläutert in seinem Vortrag die Vorzüge transparenter Metal-Mesh-Heizungen und Abschirmungen für optische Zielsysteme und stellt die Leistungsfähigkeit gegenüber herkömmlichen ITO-Beschichtungen heraus. Er zeigt, wie die Kombination aus Silberleitungen, Kupfer- und Carbon-Nanotube-Beschichtung die Temperaturregelung optimiert, Kondensation verhindert und gleichzeitig effektive elektromagnetische Abschirmung bietet. Die praxisorientierte Präsentation beleuchtet Anwendungsfälle, Materialeigenschaften und konstruktive Integration, um Effizienz sowie Zuverlässigkeit modernster Sensor- und Kamerasysteme dauerhaft optimal maßgeblich entscheidend zu steigern.

Stand 513 in Halle 9 präsentiert Gehäuse- und Schutzlösungen

BOPLA Gehäuse Systeme und ROSE Systemtechnik präsentieren auf der Enforce Tac 2026 in Halle 9 (Stand 513) ihre integrierten Produktlösungen. Fachleute stehen bereit, um individuelle Beratungsgespräche zu führen, die optimal auf komplexe Anforderungen sicherheitskritischer Anwendungen zugeschnitten sind. Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in Aluminiumgehäuse mit NATO-Lackierungen und innovative Metal-Mesh-Folienheizungen. Live-Demonstrationen veranschaulichen Schutzfunktionen sowie Heiz- und Abschirmtechnologien unter realitätsnahen Bedingungen. Teilnehmer können vor Ort technische Details erfragen, erproben. Experten beraten individuell kompetent.

