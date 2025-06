Flexible Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION beschleunigt Roboterentwicklung effizient und marktgerecht

Hersteller von Industrierobotern stehen unter steigendem Innovationsdruck und sind gezwungen, ihre Time-to-Market deutlich zu verkürzen. Hierbei behindern rigide Steuerungssysteme und aufwendiges Engineering Agilität sowie Effizienz im Entwicklungsprozess. Bosch Rexroth hat deshalb mit ctrlX AUTOMATION ein flexibles Baukastensystem entwickelt, das nahtlos Hardware, Software und spezialisierte Apps vereint. In Bereichen wie Automotive, Verpackung und Logistik gewährleistet es skalierbare Lösungen, die sich ab Einzelstück problemlos individualisieren und unkompliziert in moderne Produktionsumgebungen integrieren lassen.



Modularer Automationsbaukasten beschleunigt Roboterapplikationsentwicklung und schafft Unabhängigkeit von Zulieferern

Unter dem zunehmenden Wettbewerbsdruck müssen Hersteller Innovationen schneller und effizienter realisieren und individuelle Funktionen bieten. Starre Systeme und hoher Engineering-Aufwand verlangsamen jedoch Fortschritt und Flexibilität. Bosch Rexroth bündelt deshalb Hardware, Software und Apps in einem modularen Automatisierungsbaukasten. ctrlX AUTOMATION ermöglicht, Roboterapplikationen zügig zu konzipieren, zu testen und nahtlos in Fertigungslinien zu integrieren. Vertriebsleiter Steffen Winkler betont, dass diese Lösung Unabhängigkeit von Zulieferern schafft und eine wirkungsvolle Differenzierung im Markt erlaubt.

Modulare Rexroth-Pakete ermöglichen flexible, maßgeschneiderte Automatisierung für diverse Robotik-Anwendungen

Bosch Rexroths modular strukturierte Automatisierungspakete erlauben die präzise Kombination kartesischer Roboter, Delta-, Sechs-Achsen- und SCARA-Systeme sowie individueller kinematischer Konzepte. Aus einem Baukasten vorgefertigter Module wählen Anwender passende Komponenten, um Automationslösungen exakt auf Anforderungen und verfügbare Raumverhältnisse zuzuschneiden. Die modulare Architektur unterstützt unterschiedliche Genauigkeitsstufen, ermöglicht flexible Funktionsanpassungen und erleichtert Integration in Branchen wie Automotive, Verpackung und Logistik durch reduzierte Entwicklungszeiten und einfach skalierbare Lösungen sowie optimierte Ressourcenauslastung in Fertigungsanlagen permanent monitorbar.

Offene Echtzeit-Steuerungsplattform ctrlX CORE mit CRA-Konformität und herstellerunabhängiger App-Integration

Die Plattform ctrlX CORE bildet das Herzstück eines offenen Automatisierungssystems. Ausgestattet mit dem Echtzeit-Betriebssystem ctrlX OS auf Linux-Basis gewährleistet sie höchste Sicherheit und entspricht den Anforderungen des Cyber Resilience Acts (CRA). Entwicklern bietet dieses Ökosystem freie Entfaltungsmöglichkeiten: Dank modularer Architektur und offener Schnittstellen lassen sich individuelle Apps und Funktionserweiterungen ohne Restriktionen einbinden. So können Standard-Controller und anspruchsvolle Automatisierungsprojekte flexibel realisiert, zukunftssicher erweitert, nahtlos und effizient skaliert und perfekt integriert werden.

Kompaktes ctrlX DRIVE und Elmo Drives sichern flexible Antriebslösungen

CtrlX DRIVE stellt für Achsantriebe eine platzsparende und leistungsstarke Lösung bereit. Alternativ steht Roboterherstellern die Platinum-Drive-Serie von Elmo Motion Control als hochwertige Option zur Verfügung. Im Bereich Sicherheit sorgen die integrierte SafeMotion-Funktion oder die umfassende Steuerung ctrlX SAFETY für zuverlässigen Schutz. Beide Sicherheitskonzepte entsprechen höchsten Maschinensicherheitsstandards und lassen sich je nach spezifischer Anforderung sowie Umgebung individuell konfigurieren, um optimale Leistung sowie flexible Einsatzmöglichkeiten und eine dauerhafte, langlebige Performance zu gewährleisten.

Maschinensteuerung über ctrlX HMI und I/O, ctrlX IOT Vernetzung

Die unkomplizierte Maschinenbedienung erfolgt über die grafische Benutzeroberfläche ctrlX HMI, welche eine intuitive Interaktion für unterschiedliche Anwenderlevel ermöglicht. Gleichzeitig stellt das umfangreiche E/A-Portfolio ctrlX I/O die zuverlässige Verbindung zwischen Sensoren, Aktoren und Bedienern sicher, indem es vielfältige Kommunikationsprotokolle unterstützt. Ergänzend bietet das flexible IoT-Framework ctrlX IOT eine verschlüsselte und performante Vernetzung mit externen IT-Landschaften, Cloud-Plattformen und Analysewerkzeugen. So werden durchgängige Datenaggregation, Prozessoptimierung und Fernwartung effizient realisierbar und zuverlässig automatisierte Betriebsüberwachung.

Motion-App ermöglicht flexible Bewegungen und Synchronisation in allen Koordinaten

Mit der Motion-App lassen sich Achsbewegungen linear und kreisförmig steuern sowie synchronisiert in unterschiedlichen Koordinatensystemen betreiben. Die Applikation unterstützt Steuerungsoptionen über SPS, über den ctrlX Data Layer, individuelle Skripte, OPC UA oder native Echtzeit-Applikationen und ermöglicht damit eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Automatisierungsaufgaben. Vorinstallierte Funktionen für Robotik, Motion Control und CNC erleichtern die Implementierung komplexer Bewegungsabläufe. Durch Skalierbarkeit lassen sich Leistungsumfang, dynamische und modulare Parametrisierung exakt an spezifische Einsatzszenarien anpassen.

pssbl Robotics bündelt ctrlX CORE, MOTION, DRIVE für Flexibilität

Das Robotik-Start-up pssbl. Robotics vereint in seinem Automationspaket die open Plattform ctrlX CORE, die Echtzeitsteuerung ctrlX MOTION und die Antriebslösungen von ctrlX DRIVE. Der offene Motion-Kern ermöglicht Entwicklern, individuelle Kinematiken und spezialisierte Steuerfunktionen flexibel einzubinden und auf spezifische Anforderungen zuzuschneiden. Durch den integrierten Smart Hub erhalten Anwender einfachen Zugriff auf externe Softwarelösungen wie Kamerasysteme oder Peripheriegeräte. Dies fördert eine modulare Prozessgestaltung und optimiert Ressourceneffizienz, die Implementierungszeiten und Betriebskosten effektiv reduzieren.

Webbasiertes Low-Code-Engineering und visuelle Roboterprogrammierung erleichtern einfache schnelle Rollouts

Die Entwicklungsumgebung von ctrlX AUTOMATION ermöglicht webbasiertes Low-Code-Engineering sowie eine integrierte grafische Roboterprogrammierung. Ingenieure können unabhängig von tiefgehenden Automatisierungskenntnissen Bewegungsabläufe visuell entwerfen, simulieren und optimieren. Die intuitive Benutzerführung reduziert den Schulungsbedarf erheblich und minimiert Fehlerquellen während Entwicklung und Inbetriebnahme. Dank der webbasierten Architektur lassen sich Anpassungen und Updates ortsunabhängig durchführen. Insgesamt beschleunigt dieses Konzept deutlich die Rollout-Phase und steigert die Effizienz von Automatisierungsprojekten und unterstützt flexible Teamzusammenarbeit via zentrale Plattform.

ctrlX MOTION unterstützt ROS-Integration für langfristige Erweiterbarkeit und Flexibilität

ctrlX MOTION unterstützt Open-Source-Technologien wie ROS und ermöglicht dadurch eine Erweiterbarkeit des Systems. Vorkonfigurierte Bibliotheken erleichtern den Einstieg, während eine benutzerfreundliche Oberfläche auch Anwendern ohne umfassende Robotik-Kenntnisse schnellen Zugriff auf Funktionen bietet. Die Kombination aus offener Architektur und intuitiver Bedienführung sichert flexible Anpassungen an zukünftige Anforderungen und minimiert Entwicklungsaufwand. Langfristig profitieren Unternehmen von Investitionssicherheit, da sich neue Features reibungslos integrieren lassen und bestehende Prozesse ohne größere Umbauten erweitert werden können.

Modulares Automatisierungspaket ctrlX AUTOMATION vereint Hardware, Software sowie Apps

Das Automatisierungspaket ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth verbindet offene Hardware, flexible Software und App-basierte Erweiterungen in einem modularen und transparenten Baukasten. Hersteller wie pssbl. Robotics profitieren von reduzierten Entwicklungszeiten, geringerem Engineering-Aufwand und schnellerer Markteinführung. Die modularen Antriebs- und Sicherheitskomponenten lassen sich projektbezogen kombinieren, während die intuitive Bedienoberfläche und offene Schnittstellen eine zukunftssichere, betriebssichere Plattform bieten. Durch Open-Source-Integration entsteht hohe Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die den Innovationsdruck in der Industrierobotik deutlich mindert.