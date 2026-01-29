Bossards Smart Factory Assembly reduziert Fehler und optimiert Montageprozesse

Smart Factory Assembly von Bossard integriert digitale Werkerführung, visuelle Arbeitsanweisungen und Echtzeit-Datenerfassung in den Montageablauf. Durch die Einbindung von ELAM Solutions werden Prozessdaten zentral synchronisiert und lassen sich transparent nachverfolgen. Der kompakte Bossard SmartTower bündelt C-Teile auf minimaler Fläche, automatisiert Bestandsaktualisierungen und ordnet Bauteile direkt in der benötigten Reihenfolge an. Diese modulare Lösung reduziert Suchzeiten, minimiert Ausfallrisiken und erleichtert mittelständischen Unternehmen den Einstieg in Industrie 4.0 durch flexible Digitalisierung effizient.



Smart Factory Assembly optimiert Montageplatz digital vernetzt mit Echtzeitdaten

Mit Smart Factory Assembly (SFA) von Bossard wird der Montagearbeitsplatz zur digitalen, vernetzten Umgebung. Elektronische Arbeitsanweisungen führen Mitarbeiter präzise durch jeden Arbeitsschritt und gewährleisten die Auswahl des richtigen Bauteils in der definierten Reihenfolge. Eingebettete Sensoren erfassen Entnahmen und Prozessschritte in Echtzeit und generieren lückenlose Datensätze zur Rückverfolgbarkeit. Durch die kontinuierliche Überwachung und automatische Kontrolle werden Fehlerquellen eliminiert, sodass eine wirkungsvolle Null-Fehler-Strategie in modernen Produktionsumgebungen umgesetzt werden kann und dokumentationssichere Prozesse.

Bossard SFA bekämpft Fachkräftemangel, steigende Komplexität und Kleinserienherausforderungen mühelos

Marc Pangerl, Business Development Manager SFA bei Bossard, identifiziert den Fachkräftemangel, wachsende Produktkomplexität und die Notwendigkeit flexibler Kleinserien als zentrale Herausforderungen. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bindet Ressourcen, während häufige Umstellungen erhebliche Flexibilität erfordern. Smart Factory Assembly begegnet diesen Anforderungen mit intuitiver Benutzerführung, digitalen Arbeitsanweisungen und modularen Umrüstoptionen. So profitieren mittelständische Unternehmen von verkürzten Schulungszeiten, reduzierten Fehlerquoten und schneller Anpassungsfähigkeit, wodurch Produktionsprozesse effizienter, kostengünstiger und zukunftssicher gestaltet werden dauerhaft effektiv und reibungslos.

Bossard SmartTower reduziert Suchzeiten dank intelligenter Wäge-Sensoren automatisch deutlich

Der Bossard SmartTower arbeitet wie ein intelligentes Karussell im Lager und liefert C-Teile stets in der benötigten Reihenfolge an den Montageplatz aus. Horst Sälzle, Department Leader Automation & Tooling bei Bossard Deutschland, hebt hervor, dass das System Suchzeiten drastisch reduziert. Dank integrierter Wäge-Sensoren wird jede Einzelentnahme präzise erfasst und der Bestand automatisch aktualisiert. Diese Kombination aus smartem Handling und Echtzeit-Überwachung ermöglicht eine effiziente, fehlerfreie Kommissionierung sowie eine Nachverfolgbarkeit der Materialflüsse.

SmartTower mit 90 Zentimetern Durchmesser bietet 54 C-Teile flexibel

Mit nur 90 Zentimetern Durchmesser organisiert der SmartTower auf jeder Ebene bis zu 18 Boxen mit einem Volumen von je 1,8 Litern oder neun Boxen a 4 Litern. Durch das modulare Aufstapeln von bis zu drei Ebenen lassen sich insgesamt bis zu 54 verschiedene C-Teile bereitstellen. Diese kompakte Lösung maximiert die Nutzfläche am Montageplatz, gewährleistet schnelle Zugriffe auf benötigte Komponenten und steigert die Effizienz sowie die Flexibilität bei der Materialbereitstellung.

ELAM Solutions integriert SmartTower, zentralisiert Echtzeitdaten und steigert Produkttransparenz

Die Werkerführung-Software ELAM Solutions erweitert den SmartTower um eine zentrale Steuerung und Auswertung aller in Echtzeit anfallenden Produktionsdaten. Dabei werden Arbeitsabläufe, Materialflüsse und Lagerbestände kontinuierlich erfasst und transparent dargestellt. Dies reduziert manuelle Eingriffe in der internen Logistik und ermöglicht eine automatische Aktualisierung der Bestandsführung. Hersteller erhalten so detaillierte Einblicke in jeden Fertigungsschritt, steigern die Effizienz der Abläufe und legen mit dieser durchgängigen Datendokumentation den Grundstein für eine flexible Industrie 4.0-Umgebung.

Digitale Werkerführung und modulare Hardware steigern Effizienz in Produktion

Smart Factory Assembly von Bossard integriert eine intuitive digitale Werkerführung mit modularer Hardware und umfassender Datenerfassung, um Montageprozesse zu optimieren. Durch Echtzeitüberwachung und präzise Materialbereitstellung im SmartTower werden Suchzeiten minimiert und Fehlerquoten drastisch reduziert. Die zentrale Steuerung aller Produktionsdaten erhöht Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Mittelständische Betriebe profitieren von kürzeren Einarbeitungsphasen, gesteigerter Effizienz sowie Flexibilität bei Serienwechseln. So entsteht eine robuste Basis für eine zukunftsfähige, digitalisierte Produktionsumgebung und skalierbarer Vernetzung sowie Wartungsoptimierung.